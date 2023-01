Ukrainalainen Yevhen Shyrochenko sai töitä klapikone-yrityksestä, vaikka yhteistä kieltä ei ole lainkaan: ”Google-kääntäjä auttaa paljon”

Etelä-Karjalassa sijaitseva Savitaipaleen kunta on tarjonnut aktiivisesti ukrainalaisille sopeutumista parantavia palveluita ja etsinyt ukrainalaisille töitä.

Ukrainalainen Yevhen Shyrochenko työllistyi syksyllä lemiläiseen Agromaster-yritykseen. Agromaster on suomalainen klapikoneiden valmistukseen erikoistunut yritys.

– Vaikka työ on erilaista kuin Ukrainassa, olen oppinut paljon ja nopeasti, Shyrochenko sanoo.

Shyrochenko työskenteli aiemmin Ukrainassa metallitöiden parissa. Hän saapui Suomeen syyskuussa ja työllistyi noin kuukausi saapumisensa jälkeen. Sitä ennen hän opiskeli hieman suomen kieltä.

– On parempi olla töissä kuin vain kotona työttömänä. Täällä on hyvät työolosuhteet, Shyrochenko kehuu.

Yevhen Shyrochenko halusi erityisesti Suomeen. Hän pitää suomalaisesta luonnosta ja raskaasta musiikista, kuten Children of Bodomista. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Shyrochenko ei puhu suomea tai englantia. Ylen haastattelun hän antoi tulkin välityksellä. Hän tutustui ensimmäisenä työpäivänään työpaikkaansakin tulkin avustamana. Nykyään hän osaa työt niin, ettei tulkkia enää tarvita.

– Mitään suurempia ongelmia kielen suhteen ei ole ollut. Erilaiset käännöspalvelut ja Google-kääntäjä auttavat paljon, Shyrochenko sanoo.

Metsätöitä tarjolla

Savitaipale on pieni, noin kolmen tuhannen asukkaan kunta Etelä-Karjalassa. Kuntaan on saapunut noin 20–30 ukrainalaista. Savitaipaleen kunta on ollut aktiivinen tarjoamaan heille sopeutumista parantavia palveluita.

Savitaipaleen kunnan maahanmuutto-ohjaaja Liisa Kihlström kertoo, että hän pyrkii löytämään töitä mahdollisimman monelle ukrainalaiselle. Toistaiseksi työllistyneitä on viisi.

– Esimerkiksi kolme ihmistä on ollut metsätöissä, mutta nyt metsätöihin ei pääse. Tilanne elää koko ajan, Kihlström sanoo.

Kihlströmin työtehtävään kuuluu maahanmuutto-ohjaanana kaikki sellaiset tehtävät, jotka liittyvät maahanmuuttajien arjen sujumiseen ja sen edistämiseen.

Kihlström on apuna muun muassa silloin, kun henkilötunnuksen saaneiden ukrainalaisten on ilmoittauduttava työnhakijoiksi työvoimatoimistoon. Lisäksi hän on toiminut linkkinä esimerkiksi paikallisten työtä tarjoavien yritysten ja ukrainalaisten välillä.

Savitaipale sijaitsee Etelä-Karjalassa Lappeenrannan kupeessa. Kuva: Mirjam Tahkokorpi / Yle

Kielitaito on usein ongelma

Eri puolilla Suomea on edelleen tuhansia ukrainalaisia, jotka eivät ole löytäneet töitä.

Ukrainalaisten työnhakijoita on tällä hetkellä vajaat 7 000. Vain pieni osa heistä on töissä.

Esimerkiksi Kaakkois-Suomessa ukrainalaisia on ilmoittautunut työnhakijoiksi helmikuusta alkaen 398, ja työllistyneitä on kahdeksan. Luvut eivät kerro koko totuutta, koska kaikki ukrainalaiset eivät ole TE-toimistojen asiakkaita, vaan etsivät töitä muuta kautta.

Yevhen Shyrochenko työskenteli jo aiemmin Ukrainassa metallitöiden parissa, ja samankaltainen työ onnistuu Suomessakin. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Kielitaito on merkittävin tekijä, joka jarruttaa ukrainalaisten ja muiden vieraskielisten työllistymistä Suomessa. Vain noin kymmenen prosenttia ukrainalaisista puhuu englantia sillä tasolla, joka riittää työelämässä.

Ukrainalainen Leonid Shulgin tuli Suomeen jalkapalloammattilaiseksi. Uran päätyttyä hän on nähnyt, miten vaikeaa ilman kielitaitoa on saada töitä:

Myös Savitaipaleen kunnan maahanmuutto-ohjaaja Liisa Kihlström sanoo, että kielitaito laajentaa työmahdollisuuksien määrää merkittävästi.

– Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa olisi tarvetta työntekijöille, mutta kielimuuri estää työllistymisen, Kihlström sanoo.

Savitaipaleella asuvilla ukrainalaisilla ei juurikaan ole kielitaitoa, joten työtehtävän pitää olla sellainen, että sen tekemisen voi näyttää kädestä pitäen.

Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi työt eri yrityksissä tai maa- ja metsätaloudessa. Kihlströmin mukaan on yleistä tarjota kuukauden tai kaksi jatkuvaa sesonki- ja urakkakohtaista työtä.

Savitaipaleen kunta on järjestänyt ukrainalaisille kielikurssin kansalaisopiston kautta. Myös työvoimatoimiston tarkoituksena on järjestää kolmen kuukauden kielikurssi tulevaisuudessa, kunhan riittävä määrä ukrainalaisia ilmoittautuu TE-toimistoon.

Kokoonpanotyö onnistuu

Lemiläisessä Agromaster-yrityksessä on oltu tyytyväisiä Shyrochenkon työhön. Heille kielimuuri ei ole aiheuttanut suurempia ongelmia.

– Todella hyvin on sujunut kaikki. Hommat on opeteltu kädestä pitäen näyttämällä, ja sarjatuontantolaitteista kun on kyse, niin sitä samaa toistetaan, sanoo Agromasterin suunnittelu- ja kehitysinsinööri Petri Hämäläinen.

Näitä koneita Shyrochenko valmistaa. Hänen työsuhteensa on määräaikainen. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Hämäläisen mukaan Lemille on ollut vaikeaa löytää työntekijöitä. Siksi uusi työntekijä on yritykselle sekä keino auttaa ukrainalaisia että saada lisää työvoimaa.

Yritys ei myöskään poissulje uusien ukrainalaisten työntekijöiden ottamista.

– Tarvetta on seuraavillekin tulijoille, mutta kielimuurin takia pitää ensin saada yksi henkilö ajettua kunnolla töihin sisään. Sen jälkeen on ehkä helpompaa ottaa enemmän tekijöitä, Hämäläinen sanoo.

