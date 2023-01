Wagnerin värväämät vangit saattoivat joutua tykinruoaksi, kun Venäjä moukaroi Soledarin – asiantuntijan mukaan palkka-armeijan merkitys on luultua isompi

Jopa neljännes Venäjän kokonaisvahvuudesta Ukrainassa saattaa olla palkkasotilasyhtiö Wagnerin taistelijoita. Suurin osa palkkasotilaista on värvätty Venäjän vankiloista.

Palkkasotilasyhtiö Wagner on ollut vahvasti esillä uutisissa, kun Venäjä on vallannut Soledarin pikkukaupunkia Itä-Ukrainassa.

Perjantain vastaisena yönä Wagner korosti Telegram-viestipalvelussa julkaisemassaan videossa, että nimenomaan sen sotilaat valtasivat Soledarin eikä Venäjän armeija.

Wagnerilla on ollut suuri rooli taisteluissa erityisesti Bahmutin alueella, jossa Soledar on, sanoo sotatieteiden dosentti, Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö. Wagner on käyttänyt Bahmutin rintamalla vankiloista rekrytoimiaan taistelijoita.

– Rintamaosuus on ilmeisesti ollut Wagnerin hallinnassa, ja vankeja lienee käytetty paljon hyökkäyksissä, Käihkö toteaa.

Soledar sijaitsee vain noin kymmenen kilometrin päässä suuremmasta Bahmutin kaupungista. Kuva: Harri Vähäkangas / Yle

Wagner-taistelijoiden tarkkaa määrää ei tiedetä

Arviot Wagner-joukkojen määrästä Ukrainassa vaihtelevat suuresti.

Joulukuussa Yhdysvaltain puolustusministeriö sanoi (siirryt toiseen palveluun) palkka-armeijalla olevan Ukrainassa 50 000 miestä, joista 40 000 rintamalle rekrytoituja vankeja.

Britannian tiedustelun arvio (siirryt toiseen palveluun) oli paljon varovaisempi: sen mukaan Wagner-taistelijoita olisi ollut Ukrainassa joulukuussa 20 000.

– Lukuja on hirveän vaikea arvioida, mutta pidän niitä mahdollisina, tutkija, majuri evp. Jukka Viitaniemi Maanpuolustuskorkeakoulusta sanoo.

Venäläisen uutistoimisto Sputnikin kuva Wagnerin palkkasotilaista Luhanskin alueella lokakuussa. Kuva: Sputnik

Brittilehti The Guardianin lähteen (siirryt toiseen palveluun) mukaan jo neljännes Venäjän kokonaisvahvuudesta Ukrainassa saattaa olla Wagnerin taistelijoita.

Ukrainan tiedustelun mukaan Venäjällä olisi tällä hetkellä Ukrainassa noin 280 000 sotilasta.

Käihkö puolestaan arvioi, että Venäjällä voi olla Ukrainassa noin 200 000 sotilasta.

Wagner on jakautunut kahtia

Käihkö toteaa, että palkkasotilasyhtiö Wagner on tavallaan jakautunut kahteen osaan, eli entisiin sotilaisiin ja rekrytoituihin vankeihin.

Alkuperäisessä Wagnerissa palveli ammattisotilaita muun muassa Syyriassa ja Keski-Afrikan tasavallassa.

Ukrainassa suurin osa palkka-armeijan taistelijoista on rekrytoitu venäläisistä vankiloista.

– Vangit ovat täydennysjoukkoja. Heitä voidaan käyttää paljon vapaammin ja tuhlailevammin kuin muita Venäjän joukkoja, Käihkö sanoo.

Venäjä itse väittää saaneensa sotaan syyskuun liikekannallepanossa 318 000 sotilasta. Vankeja on kuitenkin jouduttu rekrytoimaan, koska todellisuudessa aikaisempi liikekannallepano ei onnistunut.

– Tappioita kärsiviä joukkoja on kyettävä täydentämään jo ennen seuraavaa liikekannallepanoa. Venäjän liikekannallepanojärjestelmä ei ole ollut riittävän tehokas tarpeeseen nähden. Se on ensisijainen syy sille, miksi vankeja on Ukrainassa tuollaisessa mittakaavassa, Viitaniemi toteaa.

Keskiviikkona otettu satelliittikuva Soledarin kaupungista, jonne Wagnerin taistelijat hyökkäsivät. Kuva: Maxar Technologies / EPA-EFE

Venäjä valmistelee mahdollisesti seuraavaa liikekannallepanoaan. Käihkön mukaan tällä hetkellä on vaikea arvioida, kasvaako Wagnerin palkkasotilaiden merkitys Ukrainassa.

– Se riippuu siitä, tuleeko uutta liikekannallepanoa. Wagnerilla on kuitenkin ollut paljon enemmän vaikutusta kuin äkkiseltään luulisi.

Venäjä on yrittänyt korvata laadun määrällä

Rintamalle lähetetyillä Wagnerin värväämillä vangeilla ei ole välttämättä minkäänlaista kokemusta armeijasta. Heille annettu koulutus on ollut usein hyvin lyhyt.

Wagner on houkutellut vankeja sotaan lupaamalla tuomioiden kumoamista puolen vuoden rintamalla oloa vastaan. Mitään vahvistettuja takeita tuomioiden purkamisesta ei Käihkön mukaan kuitenkaan ole.

Vankiloista taistelijoita on ollut mahdollista saada nopeasti, kun määrällä on yritetty korvata laatua.

– On hyvä kysymys, missä vaiheessa määrä alkaa korvata laadun putoamista. Kuinka monta huonolaatuista miestä vastaa tuhatta hyvää miestä, jotta vaikutus olisi yhtä suuri. Mielestäni Venäjä on tässä koko ajan takamatkalla, Viitaniemi pohtii.

Kunnollista sotilaskoulutusta vailla olevien vankien kontrollointi on rintamalla vaikeaa, Käihkö puolestaan arvioi.

– Sotilaallisia normeja ei ole hirveästi. Kyllä se heijastuu toimintaankin. Taktinen toiminta on ollut ilmeisesti aika improvisoitua.

Kuvassa metsään piilotettu Ukrainan armeijan raketinheitin, joka kuvattiin tapaninpäivänä Soledarissa. Kuva: Madeleine Kelly/SOPA Images/Shutterstock/All Over Press

Vankisotilaat voivat olla pelkkää tykinruokaa

Vankeja on käytännössä lähetetty rintamalle kuolemaan. Tappiot ovat olleet rajuja.

– Heitä on käytetty etulinjan joukkoina. Heidän perässään on tullut Venäjän tavallisia joukkoja ja maahanlaskujoukkoja tekemään läpimurtoja, Käihkö sanoo.

– Ääritilanne on, että Wagnerin sotilaat ovat puhtaasti tykinruokaa, Viitaniemi puolestaan toteaa.

Täysin sotataidottomien tai vain pikakoulutuksen saaneiden vankien käytön on pelätty raaistavan entisestään sotaa.

Viitaniemen mukaan näin ei välttämättä kuitenkaan ole.

– Voi kysyä, kuinka hyvin vangit tuntevat sodan oikeussäännöt, mutta voi myös kysyä, kuinka hyvin venäläiset ylipäätään noudattavat sodan oikeussääntöjä. Viitteet kertovat, että ilmeisen huonosti, Viitaniemi sanoo.

– Yksilötason resilienssi voi silti olla vangeilla aika korkea. He ovat tottuneet selviämään haastavissa olosuhteissa, jos näin voi sanoa.

Wagner on arvostellut toistuvasti Venäjän sotilasjohtoa

Wagnerin perustaja ja johtaja Jevgeni Prigožin on toistuvasti arvostellut Venäjän sotilasjohtoa epäonnistumisesta Ukrainassa. Wagnerin joukot eivät ole Venäjän sodanjohdon suorassa kontrollissa.

– On mahdollista, että on asevoimien ja Wagnerin välillä on valtataistelua, Viitaniemi sanoo.

Sotilasjohdon arvostelusta huolimatta Wagnerin johtajan Prigožinin suhde hallintoon on likeinen. Prigožin on presidentti Vladimir Putinin liittolainen.

– Wagnerin suhde hallintoon on kovin läheinen. Eiväthän ne muuten siellä olisi.