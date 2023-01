Janakkalan kunnanjohtaja pyysi anteeksi sala-auraajan kohtelua: ”Otan opiksi, jotta jatkossa olemme parempia”

Janakkalan Turengissa asuva Antti Vau aurasi hyvää hyvyyttään Kauriinmaan ulkoilualueella reitin, jossa kunnalla ei ole talvikunnossapitoa. Kunnan työntekijä antoi asiasta kipakkaa palautetta. Sen jälkeen asiaa puitiin sekä sosiaalisessa että perinteisessä mediassa. Lopulta kunnanjohtaja Reijo Siltala pyysi tapahtunutta anteeksi Facebookissa.

– On tapahtunut asioita, jotka edellyttävät meiltä kuntana muutoksia: on ollut vääriä toimintatapoja ja vääränlaista käytöstä. Pyydän anteeksi. Otan opiksi, jotta jatkossa olemme parempia: avoimempia ja asiakaspalvelempia, hän kirjoittaa.

Kunnanjohtaja Siltala arvioi Ylen haastattelussa, että pahinta tapauksessa on ollut vapaaehtoisen auraajan ja kunnan työntekijän kohtaaminen.

– Meidän puolelta käytös vapaaehtoista auraajaa kohtaan on ollut asiatonta. Se on kohun aiheuttanut, ja aiheesta on aiheuttanut, jos meidän työntekijöistä on joku käyttäytynyt huonosti.

”Eikö asiakaspalveluhenkisyys toteudu?”

Kunta on perustellut aurauskieltoa vastuukysymyksillä. Siltala lisää, että toisinaan tilanteet ovat hankalia. Kunta saa vapaaehtoisten toiminnasta välillä positiivista palautetta, välillä palaute on kielteistä.

Siltala päätyi pyytämään tapahtunutta anteeksi sosiaalisessa mediassa. Kunnassa on nimittäin linjattu, että Janakkala on asiakaspalveleva kunta.

Vaikka kohuun on moni suhtautunut huumorilla, Siltala ottaa tilanteen vakavammin.

– Tämä saattaa heijastella meille laajemminkin. Onko meillä kuitenkin kuntaorganisaatiota johdettu sillä tavalla vinoon, että asiakaspalveluhenkisyys ei joka suunnassa toteudukaan niin kuin haluttaisiin.

Kunta toivoo, että jatkossa siihen otetaan yhteyttä ennen omatoimista auraamista (siirryt toiseen palveluun).

