Vartijat ja järjestyksenvalvojat oppivat samat tekniikat kuin poliisi – kouluttaja toivoo, että makuuttamisen sijaan ihminen käännettäisiin kyljelleen

Turvallisuusalan voimankäyttömetodit ovat nyt sekä yleisön, turvallisuusalan että Sisäministeriön suurennuslasin alla. Nainen kuoli turvallisuusalan työntekijöiden kiinniottotilanteen yhteydessä Espoon kauppakeskus Isossa Omenassa 7. tammikuuta.

Tilanteen alussa turvallisuusalan työntekijät pakottivat naisen vatsalleen.

Alustavan kuolinsyyraportin mukaan hän ei tukehtunut, mutta vatsallaan pitämisessä on muita riskejä. Oikeuspsykiatrin mukaan se voi pahimmillaan johtaa rytmihäiriöön ja äkkikuolemaan.

Turvallisuusalan opiskelijoille opetettavat voimankäyttökeinot tulevat Poliisiammattikorkeakoulusta Tampereelta, jossa oppinsa saavat yksityisen turvallisuusalan voimankäyttökouluttajat.

Ihmisen laittaminen makaamaan mahalleen on koulutuksen mukaan yksi tavallisista voimankäytön muodoista.

Kyljelleen, ei mahalleen

Luksia-ammattikoulun Lohjan toimipisteen turvallisuusalan opettaja Jari Stolt kertoo havahtuneensa kollegansa kanssa makuuttamisen riskeihin noin vuosi sitten luettuaan tutkimuksia aiheesta.

Stoltin mukaan Lohjalla opetetaan nyt, että kiinniotettava käännettäisiin kylkiasentoon niin pian kuin mahdollista.

– Varsinkin jos on kaksi kiinniottajaa, niin kohdehenkilö on melkein yhtä helppo hallita kyljellään kuin mahallaan, ja riskit ovat pienemmät, Stolt sanoo.

Jos työntekijöitä on vain yksi, on aggressiivisen kohdehenkilön hallinta helpompaa makuuttamalla eli pitämällä mahallaan, Stolt sanoo. Samoin on silloin, jos kohdehenkilö on erittäin aggressiivinen ja vastustaa tilannetta todella fyysisesti.

Tampereella Poliisiammattikorkeakoulussa mahallaan makuuttaminen on vakiokeino voimankäytössä.

Kohdehenkilö viedään maahan, hänet raudoitetaan mahallaan ja jätetään mahalleen, Stolt selventää. Kohde voidaan nostaa istumaan tai seisomaan, kun hän on rauhoittunut.

Poliisiammattikorkeakoulun kouluttajan, ylikonstaapeli Jani Niemen mukaan mitään erityistä kieltoa henkilön hallintaan vatsallaan ei ole.

Poliisiammattikorkeakoulu kuitenkin painottaa, että hallinta-asentoa ei käytetä tarpeettomasti ja sen riskejä opetetaan hallitsemaan.

Maassa hallintaan liittyviä fyysisen voimankäytön tekniikoita on erilaisia. Henkilöä voidaan Niemen mukaan hallita maassa esimerkiksi vatsallaan, istuma-asennossa tai selällään riippuen tilanteesta.

Niemi ei sähköpostivastauksissa mainitse Stoltin peräänkuuluttamaa kylkiasentoa.

Voimankäyttötekniikoita on useita

Niemen mukaan kiinniottotilanteissa on vartijalla tai järjestyksenvalvojalla oltava erilaisia fyysisen voimankäytön vaihtoehtoja.

Tekniikan valinta riippuu muun muassa vastarinnan voimakkuudesta, tilanteen kestosta, olosuhteista ja työntekijöiden määrästä kiinniottotilanteessa.

– Keinojen tehokkuus taas riippuu muun muassa käyttäjän koulutuksesta, kokemuksesta ja harjoittelun määrästä, Niemi sanoo.

Hänen mukaansa voimankäytön opetuksessa ja eri tekniikoita käytettäessä korostetaan aina turvallisuutta. Voimakeinoihin turvautuvat pitää jatkuvasti seurata ja arvioida käyttämänsä keinon vaikutusta kohdehenkilöön.

– Fyysiseen voimankäyttöön liittyy aina riskejä, ja tilanteessa voi sattua henkilö- tai omaisuusvahinkoja, vaikka niitä kuinka yritettäisiin välttää, Niemi sanoo.

Koulutuskortit koulutuksen pohjana

Yksityisen turvallisuusalan voimankäyttötekniikoista on laadittu erilliset koulutuskortit yksityiskohtaisine ohjeineen siitä, miten ne pitää opettaa ja toteuttaa.

Vartijoita ja järjestyksenvalvojia koskevat koulutuskortit on laadittu Tampereen Poliisiammattikorkeakoulussa. Ne kuuluvat Poliisihallituksen antaman voimankäyttökoulutusmääräyksen liitteiksi.

– Koulutuskorteissa on mainittu hyvinkin yksityiskohtaisesti mistä kohdasta henkilöä hallitaan tai pidetään kiinni riippuen siitä missä asennossa ollaan, Niemi sanoo.

Koulutuskortit ovat turvallisuusalan koulutuksen pohja. Niitä käyttävät etenkin voimankäyttökouluttajat, jotka opettavat vartijoita ja järjestyksenvalvojia muun muassa oppilaitoksissa ja yksityisen turvallisuusalan yrityksissä.

Kaikki yksityisen turvallisuusalan voimankäyttökouluttajat koulutetaan Tampereella Poliisiammattikorkeakoulun voimankäyttökouluttajien puolesta. Koulutuksen suorittaneet voimankäyttökouluttajat hyväksyy hakuprosessin jälkeen Poliisihallitus.

Voimankäyttökouluttajille koulutetaan Tampereella samoja voimankäyttötekniikoita, joita poliisi käyttää. Vartijoille ja järjestyksenvalvojille opetetaan ainoastaan näitä koulutuskorteissa esitettyjä tekniikoita.

Tällä hetkellä ei ole tiedossa, että koulutuskorttien sisältöön olisi tulossa muutoksia. Poliisihallituksen poliisitarkastajan Jani Hämäläisen mukaan mahdolliset tarvittavat uudistukset turvallisuualan ohjeisiin tehdään sisäministeriön selvityksen pohjalta.

Fyysisen voimankäytön koulutuskortit kuuluvat vuonna 2017 tehtyyn fyysisen voimankäytön uudistukseen yksityiselle turvallisuusalalle.

Verbaalinen työ ei saa unohtua

Luksia-ammattikoulun kouluttaja Jari Stoltin mielestä turvallisuusalan työntekijöiden koulutuksessa voisi panostaa enemmän verbaaliseen kohtaamiseen, eli tilanteiden rauhoittamiseen puhumalla.

Stoltin mukaan aina pitäisi puhua ennen voimakeinojen käyttämistä.

- Sekin on taitolaji ja vaatii harjoitusta siinä missä muiden voimakeinojen käyttäminen.

Etenkin nuorilla ja kokemattomilla vartijoilla verbaalinen kohtaaminen voi olla haastavaa.

- Kokemattomasta vartijasta voi tuntua siltä, että jos joku jauhaa vastaan, niin mieluummin heittää parissa minuutissa niskapersotteella ulos sen sijaan, että käyttäisi vartin hänen kanssaan keskustelemiseen, Stolt sanoo.

Hän muistuttaa, että vartijan pitäisi osata käsitellä turhauttavia tilanteita ilman että ryhtyy fyysiseksi.

– Myös halu näyttää tai esittää kovaa muille tai itselleen voi johtaa voiman turhaan käyttöön, kun tilanteesta olisi selvinnyt ihan hyvin puhumalla, Stol sanoo.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Jani Hämäläisen mukaan Poliisihallituksessa on käynnistetty alkuvuodesta 2022 esisuunnittelutyö, jolla tähdätään lupavalvonnan laajempaan kehittämiseen.

– Tavoitteena on saada poliisin käyttöön yhtenäinen toimintamalli, jonka perusteella lupaseurantaa ja nuhteettomuusvalvontaa vastaisuudesa tehdään, Hämäläinen sanoo.

Ensimmäinen osa mallista on tarkoitus saada toteutettua vuoden 2023 aikana.

Juttua muokattu 12.1.2023 kello 20.40: muutettu alusta termi ”makuuttaminen” muotoon ”ihmisen laittaminen makaamaan mahalleen”.