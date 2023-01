Suomi on pian Euroopan ainoa uraanin tuottaja ja näitä viittä asiaa se tarkoittaa

1. Suomi on energiaomavaraisempi

Kotimainen uraani parantaa Suomen laskennallista energiaomavaraisuutta.

Vuodesta 2026 lähtien yhtiö aikoo tuottaa Sotkamossa 200 tonnia luonnonuraania vuodessa. Siitä syntyy jalostuksessa eri lähteiden mukaan 16–26 tonnia ydinpolttoainetta.

Terrafamen uraanista jalostettu ydinpolttoaine riittäisi kattamaan Loviisan ydinvoimalan lähes koko vuotuisen polttoainetarpeen tai noin puolet Olkiluoto 3:n polttoaineesta.

Suomen ydinvoimalat käyttävät tällä hetkellä ydinpolttoainetta noin 92 tonnia vuodessa. Grafiikka: Ville Kinnunen / Yle

Teollisuuden voiman polttoaineyksikön päällikkö Tuomas Rantala iloitsee Terrafamen uraaniuutisesta.

– Tämä on merkittävä avaus suomalaiselle ja eurooppalaiselle energiaomavaraisuudelle.

2. Eurooppalaisuus on imagovaltti

Eurooppalainen alkuperä on yhä tärkeämpää myös ydinvoimaloiden polttoaineelle.

– On aina parempi, jos raaka-aine on omissa käsissä verrattuna tuontiin, ja toki parasta on jos se on kotimaista. Mutta eurooppalaisuus on myös oikein hyvä imagovaltti, sanoo Energiateollisuus ry:n tuotantojohtaja Jari Kostama.

Terrafamen uraani on mahdollista korvamerkitä ja käyttää suomalaisessa ydinvoimalassa, sanoo Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen. Hänen mukaansa sotkamolaisen luonnonuraanin kulku pystytään hyvin tarkkaan seuraamaan jalostusketjussa.

– Koska Euroopassa ei ole uraanin alkutuotantoa, on hyvin todennäköistä, että tämä uraani päätyy eurooppalaiseen ydinvoiman tuotantoon, ja voi olla hyvinkin mahdollista, että se päätyy Suomeen.

Sotkamon 200 tonnia luonnonuraania nostaisi Suomen uraanintuottajien maailmanlistalla sijalle 12, kun tarkastellaan vuonna 2021 tuotetun uraanin määrää. Grafiikka: Ville Kinnunen / Yle

Eurooppalaisten ydinvoimaloiden polttoaineen saatavuudesta huolehtii Euroopan atomienergiayhteisö Euratom. Teollisuuden Voiman Rantala kertoo, että huoltovarmuutta lisää polttoaineen tuotannon eri vaiheiden huolellinen hajautus Euroopan laajuisesti.

– Ydinvoimalan polttoainehuolto ei toimi kädestä suuhun -periaatteella kuten vaikkapa hiilivoimalan, vaan uraaniatomin tie kalliosta reaktoriin kestää useita vuosia, sanoo Rantala.

2010-luvulla uraania on tuotettu EU:ssa Saksassa, Ranskassa, Romaniassa ja Tšekissä.

3. Fossiilisten polttoaineiden käyttäminen vähenee

Ydinvoiman suosio on nyt Suomessa ennätyskorkealla. Eurooppa on kuitenkin Kostaman mukaan jakautunut ydinvoimakannoissa kahtia, ja se on yksi syy, miksi uraania ei louhita tai jalosteta Euroopassa tällä hetkellä lainkaan.

Uraanivarantoja EU:n alueella on Tšekissä ja Espanjassa. Lähialueiden seuraavaksi suurimmat varannot ovat Ukrainassa, johon Venäjä käynnisti hyökkäyssodan helmikuussa 2022.

– Uskon, että uraanin louhinta ja jalostus tulevat kasvamaan ilmastonmuutoksen torjunnan takia, ja lisäboostia antaa energiakriisi. Jokaiselle pitäisi olla nyt aivan selvää, että Eurooppa ei voi rakentaa energiatulevaisuutta fossiilisen tuontienergian varaan, sanoo Kostama.

Terrafamen ilmoitus uraanin talteenoton alkamisen varmistumisesta on herättänyt runsaasti huomiota ympäri Euroopan, kertoo toimitusjohtaja Lukkaroinen.

– Ydinvoimalla tuotettu sähkö on monessa Euroopan maassa nyt jälleen suosiossa, ja sitä kautta myös raaka-ainehuoltokysymys on tärkeämpi kuin ehkä muutama vuosi aikaisemmin.

Monimetalliyhtiö Terrafame Avaa Vuonna 2015 perustettu valtion 67-prosenttisesti omistama yhtiö, joka tuottaa Sotkamossa muun muassa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja akkukemikaaleja.

Yhtiö hyödyntää Euroopan suurinta nikkeliesiintymää.

Uraanin talteenottolaitos on seissyt Sotkamossa valmiina lähes kymmenen vuotta.

Uraanihankkeen ensimmäinen yritys kariutui aikaisemman toiminnanharjoittajan eli Talvivaaran ympäristöongelmiin ja konkurssiin.

Terrafamella on lähes 900 työntekijää. Yhteensä alueella työskentelee noin 1 800 henkilöä (vuoden 2021 tieto).

4. Harvinaisten maametallien tuotanto mahdolliseksi

Uraanin poisto Terrafamen prosessiliuoksesta tekee mahdolliseksi harvinaisten maametallien tuotannon aloittamisen, nekin siitä samasta liuoksesta.

Harvinaiset maametallit ovat nimensä mukaisesti arvokkaita, ja Lukkaroinen arvioi, että ne lisäävät aikanaan yhtiön liikevaihtoa vähintään saman verran kuin uraani. Arviot tarkentuvat, kunhan yhtiö saa tehtyä asiasta teknistaloudellisen selvityksen.

– Kiinnostavimpia meille ovat täältä saatavat kestomagneettien valmistuksessa tarvittavat harvinaiset maametallit. Sen lisäksi tärkeä tuote tulee olemaan skandium, joka on alumiinin seosaine ja hyvinkin harvinainen Euroopassa, sanoo Lukkaroinen.

5. Uraanintuotanto tuo Terrafamelle lisää liikevaihtoa

Uraanin talteenotto kasvattaa Terrafamen liikevaihtoa tuotantolaitoksen ylösajovaiheen jälkeen vuositasolla uraanin nykyiseen markkinahintaan perustuen arviolta noin 25 miljoonaa euroa.

Se on muutamia prosentteja Terrafamen arvioidusta liikevaihdosta tulevina vuosina.

Akkukemikaalien tuotanto tulee myös kasvattamaan Terrafamen liikevaihtoa lähivuosina. Akkukemikaalit käänsivät yhtiön tuloksen voitolliseksi 2022. Grafiikka: Hanne Kinnunen / Yle

Luonnonuraania on joka tapauksessa mukana louhitussa malmissa. Jos uraania ei oteta talteen, se kiteytyy nykyisessä prosessissa toisen vaiheen liuotuskasoilla takaisin kiviainekseen kiinni ja jää sinne loppusijoituspaikalleen. Ilman talteenottoa uraania saostuu myös kipsisakkajätteeseen.

Säteilyturvakeskuksen mukaan uraanin talteenotolla ei ole säteilyvaikutuksia.

