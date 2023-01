Lappiin odotetaan vilkasta puukauppavuotta – MTK:n mukaan on tärkeää huolehtia nuorten metsien kasvukunnosta

Tästä vuodesta odotetaan Lapissa vilkasta puukauppavuotta, kertoo Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton Lapin kenttäpäällikkö Annakaisa Heikkonen.

Teollisuuden puun tarve on huomattavan korkealla tasolla. Syinä tähän ovat Venäjän puun tuonnin loppuminen, puun käyttöä lisäävät investoinnit ja energiapuun kysyntä.

Lapin yksityismetsistä ostettiin viime vuonna puuta 1,4 miljoonaa kuutiota. Se on satatuhatta kuutiota vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vastaavasti Pohjois-Pohjanmaalla ostettiin kolme miljoonaa kuutiota ja Kainuussa 1,8 miljoonaa.

Lapissa puumarkkinoiden alueelliset erot ovat suuria. Ylä-Lapissa ja Itä-Lapin tietyillä alueilla on haasteita, mutta energiapuun kysyntä on piristänyt puumarkkinoita myös näillä alueilla.

– Tänä vuonna korostuvat erityisesti nuorten metsien kasvukunnosta huolehtiminen ja metsien uudistamiseen satsaaminen eli viljelymäärät nousuun, toteaa Heikkonen.

Hyvän metsänhoidon merkitys korostuu

Metsänomistajien kannattaa kiinnittää huomiota metsänhoidon laatuun ja toimenpiteiden oikea-aikaisuuteen.

– Otsikoissa on ollut heikko harvennusjälki ja se on osa metsänhoitoa myös. On tärkeä kiinnittää huomiota siihen, että harvennushakkuissa toimitaan hyvän metsänhoidon suositusten mukaan. Se on niin metsänomistan kuin meidän kaikkien etu, että ei tehdä liian rajuja harvennuksia.

Metsänomistaja voi vaatia esimerkiksi hyvän metsänhoitosuositusten noudattamista tilatessaan palveluita tai tehdessään puukauppasopimuksen.

Helmikuun alussa metsätaloudessa siirrytään myös noudattamaan uudistettuja PEFC-metsäsertifioinnin vaatimuksia.

Sertifiointi kirittää puuntuotannon ja metsänhoidon kestävyyttä yli lakisääteisten vaatimusten. MTK:n mukaan tiukentuneet vaatimukset vaikuttavat laaja-alaisesti Suomen metsien hoitoon ja käyttöön, sillä yli 90 prosenttia talousmetsistä on PEFC-sertifioinnin piirissä.

– Jatkossa esimerkiksi eläviä ja kuolleita säästöpuita jätetään tuplaten nykyiseen verrattuna, vesistöjen ja soiden suojakaistat levenevät, sekapuustoisuutta suositaan ja riistalle tärkeitä tiheiköitä säilytetään, Heikkonen mainitsee.

Vesistöjen ja soiden suojakaistoilla siirrytään jatkuvapeitteiseen metsien käsittelyyn. Jatkuvapeitteisyyden lisääminen talousmetsissä on nähty tärkeäksi metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta, mutta hyötyä siitä on myös maisema- ja virkistysarvoille sekä riistalle.