Sähköautojen latauslaitteita valmistava Kempower laajentaa – kotipaikka Lahti on vahva ehdokas uudelle tuotantolaitokselle

Nopeasti kasvanut sähköautojen latauslaitteita valmistava Kempower aikoo lisätä merkittävästi tuotantoaan.

Yhtiö ei kerro vielä investoinnin tarkkaa suuruutta tai uuden tuotantolaitoksen sijaintia.

– Päivitämme taloudelliset tavoitteemme ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, joten niistä voi sitten päätellä lisää, sanoo Kempowerin toimitusjohtaja Tomi Ristimäki.

Yhtiön tämänpäiväisessä tiedotteessa todetaan, että se tutkii vaihtoehtoja tuotantokapasiteetin laajentamiseksi Euroopassa.

Ristimäen mukaan myös Suomi ja Lahti ovat edelleen vahvoja vaihtoehtoja investointikohteiksi.

– On mahdollista. Olemme teknologiayritys, jolla uusia tuotteita tulee suhteellisen nopealla aikataululla. Tiettyjä etuja saadaan siitä, että tuotantolaitoksella on järkevä etäisyys meidän tuotekehitykseen, Ristimäki muotoilee.

Kempowerilla on tällä hetkellä Lahdessa kaksi tehdasta, joissa on sekä tuotekehitystä että tuotantotiloja. Suomessa yhtiö työllistää nyt 350 henkilöä. Kuva: Marjo Pirilä / Yle

Sähköisten ammattiautojen pikalatureita

Latauslaitteiden kysyntää kasvattaa erityisesti sähköisten kuorma-autojen ja rekkojen tulo markkinoille. Kempower on jo mukana esimerkiksi Australiaan rakennettavassa sähkörekkojen latausverkossa.

– Uskon, että viiden vuoden tähtäimellä sähköä voimanlähteenään käyttävien ammattiautojen markkinasta tulee vastaava kuin mitä henkilöautojen markkina nyt on. Vaikka määrä on henkilöautoja pienempi, niin se on nimenomaan meille pikalatauslaitteiden valmistajille merkittävä siirtymä, sanoo Ristimäki.

Kempower ei valmista ns. hitaita latureita, joita käytetään useimmiten kotona ladattaville henkilöautoille.

Ristimäen mukaan päätös investoinnista ja sen sijaintipaikasta tehdään kuluvan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.

Yhtiön tavoitteena on, että uusi tuotantolaitos olisi toiminnassa vuoden 2025 loppuun mennessä.

Kempower jatkaa myös toimintojen perustamista Yhdysvaltoihin. Yhtiön tavoitteena on käynnistää toiminnot Yhdysvalloissa vuoden 2023 loppuun mennessä. Suunnitelmaan sisältyy juridinen yksikkö ja latausratkaisujen paikallinen kokoonpano.

