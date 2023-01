Wilma Murto palkittiin esikuvana, Leijonat on Vuoden joukkue – katso Urheilugaalaa suorana ja keskustele chatissa

Risto Niemiselle Elämänura-palkinto: "Todellinen menestys ei näy tulostaululla, vaan sydämessä"

Risto Nieminen on tunnettu urheiluvaikuttaja, jonka nimi on ollut otsikoissa viidellä eri vuosikymmenellä. Omalla urheilu-urallaan hän voitti Suomen mestaruuden pikajuoksun viestissä, mutta kuten Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori totesi puheessaan, Niemisen ura urheilun parissa ollut todellinen maraton.

Nieminen on urallaan johtanut muun muassa Olympiakomiteaa, Valoa, Veikkausta ja Suomen urheilutelevisiota. Hänellä on ollut oma panoksensa myös Urheilugaalassa ja hän on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana.

– Kukaan teistä ei voi ymmärtää, kuinka paljon tämä minulle merkitsee, herkistynyt Nieminen sanoi.

– Kun vuonna 2008 näin tämän Harri Koskisen upean palkinnon ensimmäisen kappaleen, ajattelin, ettei elämässä voi hienompaa hetkeä olla urheilun parissa toimiville kuin saada tämä käsiinsä.

Nieminen sanoi, että jos hän on voinut vaikuttaa lainkaan siihen, että urheilun ja urheilun sisällä oleva keskinäinen arvostus lisääntyy, perinteiden ja tarinoiden arvostus lisääntyy, hän on todella onnellinen.

– Todellinen menestys ei näy tulostaululla, vaan sydämessä, Nieminen muistutti.