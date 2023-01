Arctic Lapland Rallyn siirron helmikuulle toivotaan tuovan superautot Lappiin – Ruotsin MM-ralliin valmistautuvat tiimit halutaan testiralliin napapiirille

Tunturirallia on ajettu yleensä kunnon pakkaskelissä, mutta viikonloppuna ajettavassa kisassa lämpötila on nollan tuntumassa ja luvassa on jopa vesisadetta ja sumua.

Pikataipaleet voivat muuttua vaativiksi lauhan sään ja vesisateen vuoksi. Kuva Arctic Lapland Rallin testierikoiskokeelta.