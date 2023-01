Prinssi Harryn elämäkerta takoo ennätyksiä – hovi on edelleen hiljaa kohuteoksesta, katso video

Sussexin herttuan Varamies-elämäkertaa on myyty 1,4 miljoonaa kappaletta. Kirja tuli myyntiin tiistaina.

Prinssi Harryn muistelmateosta Spare on ensimmäisen päivän aikana myyty Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa noin 1,4 miljoonaa kappaletta. Teoksen kustantajan Penguin Random House kertoi torstaina, että kyseessä on uusi ennätys.

Aikaisempi ennätys kuului Yhdysvaltain entiselle presidentille Barack Obamalle. Hänen A Promised Land- kirjaansa myytiin ensimmäisen päivän aikana 887 000 kappaletta Yhdysvalloissa.

Varamies-teoksen ranskankielisen version ensimmäinen painos oli suuruudeltaan 210 000 kappaletta, mutta toinen, 130 000 kappaleen painos on jo otettu, kertoi teoksen ranskalainen kustantaja Fayard.

Fayard-kustantamo ei ole ilmoittanut ensimmäisen päivän myyntilukuja.

Myös Saksassa kohuelämäkerrasta on otettu lisäpainoksia heti julkistamisviikolla.

Harryn ja Meghanin suosio pohjalukemissa

Samaan aikaan kun muistelmien myynti on huipussaan, Harryn ja hänen vaimonsa Meghan Marklen suosio Britanniassa on painunut pohjalukemiin. The Times -lehden julkaiseman YouGov -mielipidemittauslaitoksen kyselyn mukaan vain 24 prosentilla briteistä oli positiivinen kuva parista.

Yli 65-vuotiaiden keskuudessa Harry ja Meghan olivat jopa epäsuositumpia kuin seksuaalirikosepäilyjen tahraama prinssi Andrew.

Kuninkaalliset julkisuudessa ensimmäistä kertaa kirjan julkaisemisen jälkeen

Britannian hovi ei ole kommentoinut kirjaa. Prinssi Harryn isoveli, Walesin prinssi William ja prinsessa Catherine vierailivat päivällä sairaalassa Liverpoolissa, mutta he sivuuttivat toimittajien kysymykset aiheesta.

Harry kertoo elämäkerrassaan nahistelustaan veljensä kanssa, muiden kuninkaallisten tylystä suhtautumisesta Meghaniin ja hovin arjesta.

Reuters, STT