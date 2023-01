Sähkötuille riittää ottajia, vaikka kulutus on leikattu minimiin – Merja Vierelä: Ei enää oikein ole mitään, mistä voisi vähentää

Tulen loimu takassa tai leivinuunissa on tänä talvena ollut tuttu näky monessa suomalaisessa kodissa.

Sähkön hintakriisi sai lappilaisetkin leikkaamaan kulutustaan tuntuvasti ja varautumaan talven jättilaskuihin. Epäkiitollisessa tilanteessa maksut vain kasvavat, vaikka kulutus on painettu minimiin.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Sähköstään kovia hintoja maksaneet odottavat tukipäätösten valmistumista toiveikkaina, mutta jokseenkin epätietoisina. Valmisteluvaiheessa olevien tukimuotojen ehdot, eurot ja prosenttiosuudet pyörivät monen päässä sekamelskana. Tukirahoille olisi kova tarve lukuisissa talouksissa.

– Jos täytämme ehdot, kyllä vähennystä tai tukea haemme. Siinä ei ole kahta sanaa, vakuuttaa rovaniemeläinen Merja Vierelä.

Vierelä on seurannut vireillä olevien tukien valmistelua, mutta koska asiat ovat vielä keskeneräisiä, hän pitää tilannetta vielä sekavana.

– Olen vähän pyörryksissä niiden kanssa. Odotan kovasti, että ne saadaan valmiiksi, ja selviää, mikä oikeasti pitää paikkansa. Esimerkiksi kertakorvaus kuulostaa kohtuulliselta. On hyvä, jos ihmiset saavat takaisin kovissa sähkölaskuissa maksamiaan rahoja.

Putositko kärryiltä sähkötukiviidakossa? Katso tästä nopeasti, mitä erilaisia tukia sinä voit sähkölaskuihisi saada

Merja Vierelä pitää leivinuunissa tulta joka päivä, joten polttopuulle on ollut iso tarve. Kuva: Merja Vierelä

Vierelä asuu kahdestaan puolisonsa Pekan kanssa, lapset ovat muuttaneet omilleen ja lainat on maksettu, joten sen puolesta pariskunnalla ei ole hätää, varsinkin kun sähkönkulutusta on leikattu todella paljon. Merja Vierelä kantaakin huolta monista muista.

– Kyllä käy sääliksi esimerkiksi lapsiperheet, ovat varmasti tiukilla. Varsinkin jos on uusi talo, asuntolainaa ja kaikki kotona toimii sähköllä, eikä ole oikein mitään keinoa edes leikata sähkönkulutusta kovasti.

Huolettaako sähkölasku? Ylen laskurit näyttävät, kuinka paljon juuri sinä voit saada siihen helpotusta

Sähköä menee nyt noin kolmannes aiemmasta

Vierelän taloudessa sähkökriisi on muuttanut arkea tuntuvasti.

– Kulutusta on karsittu rankasti. Aiempien vuosien marras- tai joulukuun lähes 3 000 kilowattitunnista kulutus on laskenut ensin puoleen eli noin 1500:een ja joulukuussa jo lähelle tuhatta.

Vierelän kolmikerroksisen talon yläkerta on kylmillään, sähköpatterit on asetettu korkeintaan 15 asteeseen, leivinuuni lämmitetään joka aamu, kovalla pakkasella avuksi otetaan vielä valopetroolilämmitin, jonka pariskunta hankki joulukuussa. Sisälämpö pysyy noin 19 asteessa. Ruoka valmistetaan leivinuunissa, vain vesi ja kahvi tehdään keittimillä.

– Ei enää oikein ole mitään, mistä voisi vähentää kulutusta.

”Kitkutellaan sopimuksen loppuun asti”

Monien sähkösopimus katkesi viime vuoden loppupuolella eli hetkellä, jolloin hinnat ampaisivat taivaisiin. Vierelän käyttämä sähköyhtiö meni kesän lopussa konkurssiin, ja sopimus siirtyi automaattisesti toiselle yritykselle. Tuolloin sopimuksen irtisanomisesta olisi tullut 140 euron sakkomaksu, mutta kun Vierelä joulukuussa alkoi tosissaan pohtia irtautumista sopimuksesta, sanktio olikin kohonnut jo 800 euroon.

– Nyt kitkutellaan sinne sopimuksen loppuun asti. Katsotaan sitten heinäkuussa, miten päin maailma makaa.

Merja Vierelä harmittelee sitä, että laskutuksen perusteena on käytössä pörssisähkön keskihinta, eikä päivä- ja yösähköllä ole siten merkitystä.

– Voisin aivan hyvin pestä pyykit vaikka yöllä, mutta harmillisesti se ei pienentäisi laskua.

Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Halvimmat hetket syynätään tarkkaan

Rovaniemeläisen Jani Hietalan perheen pitkä määräaikainen sähkösopimus loppui marraskuussa ja edessä oli siirtyminen pörssisähköön. Kun aiemmin kuukauden lasku jäi alle 200 euron, nyt marraskuussa kolmessa viikossa laskua kertyi ilman siirtomaksua jo 440 euroa. Joulukuulta maksettavaa tuli noin 650 euroa.

Hietalan nelihenkinen perhe on leikannut sähkönkulutustaan entiseen verrattuna noin neljänneksellä.

Aiemmin perhe saattoi saunoa neljäkin kertaa viikossa, mutta nyt sauna lämpiää kerran viikossa, tavallisesti viikonlopun huokeimpien hintojen aikana. Koko perheen yhteisten saunahetkien väheneminen on Jani Hietalan mielestä ollut isoin menetys arkielämässä.

– Saunottiin koko perheen voimin ja pitkän kaavan mukaan, juteltiin siinä kaikenlaiset asiat.

Jani Hietala seuraa hintakehitystä tarkasti ja ajastaa esimerkiksi lämmityksen halvimpaan ajankohtaan. Kuva: Jyri Tynkkynen / Yle

Huonelämpötilaa on laskettu kolmella asteella, 20–21 asteeseen. Talossa on myös ilmalämpöpumppu. Vuosia käyttämättä ollut takkakin on jälleen päässyt tositoimiin.

– Pesukoneita käytetään halvimpina aikoina.Tekniikkaa ja automatiikkaa on hankittu avuksi, jotta on sitten helpompi ajoittaa kulutus oikeisiin hetkiin.

Hintakehitystä Jani Hietala seuraa tarkasti, ja sen perusteella hän ajastaa esimerkiksi lämmityksen halvimpaan ajankohtaan.

Lisäisivätkö ylenpalttiset tuet kulutusta, riittäisikö sähkö?

Korkeimpien hintojen aikaan perheessä pelättiin tammikuulle parintuhannen euron laskua. Mammuttimaiseen sähkölaskuun varauduttiin säästämällä sähköä ja nuukailemalla hiukan muutenkin.

– Joululahjoja ostettiin vähemmän ja ne olivat halvempia. Raketteja ei ammuttu niin paljon kuin ennen, Hietala kertoo.

Pahimmat kauhukuvat eivät toistaiseksi ole toteutuneet. Hintojen laskettua tilanne ei näytä enää niin uhkaavalta, mutta tarkkana Hietalan perheessä yhä ollaan.

– Helmikuu vielä jännittää, se on kylmä kuukausi, mutta kyllä nyt jo näyttää paremmalta kun hinta on tullut alas.

Tarkkaan Hietala pitää silmällä myös uutisointia mahdollisista tukimuodoista. Hietalan perhettä todennäköisesti auttaisivat kertakorvaus ja veroista tehtävä vähennys.

Jani Hietala sanoo olevansa kohtuullisen tyytyväinen suunnitteilla oleviin tukiin.

– Tietysti tavallaan toivoisi aina enemmän, mutta toisaalta, jos tukea tulisi liikaa, lisäisivätkö ihmiset sitten sähkönkulutusta? Sähkön riittävyyden kanssa voisi sitten tulla ongelmia, Hietala pohtii.