Aiemmin yrityksen nettisivujen kautta on voinut tilata juomille kuljetuksen kotiovelle tilauksen yhteydessä tai on vinkattu kuljetusyrityksestä. Nyt viimeisetkin linkit on poistettu vaivihkaa tai tilalle on ilmestynyt teksti, että asiakas vastaa kuljetuksesta ja veroista.