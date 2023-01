Palkoista puuttuu lisiä ja kilometrikorvauksia, mutta kaaokselta vältyttiin, kun 150 000:n työntekijän työnantaja vaihtui

Suomessa alkoi vuoden alusta uusi aikakausi: 150 000 työntekijää siirtyi kunnilta uusien hyvinvointialueiden palkkalistoille. Kaikkiaan uuden työnantaja leipiin siirtyi 200 000 työntekijää, kun mukaan lasketaan määräaikaiset työntekijät.

Tänään perjantaina on vakituisten työntekijöiden ensimmäinen palkkapäivä. Jo etukäteen on jännitetty, saavatko esimerkiksi sairaanhoitajat ja pelastustyöntekijät palkkansa.

Muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen valtionvarainministeriöstä kertoo, että valtaosa palkoista on saatu maksuun.

– Käyttäisin termiä, että kohtuullisesti on mennyt. Virheitä on kuitenkin tullut aika runsaasti. Monella alueella puhutaan jopa sadoista korjausilmoituksista.

Korjauksia on tehty, koska palkoista on puuttunut kokemuslisiä ja kilometrikorvauksia tai ay-jäsenmaksut ovat jääneet perimättä palkasta. Kokonaan ilman palkkaa on jäänyt kymmeniä ihmisiä. Eniten ongelmia palkanmaksussa on ollut Satakunnassa, jossa 50 työntekijää jäi ilman palkkaa.

Ongelmat johtuvat Ahosen mukaan tiedonsiirrosta, esimerkiksi kaikki kokemuslisät eivät ole siirtyneet järjestelmään. Palkanmaksujärjestelmä sinänsä toimii niin kuin pitää.

Virheitä korjataan nyt lennossa.

– Kuun loppuun ei tarvitse kenenkään odottaa, uusia palkkapäiviä järjestetään lähipäiville. Seuraava palkanmaksupäivä on jo maanantaina, Ahonen sanoo.

Seuraava tulikoe on luvassa tammikuun lopussa, kun on vuorossa on 50 000:n määräaikaisen työntekijän palkkapäivä.

Noin 150 000 suomalaista saa perjantaina palkan uudelta työnantajalta – katso, miltä palkanmaksun tilanne eri hyvinvointialueilla näyttää