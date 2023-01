Asukkaat kyllästyivät asfalttiaseman käryyn Lahdessa – oikeus antoi yhtiölle tiukat määräykset, jotka voivat vaikuttaa koko alaan

Peabin asfalttiasema on ollut samalla paikalla jo ennen kun lähimmät asuintalot on rakennettu. Tuotannosta kantautuvat hajut ovat varjostaneet yhteiseloa viime vuosina.

Osa Peabin asfalttiaseman lähistöllä asuvista ihmisistä on kärsinyt hajuhaitoista. Kaupunki tiukensi tuotantolaitoksen ympäristölupamääräyksiä, ja hallinto-oikeus täydensi niitä.

Lahti on asettamassa asfalttiyhtiölle poikkeuksellisen tiukat tavoitteet hajuhaittojen vähentämiseen.

Osa Kariston asuinalueen asukkaista on ilmoittanut viime vuosina kärsineensä lähistöllä sijaitsevan asfalttiaseman toiminnasta syntyvistä hajupäästöistä. Asukkaat ovat vedonneet ongelmaan puuttumisessa kaupunkiin, ja asfalttivalmistaja Peab on pyrkinyt vähentämään hajuja eri keinoin.

Syksyllä 2020 Peab haki Lahden kaupungilta ympäristölupaan muutosta asfalttituotannon lisäämisen vuoksi. Rakennus- ja ympäristölupalautakunta myönsi luvan, mutta muutti lupamääräyksiä. Nyt yhtiön tulee selvittää myös hajujen syitä ja seurauksia haittojen vähentämiseksi.

Tästä ympäristölupapäätöksestä valittivat sekä joukko Kariston asukkaita että Peab itse. Hallinto-oikeus asettui pitkälti Lahden kaupungin päätöksen taakse ja velvoitti asfalttivalmistajan vielä alkuperäistä päätöstä perusteellisempiin toimiin.

Milla Varunki kirjoitti hallinto-oikeuteen tehdyn valituksen asfalttiaseman ympäristölupapäätöksestä. Nelisenkymmentä karistolaista oli valituksen takana valtakirjalla. Kuva: Janne Nykänen / Yle

Valituksen asukkaiden puolesta laatinut Milla Varunki on tyytyväinen hallinto-oikeuden päätökseen.

– Tässä tulee sellainen tunne, että voin itse vaikuttaa ja asukasryhmät voivat vaikuttaa omaan ympäristöönsä. Vaikka prosessi on pitkä, on todella tärkeää pystyä tekemään yhteisiä päätöksiä, jotka vaikuttavat esimerkiksi asukasviihtyvyyteen, hän toteaa.

Yhtiö: ”Tämä on hyvin poikkeuksellista”

Hallinto-oikeuden ratkaisusta voi vielä valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta Peab ei aio hakea muutosta.

Peab Asfaltin ympäristöpäällikkö Maiju Räsäsen mukaan tärkeintä on, etteivät hajujen raja-arvot ole ehdottomia vaan tavoitteellisia, koska hajuille ei ole määritelty raja-arvoja laissakaan.

Yhtiöllä on asfalttiasemia muuallakin Suomessa, mutta niille ei ole asetettu vastaavia velvoitteita.

– Esimerkiksi vuosittainen päästömittaus on todella massiivinen verrattuna muihin, joissa mitataan esimerkiksi kolmen vuoden välein. Täällä määräys on nyt neljä kertaa vuodessa kahden vuoden ajan. Tämä on hyvin poikkeuksellista, Räsänen kertoo.

Kariston asuinalue alkaa noin puolen kilometrin etäisyydellä asfalttiasemasta. Kuva: Janne Nykänen / Yle

Kariston asukkaita asiassa edustava Milla Varunki pitää hyvänä, että yritykseltä vaaditaan jatkossa enemmän.

– Se on hieno asia ja uskon, että he myös pystyvät siihen. Joskus tällaiset asiat vaativat, että mennään oikeuden kautta, jotta saadaan tarvittavia muutoksia. Se on varmaan seuraava etappi, että prosesseja vähän hiotaan, hän arvioi.

Asfalttivalmistaja on osannut jo odottaa, että ulkopuolelta tulevat paineet seurata hajuja ja pyrkiä vähentämään niitä kasvavat.

– Tämä päätös luetaan varmaan muissakin kunnissa tarkkaan. Uskon, että Lahden päätös vain sattui olemaan ensimmäinen, ja vaatimukset tulevat joka tapauksessa tiukkenemaan tällä alalla, sanoo Peab Asfaltin ympäristöpäällikkö Maiju Räsänen.

Yhtiö vakuuttaa pyrkivänsä vähentämään toiminnan hajuhaittoja vapaaehtoisestikin.

