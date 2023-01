Valtavasti huomiota saanut supertähtien taidenäyttely ei yltänyt kävijäennätykseen – viikonloppuna viimeinen mahdollisuus

Paljon kansainvälistäkin huomiota saanut Thomas Houseagon We with Nick Cave & Brad Pitt -taidenäyttely täytti odotukset. Näyttelystä on tulossa Sara Hildénin taidemuseon viidenneksi suosituin.

Tampereella Sara Hildénin taidemuseossa kuvanveistäjä Thomas Houseagon, näyttelijä Brad Pittin ja muusikko Nick Caven taidenäyttely on tulossa päätökseen. Teokset ovat esillä vielä tämän viikonlopun ajan.

Ennen viimeistä viikonloppua näyttelyn on nähnyt kaikkiaan 54 000 kävijää. Kävijäkeskiarvo on ollut tähän mennessä 570 kävijää päivässä. Tämä tarkoittaa sitä, että näyttelystä on tulossa museon viidenneksi suosituin.

Tulos oli hyvä, vaikka ennätyksiä ei tehtykään

Viimeisenä aukioloviikonloppuna museo palvelee kävijöitä laajennetuin aukioloajoin. Nyt jännitetään, ehtiikö 60 000 kävijän raja vielä rikkoutua.

Taloudellisesti näyttely täytti odotukset, vaikka ennätyksiä ei tehtykään. Syntyneet kulut saadaan katettua, mutta tarkempaa jakoa ei museolta paljasteta.

– Perusperiaate on aina se, että museo vastaa kaikista näyttelyn järjestämiseen liittyvistä kuluista, ja korvaa myös osan taiteilijoille aiheutuneesta työstä. Museo saa tulot kokonaisuudessaan, ja niillä sitten katetaan näitä kuluja, kertoo Sara Hildénin taidemuseon näyttelypäällikkö Sarianne Soikkonen.

Vaikka kävijöitä on riittänyt, on maailmantähtien näyttelyssä ollut silti arvokas, ellei jopa harras tunnelma, Soikkonen kuvailee.

– Meistä ollut tosi mukavaa, että ihmiset ovat käyttäneet aikaa yksittäisten teosten äärellä ja seuranneet sitä pidempään. Sitten on ehkä käyty kahvilla, ja palattu uudelleen.

Näyttely on saanut osakseen myös kansainvälistä huomiota. Soikkonen kertoo, että Särkänniemessä sijaitsevan museon saleissa on kuulunut etenkin viron kieltä.

Mietitkö, mikä on ollut taidemuseon suurin vetonaula? Se oli Ron Mueckin hämmentävän todentuntuisia ihmisveistoksia esittelevä näyttely vuonna 2016. Tuolloin näyttelyn näki noin 107 000 ihmistä.

Sara Hildénin taidemuseo on Tampereen kaupungin omistama. Kuvassa Thomas Houseagon teos, jonka taiteilija halusi jättää suomalaisen luonnon armoille. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Kuka päättää, mikä on taidetta?

Thomas Houseagon, Nick Caven ja Brad Pittin taidenäyttely on herättänyt taidepiireissä keskustelua siitä, millä perusteilla ihmistä voi kutsua taiteilijaksi. Rockmuusikkona tunnetun Nick Caven ja Hollywoodista tutun Brad Pittin osallisuus ovat herättäneet niin ihastusta kuin kritiikkiäkin.

Vaikka julkisuuden henkilöiden mukanaolo arvatenkin näkyy myös kävijämäärissä, ei ”julkkisten haalimisesta” ole tulossa mikään uusi linja, toppuuttelee näyttelypäällikkö Sarianne Soikkonen.

Museolla pysytään jatkossakin vahvasti Sara Hildénin säätiön kokoelmaan perustuvassa kokoelmapolitiikassa.

– Meillä on aina se ajatus, että näyttelyllä on tavalla tai toisella oltava linkki tähän kokoelmaan. Thomas Houseagon kanssa yhteistyö alkoi tietyllä tavalla jo 10 vuotta sitten, kun edelliset johtajamme näkivät hänen näyttelynsä Lontoossa, ja huomasivat välittömästi yhteyden toimintaamme.

Houseagon suuria idoleita ovat muun muassa kuvanveistäjät Henry Moore ja Alberto Giacometti, jotka molemmat ovat edustettuna säätiön kokoelmassa.

”Miksei kuvanveistäjä saisi tehdä maalauksia tai rockmuusikko saatikka Hollywood-tähti olla vakavasti otettava kuvataiteilija”, kysyy Sara Hildénin taidemuseon näyttelypäällikkö Sarianne Soikkonen. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Nyt päättyvä näyttely on Soikkosen mukaan monien asioiden ja summa, onnenkantamoinenkin. Kokonaisuudessa on mukana tietynlaista karnevalismia, mutta myös voimakas selviytymisen sanoma: luovuus on tuhovoimaa tärkeämpää, ja ystävyydellä ja rakkaudella pääsee pitkälle.

– Ne olivat Thomas Houseagon aika aseista riisuvia argumentteja tälle projektille, ja niiden pohjalta oli helppo lähteä innostuneena mukaan. Vaikka kieltämättä se oli aika hämmentävä hetki, kun hän esitteli nämä mukaan tulevat ystävänsä, Soikkonen kertoo.

Taiteilijuus ei vaadi muodollista koulutusta

Brad Pittillä eikä Nick Cavella ole kummallakaan loppuunvietyä taidealan koulutusta. Näyttely herättääkin myös kysymään: kuka voi sanoa itseään taiteilijaksi?

Soikkonen muistuttaa, että taiteen historia tuntee monia nimiä, joilta muodollinen koulutus puuttuu. Puhutaan siis itseoppineisuudesta.

Thomas Houseagon We with Nick Cave & Brad Pitt -näyttely on nähtävillä Sara Hildénin taidemuseossa 15.1. asti. Museo palvelee pidennetyin aukioloajoin perjantaista sunnuntaihin kello 10–22. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Yksi Thomas Houseagon ajatuksista oli herätellä miettimään, kuinka tiukassa meille annetut roolit istuvat. Vaikeista mielenterveysongelmista kärsinyttä Houseagoa oli erityisen paljon puhuttanut korona-ajan jälkeiset uutisoinnit ihmisistä, jotka jättivät oravanpyörän ja hakeutuivat tekemään jotain, mitä kokivat enemmän omakseen. Hän itse oli saanut iloa kuvanveistämisen sijaan maalaamisesta.

– Miksei kuvanveistäjä saisi tehdä maalauksia tai rockmuusikko saatikka Hollywood-tähti olla vakavasti otettava kuvataiteilija? Meidän mielestämme tässä oli selkeä juoni, ja tekijöillä oli tällaisia sisäisiä teemoja, joita he ovat käsitelleet. Se oli meistä kiinnostavaa, Sarianne Soikkonen kertoo.

