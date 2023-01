Lappeenrantalainen Mika Simpura luopui öljylämmityksestä ja laskee säästävänsä muutoksella 2 000 euroa vuodessa

Lappeenrantalainen Mika Simpura on tyytyväinen päätökseensä luopua öljylämmityksestä.

Lappeenrantalainen Mika Simpura vaihtoi öljylämmityksen ilmavesilämpöpumppuun runsas vuosi sitten. Hän on ollut tyytyväinen päätökseensä.

– Öljyn hinnannousu ja yleinen epävarmuus vaikuttivat asiaan. Onhan tämä myös ympäristöteko, Simpura kertoo.

Simpuran tavoin monet muutkin ovat innostuneet vaihtamaan öljylämmityksen muihin energiamuotoihin. Öljylämmitys vaihdetaan useimmiten ilmavesilämpöpumppuun.

Ely-keskus on antanut tukea lämmityslähteen muutokseen syyskuusta 2020 lähtien. Hakemuksia on tullut lähes 27 000, ja valtaosa niistä on hyväksytty.

Esimerkiksi Mika Simpuran asuinseuduilla Kaakkois-Suomessa tukea muutostyöhön on myönnetty Lappeenrannassa noin 200, Imatralla 174, Kouvolassa 392 ja Kotkassa 206 hakemukselle.

Jotta ely-keskuksen myöntämän tuen voi saada, kaikki öljylämmitykseen käytettävät laitteistot, kuten öljysäiliöt, pitää purkaa pois. Kuvituskuva. Kuva: Markku Lähdetluoma / Yle

Jonossa tuhansia hakemuksia

Venäjän aloittama hyökkäyssota nosti öljystä eroon hankkiutuvien määrää. Maalis-huhtikuussa tukihakemuksia tuli ely-keskukseen noin 1 100 kuussa, kun muuten hakemuksia on tullut noin 450 kuukaudessa.

Pirkanmaan ely-keskus käsittelee kaikki muutostukihakemukset. Jono on pitkä, sillä nyt käsittelyssä ovat viime kesänä tulleet hakemukset. Jonossa on nyt noin 4 300 avustushakemusta.

Öljylämmitysjärjestelmien korvaamiseen on sidottu avustusrahaa yhteensä noin 77 miljoonaa euroa.

Näin Mika Simpura arvioi investoinnin tuomaa säästöä hänen talouteensa:

Öljysäiliöt kierrätetään tarvitseville

Mika Simpura hankkiutui eroon talonsa öljylämmityksestä runsas vuosi sitten.

Aikaa siihen kului melko tarkalleen vuosi lupien, tukihakemusten ja varsinaisten muutostöiden takia. Kaikki öljylämmitykseen liittyvät laitteistot, kuten öljysäiliöt ja öljykattila, piti purkaa pois.

– Öljykattila vietiin kierrätykseen. Öljysäiliöt menivät jatkokäyttöön eräälle maatilalle, jossa oli tarve lisäsäiliöille, Simpura kertoo.

Pirkanmaan ely-keskuksen ryhmäpäällikkö Vesa-Pekka Heikkilä kertoi Ylelle syksyllä, että avustushakemuksissa on eniten puutteita juuri sen osalta, mitä vanhalle öljysäiliölle tehdään.

– Jos kuiteista selviää, että esimerkiksi öljysäiliötä ei ole poistettu tai remonttia ei ole toteutettu avustusehtojen mukaisesti, avustus voidaan evätä, Heikkilä sanoo.

Muutos kannatti

Simpura on asunut nykyisessä kodissaan vuodesta 1997 lähtien, ja talossa on ollut koko sen ajan öljylämmitys.

Hän kertoo, että vaihto ilmavesilämpöpumppuun kannatti.

– Ehdottomasti. Nykyinen lämmitystapa on äärimmäisen helppo ja yksinkertainen, Simpura sanoo.

Hän kertoo laskeskelleensa muutosta suunnitellessaan, että investointi maksaisi itsensä takaisin kymmenessä vuodessa. Nyt öljyn hinnan noustua korkeammaksi Simpura arvelee maksuajan lyhentyneen entisestään.

– Meidän talomme kokoisessa rakennuksessa säästö lämmityskustannuksen muutoksen myötä on noin 2 000 euroa vuodessa, Simpura kertoo.