Maakuntaliitto esittää palaneen Rautjärven kirkon tilalle kappelia – seurakunta odottaa vielä vakuutusyhtiön päätöstä tulipalon korvauksista

Etelä-Karjalan liitto esittää kappelin rakentamista joulupäivänä palaneen Rautjärven kirkon tilalle.

Maakuntaliitto on lähettänyt asiaa koskevan vetoomuksen Ruokolahden seurakunnalle.

Kappelin voisi liiton mielestä mitoittaa 200 ihmiselle, ja siellä voitaisiin järjestää jumalanpalveluksia ja muita kirkollisia tilaisuuksia. Se toimisi myös siunauskappelina hautausmaan välittömässä läheisyydessä.

Maakuntajohtaja: ”Tuntuu lopulliselta, jos uutta ei tule”

Rautjärven kirkon seutu on maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen alue, jolla tulisi maakuntajohtaja Satu Sikasen mukaan olla toimintaa tulevaisuudessakin.

– Palo on koskettanut koko maakuntaa ja järkyttänyt sitä syvästi. Toisaalta on syntynyt huoli siitä, mitä tulee tilalle, sanoo Sikanen Ylelle.

Liitto katsoo asiaa muun muassa rajaseudun tulevaisuuden näkökulmasta.

– Tuntuu lopulliselta, jos tyydytään siihen, että kirkko on raunioina ja uutta ei tule. Se on ehkä vähän surullinenkin kuvaus siitä kehityksestä, jonka kylien hiljentyminen on tuonut tullessaan, Sikanen sanoo.

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet Sikasen lisäksi Etelä-Karjalan maakuntavaltuuston puheenjohtaja Suna Kymäläinen ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra.

Tulevaisuus on seurakunnan päättäjien käsissä

Rautjärven kirkon alueen tulevaisuus tulee Ruokolahden seurakunnan päättäjien käsiteltäväksi lähiaikoina.

Viime syksyn seurakuntavaaleissa valittu kirkkovaltuusto kokoontuu ensimmäisen kerran maanantaina 16. tammikuuta.

Kirkkoherra Leena Haakana kertoi aiemmin seurakunnan tiedotteessa, että jatkotoimenpiteisiin vaikuttavat muun muassa vakuutusyhtiön ratkaisu palaneen kirkon kohdalla sekä väestöennusteet ja seurakunnan jäsenmäärän kehitys.

– En usko, että maakuntaliitolla on mahdollisuuksia rahoittaa mahdollista rakentamista, mutta totta kai tässä on haluttu henkistä tukea antaa, maakuntajohtaja Satu Sikanen sanoo.