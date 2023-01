Postinjakajaan autolla törmännyttä miestä on kuulusteltu – poliisi pitää kaikki kuolemaan johtaneen tapauksen tutkintalinjat vielä auki

Poliisi on päässyt kuulustelemaan henkilöautoa ajanutta epäiltyä Kouvolan pyöräturman tutkinnassa.

Pyörällä liikkunut 56-vuotias postinkantaja kuoli, kun henkilöauto törmäsi häneen Kouvolan keskustassa Savonkadulla keskiviikkona. Epäillyn lisäksi poliisi on kuulustellut myös muutamia silminnäkijöitä.

– Kuulusteluissa on käyty läpi tapahtumien kulkua eri ihmisten näkökulmista. Vielä täyttä varmuutta onnettomuuden syystä ei ole saatu. Kuulustelujen perusteella pieniä näkemyseroja on esimerkiksi käytetyn vauhdin suhteen, sanoo tapauksen tutkinnanjohtaja rikoskomisario Mira Nieminen Kaakkois-Suomen poliisista.

Poliisi on päässyt kuulustelemaan henkilöautoa ajanutta epäiltyä Kouvolan pyöräturman tutkinnassa Kuva: Antro Valo / Yle

Mitään ei ole suljettu pois

Rikoskomisario Nieminen kertoo kaikkien tutkintalinjojen olevan yhä auki. Myöskään sairaskohtauksen mahdollisuutta ei ole poissuljettu. Esitutkinnassa nimikkeinä ovat törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja törkeä kuolemantuottamus.

– Aikaa tämä vielä ottaa, ja monia asioita joudutaan miettimään. Rikosnimikkeet voivat muuttua ja elää, kun kokonaiskuvaa päästään katsomaan yhdessä syyttäjän kanssa.

Seuraavaksi poliisin tukinnassa odotetaan erilaisia raportteja ja lausuntoja onnettomuuden kulusta.

– Näiden pohjalta saamme hahmotettua kuvaa siitä, mitä tässä valitettavassa ja ikävässä tapahtumassa on käynyt.

Tekninen lautakunta keskusteli tapauksesta

Kouvolassa on herännyt keskustelu eilisen onnettomuusristeyksen turvallisuudesta. Kouvolan tekninen lautakunta käsitteli onnettomuutta torstaisessa kokouksessaan. Lautakunnan puheenjohtajan Joni Mörkin (ps.) mukaan turma herätti vilkasta keskustelua kokouksessa.

– Kyllähän tiedossa on, että kyseessä on vaarallinen risteys. Toisaalta kokouksessa korostui myös se, että on olemassa aina myös kuljettajan vastuu. Eihän mikään risteys ole täysin turvallinen ennen kuin kaikki autot poistetaan liikenteestä.

Kokouksessa pohdittiin myös tieosuudella tapahtuneiden aiempien kolareiden lukumäärää.

– Ihan kaikki tapaukset eivät välttämättä näy tilastoissa, sanoo Mörk.

Kouvolassa käynnistyy liikenneturvallisuuden suunnitelman päivitys keväällä. Mörkin mukaan siinä yksi keskeisistä selvitettävistä kohteista on postinkantajan hengen vaatinut tieosuus. Mörkin mukaan tien turvallisuuden parantamiseksi voidaan esimerkikiksi laskea nopeusrajoituksia ja tehdä tiehen pomppuja ajonopeuksien hillitsemiseksi.