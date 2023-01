Vuoden nuori taiteilija Eetu Huhtala aikoi tanssijaksi, mutta googlaa nyt akvaariopumppuja ja liukuportaiden kaiteita mekaanisiin veistoksiinsa

I’ve been outside for way too long (2018) on alumiininen puistonpenkki, josta sähköiset jäähdytyselementit tekevät epämiellyttävän kylmän. Penkin keskelle muodostuu ihmisen levyinen huurrekerros. Teos on ollut esillä mm. Örebron kesäbiennaalissa, missä se sijoitettiin ostoskeskukseen ihmisten istuttavaksi.

Kuva: Eetu Huhtala