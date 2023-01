Poliisi epäilee, että Mika Moring surmasi kadonneen naisen elokuun loppupuolella – kaksikon liikkeistä kaivataan havaintoja ympäri Suomea

Henkirikoksista epäilty Mika Moring on liikkunut Katja Miinalaisen katoamisen aikaan kuvassa olevalla autolla. Hän on aiemmin liikkunut myös mahdollisesti mustalla Audilla.

Helsingin poliisi toivoo havaintoja kahdesta henkirikoksesta epäillyn Mika Moringin ja tämän mahdollisen uhrin liikkeistä viime elokuulta. He ovat majoittuneet syrjäisillä alueilla.

Helsingin poliisi pyytää kansalaisilta jälleen vihjeitä taposta epäillyn Mika Moringin ja tämän epäillyn uhrin Katja Miinalaisen liikkeistä.

Poliisi toivoo silminnäkijähavaintoja edelleen myös Moringin valkoisesta Audista.

Poliisi kertoo tiedotteessa saanneensa esitutkinnassa yksilöityä alueita, joilla epäilty ja uhri ovat liikkuneet. Epäillyn henkirikoksen tekoajaksi on tarkentunut 14.–25. elokuuta 2022.

Silminnäkijähavaintoja kaivataan Tammelasta 14.–21. elokuuta -väliseltä ajalta. Epäilty ja uhri ovat poliisin mukaan liikkuneet ainakin Teuro–Kuuslammi-alueella.

Tammelasta reitti on kulkenut Pihtiputaalle. Sieltä poliisi pyytää vihjeitä ajalta 21.–23. elokuuta.

Tämän jälkeen matka on suuntautunut Rovaniemelle, jossa on vietetty 24.–25. elokuuta. Poliisi toivoo havaintoja erityisesti Rovaniemen pohjoispuolelta Kittiläntien lähettyviltä.

Lisäksi vihjeitä kaivataan myös Muoniosta 25.–26. elokuuta. Poliisin mukaan ainakin Moring on viettänyt aikaa muun muassa Äkäslompolontien ja Aakenuksentien seudulla. Matka on päättynyt Helsinkiin, jonne epäilty on ajanut 26. elokuuta.

Epäilty ja uhri ovat majoittuneet syrjäisillä alueilla, kuten metsäautoteillä. He ovat käyneet myös huoltoasemilla ja ruokakaupoissa.

Katja Miinalaisen katoamisesta tiedotettiin ensimmäisen kerran 5. lokakuuta 2022. Tuolloin poliisi kertoi, että kadonnut oli nähty viimeksi 14. elokuuta Salon Kiikalassa, jossa Moring oli tuolloin ottanut naisen kyytiinsä.

Itä-Suomen poliisi on aiemmin tiedottanut epäilevänsä Moringin liittyvän myös 35-vuotiaan helsinkiläisen Saara Arvan katoamiseen. Viimeisin havainto Arvasta on poliisin mukaan tehty Neiturin kanavalla Konnevedellä 31. elokuuta 2019 kello 19–20.

Helsingin poliisi on kertonut, että Moringin epäillyissä teoissa näyttää olleen tietty kaava. Poliisin mukaan Moring on järjestelmällisesti ottanut naisia kyytiin, ajellut heidän kanssaan syrjäseuduilla ympäri Suomea ja kohdistanut heihin väkivaltaa.

Kaikki vihjeet pyydetään osoitteeseen vakivaltavihjeet.helsinki@poliisi.fi tai numeroon 0295 476 147 kello 8–16 maanantaista sunnuntaihin.