Suomalaisen miljardiyhtiön omistuksesta tuli kiivas kamppailu: tarjouksen tehnyt suomalais-yhdysvaltalainen ryhmä joutunee nostamaan hintaa

Rakennustekniikkayhtiö Caverionin omistuksesta kehkeytyi kiivas kamppailu. Yhtiön hallitus lupaa päätöksiä 24. tammikuuta mennessä.

Marraskuussa Caverionista ostotarjouksen tehnyt North Holdings 3 -yhtiö eteni tänään kertomalla, että se sai ostotarjoukselleen EU:n kilpailuviranomaisten hyväksynnän.

Kaupan myöstä Caverion poistuisi Helsingin pörssistä.

North Holdings 3 on tarjousta varten muodostettu yhteenliittymä, johon kuuluu yhdysvaltalainen sijoitusyhtiö Bain Capital, hissiyhtiö Koneen pääomistaja Antti Herlinin perheen sijoitusyhtiö Security Trading sekä Ehrnroothin suvun sijoitusyhtiöt Corbis ja Fennogens.

Toinen tarjous lupaa enemmän rahaa

Tunnelma sähköistyi tällä viikolla kun eurooppalainen pääomasijoitusyhtiö Triton lupasi maksaa Caverionista kahdeksan euroa osakkeelta. North Holdings 3 -ryhmittymän tarjous oli seitsemän euroa osakkeelta.

Inderesin analyytikko Olli Koponen piti seitsemän euron tarjousta osakkeelta alun perinkin liian alhaisena. Hän uskoo, että North Holdings 3 joutuu korottamaan hintaa.

– Veikkaan, että tuolla seitsemän euron hinnalla se ei tule heille päätymään. Kyllä he joutuvat korottamaan ostotarjoustaan ainakin lähemmäs kahdeksaa euroa ellei ylikin.

Triton omistaa saman alan yhtiön

Ainakaan toistaiseksi North Holdings 3 ei ole luvannut korottaa tarjoustaan. Ryhmittymä yrittää vedota toisen tarjouksen huonoihin puoliin ja korostaa oman tarjouksensa etuja osakkeenomistajille.

– Heillä on etuna se, että kauppa menee aiemmin maaliin. Heillä on tarvittavat viranomaishyväksynnät EU:sta ja heillä on Caverionin hallituksen tuki.

Triton omistaa ruotsalaisen talotekniikkayhtiön Assemblin, joten kilpailuviranomaiset eivät välttämättä katso suopeasti saman alan yhtiön hankkimista. Ainakin kauppa vie aikaa.

Korkeampi ostotarjous painaa kuitenkin paljon kun arvioidaan osakkeenomistajien etua.

Caverionin osakekurssi nousi kahdeksaan euroon, kun Triton kertoi ostoaikeistaan.

Caverion tarjoaa kiinteistötekniikan ja teollisuuden palveluita, muun muassa huoltoa, kunnossapitoa, asiantuntijapalveluita ja kiinteistöjohtamispalveluita. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 2,1 miljardia euroa.

Caverion syntyi vuonna 2013, kun sen toiminnot irrotettiin rakennusyhtiö YIT:stä. Samalla yhtiö listautui pörssiin.

Sijoittajaryhmä haluaa ostaa suomalaisyhtiö Caverionin lähes miljardilla eurolla – takana Antti Herlin, Ehrnroothit ja yhdysvaltalainen sijoitusyhtiö