Hyvinvointialueet muuttivat ruokapalveluiden käytäntöjä, ja Sisko Gråstenin isä saa saa syötäväkseen nyt valmisruokia

Pohjois-Savon Rautalammilla asuva Sisko Gråsten yllättyi, kun vuoden alussa hänen isälleen ja tämän vaimolle toimitettiin kotiin ateriapalvelusta valmisruokia.

– Salaatti, ateria ja jälkiruoka, kaikki valmisruokaa, Gråsten sanoo.

Tätä ennen kotiateriat tulivat lämpiminä suoraan pöytään. Ruokapalvelu oli kuntien vastuulla. Vuoden vaihteessa tämä muuttui, kun hyvinvointialueet aloittivat toimintansa.

Rautalammilla muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että ateriat toimitetaan kolme kertaa viikossa noin 20 kilometrin päästä Suonenjoelta, kun aikaisemmin ne tuotiin päivittäin oman kunnan keskuskeittiöstä.

Sisko Gråsten tekee kolmivuorotyötä, joten hän ei pysty olemaan päivittäin isän apuna. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Pohjois-Savon hyvinvointialueella yksi ateriapalvelujen tuottajista on Servica Oy. Jo tätä ennen se tuotti ateriapalveluja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille, Kuopion kaupungille sekä Pielaveden ja Lapinlahden kunnille. Ruoat valmistetaan yhdeksässä Servican keittiössä eri puolilla Pohjois-Savoa.

Valmisruokiin jouduttiin turvautumaan alussa Suonenjoen keittiössä.

– Meillä oli vuoden alkupäivinä haasteita yhteensovittaa keittiön työvuoroja tarvetta vastaavaksi, joten kaksi päivää kului siihen, että saimme elintarviketoimitukset ja työvuorot toimimaan kunnolla. Muissa Servican keittiöissä ei ollut tarvetta käyttää valmisaterioita, kertoo Servican ruokapalveluista vastaava johtaja Sari Karttunen.

Tämän jälkeen ateriat ovat olleet Suonenjoen keittiön valmistamia, mutta valmistuotteet voivat olla osa aterioita myös tulevaisuudessa.

– Elintarviketeollisuuden tuotteet ovat turvallisia ja ne säilyvät pidempään pitkien pyhien aikana. Parhaimmillaan niillä voidaan myös monipuolistaa kotona asuvien ateriavalikoimaa, Karttunen perustelee.

Vanhan pariskunnan ruokailuun tarvitaan kotihoidon apua

Käytännössä ruokapalvelun muutokset vaikuttavat paljon Olavi Gråstenin ja Marjatta Roposen arkeen. Yli 80-vuotiaalla Gråstenilla on muistisairaus. Kolme vuotta nuoremman Roposen näkö on heikko.

Aikaisemmin päivittäiset ateriat olivat tuodessa lämpimiä. Sillä aikaa, kun pariskunta aterioi, saattoi ruoat tuonut ihminen hakea puita tai tehdä lumitöitä. Hän myös huolehti, että vanhukset saivat ruokapakkaukset auki.

Nyt aterioinnin hoitaa pääasiassa kotihoito. Sitä varten käyntejä lisättiin yksi jokaiseen päivään.

– Nyt kotihoito käy täällä kolme kertaa päivässä, Sisko Gråsten kertoo.

Rautalammilla ruokapalvelun toimivuus epäilytti jo etukäteen. Yle vieraili paikkakunnalla viime kesänä: "Ettei mentäisi siihen vanhaan, että makkaranpätkä tänään ja toinen huomenna", pelkää eläkeläinen – sote-uudistuksesta paljastui valuvikaServica on valmistellut muutosta viime keväästä lähtien

Servica tiedotti valmisruokien käytöstä verkkosivuillaan ja sen lisäksi keskiviikkona 4.1. aterioiden mukana lähti asiasta tiedote. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Servica on valmistellut muutosta viime keväästä saakka

Servicalle hyvinvointialueen tuoma muutos on ollut suuri ja se on tapahtunut nopeasti. Valmistelua varten palkattiin lisää työntekijöitä, jotka aloittivat työn viime keväänä. Työntekijöitä on myös siirtynyt muualle muutoksen takia.

– Keittiöissä lisäkäsinä avustamassa on ollut Servicalta henkilöstöä eri toimipaikoista ja ruokatuotannon suunnittelusta ja tuotekehityksestä, johtaja Sari Karttunen kertoo.

Tahti on tiivistynyt entisestä. Ateria valmistetaan ensimmäisenä päivänä, kuljetetaan toisena ja kolmantena päivänä se syödään. Kuljetukset tapahtuvat maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Servican ruokapalveluiden johtaja Sari Karttunen. Kuva on otettu elokuussa 2022. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Ruokia kuljetetaan 11 paikallisen kuljetusyrityksen voimin. Jokaisesta kotiin toimitettavasta annospakkauksesta tulisi löytyä ruoan sisältötiedot ja ruoan valmistuspäivä.

– Tällä tavalla kotona tiedetään, mitä ruoka pitää sisällään ja minä päivänä ruoka olisi tarkoitus syödä, Karttunen kertoo.

Sisko Gråsten käy läpi isälleen tulleet pakkaukset ja vain yhdestä löytyy valmistuspäivä.

– Tässä on ollut tietokatkos ohjeistuksien suhteen ja asia on jo korjattu. Pakkausmerkintöjen löytyminen on olennaisen tärkeää ja tässä on selkeästi meillä nopea korjaamisen paikka. Ohjaamista ja henkilöstön opastamista tarvitaan edelleenkin paljon, että saamme kaiken toimimaan samalla tavalla kaikissa Servican ruoanvalmistuskeittiöissä, Karttunen kertoo.

Muutama päivä Ylen haastattelun jälkeen Sisko Gråsten päätti irtisanoa ruokapalvelusopimuksen ja tilata ruoan lähiravintolasta. Tämän jälkeen kotihoidon ei tarvitse enää käydä lämmittämässä aterioita. Vanhukset toivoivat myös itse, että saisivat ruoan lähempää.

Olavi Gråsten ja Marjatta Roponen tarvitsevat apua ruoan lämmittämisessä. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Ruokalistalta löytyy vaihtoehtoja ja se joustaa

Ikääntyneiden kotihoidon ruokapalvelun piiriin pääsee kotihoidon kautta. Mukana palvelun suunnittelussa on yleensä omainen, joka tuntee iäkkään tilanteen.

Tilausjärjestelmässä on valmiina Servican osalta 40 erilaista ruokavaliovaihtoehtoa. Samalla otetaan huomioon erityisruokavalion tarpeet, allergiat, ruoan rakenne ja energiapitoisuus. Tällä hetkellä kotiin kuljetetun aterian maksu on 7,46 € ja kuljetus maksaa 5,20 €.

– Toiveita kuunnellaan, lupaa hyvinvointialueen ruokapalveluiden asiakasvastaava Laura Rantalainen.

Ateriat noudattavat valtakunnallisia ikääntyneiden ravitsemussuosituksia.

Rantalainen ymmärtää, että kotiaterioiden toimitus- ja sisältömuutos iäkkäiden asiakkaiden parissa on ollut iso.

– Luulen, että tässä alussa on vielä tällaista uutuuden ihmettelyä itse kullakin, hän sanoo.

Ruokapalvelu on valmiina ottamaan vastaan kehittämisehdotuksia ja ideoita. Rantalainen kehottaa ottamaan rohkeasti yhteyttä joko Servican aterioita valmistavaan keittiöön tai hyvinvointialueella työskenteleviin ruokapalveluiden asiakasvastaaviin.

– Ehkä tässä vaiheessa annamme toiminnan käynnistyä ihan rauhassa ja lähdemme kehittämään sitä, kun tulee palautetta siitä, millaista palvelua halutaan, hän sanoo.

