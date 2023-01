Tuoreen raportin mukaan Venäjä tuhoutuu kymmenessä vuodessa – suomalaistutkijoiden mukaan ainakin Putinin valta horjuu

Venäjän presidentti Vladimir Putin on toistaiseksi kyennyt hiljentämään soraäänet. Tuoreen raportin mukaan Venäjän nykyhallinto ei pysy pystyssä enää kymmentäkään vuotta.

Venäjän sotamenestys Ukrainassa on ollut hapuilevaa ja sen on katsottu heijastuvan ennemmin tai myöhemmin presidentti Vladimir Putinin asemaan maansa johdossa.

Venäjä-tutkijat ympäri maailman tulkitsevat Venäjän johdon poliittisia ja sotilaallisia peliliikkeitä. Suoraviivaisimmissa tulkinnoissa Venäjälle – tai ainakin Vladimir Putinin johtamalle Venäjälle – ennustetaan kuolinkellojen kumua.

Yhdysvaltalainen kansainvälisen politiikan ajatushautomo Atlantic Council (siirryt toiseen palveluun) arvioi tuoreessa raportissaan, että Venäjä ei selviä seuraavasta kymmenestä vuodesta.

Raporttia varten on haastateltu yli 160 Venäjä-tutkijaa, joista iso osa on Yhdysvalloista. Karkeasti sanottuna haastateltavien mukaan edessä on joko hajoaminen tai Venäjän muuttuminen “epäonnistuneeksi valtioksi”.

Lähes puolet haastatelluista tuomitsee Venäjän jonkinlaiseen tuhoon. 40 prosenttia on sitä mieltä, että tuho pitää sisällään joko vallankumouksen tai sisällissodan.

Raportti ei analysoi sitä, mitä tästä seuraa. Ulkopoliittisen instituutin Venäjä-tutkija Jussi Lassila sanookin, että raportissa ei tarkkaan yksilöidä, mitä hajoamisella tarkoitetaan.

– Epäonnistuneen valtion idea on tässä tapauksessa mielekkäämpi, Lassila arvioi.

Presidentti Vladimir Putin puhui uutena vuotena sotaa käyvälle kansalleen. Hänen viestinsä oli, että moraalinen ja historiallinen oikeutus on Venäjän puolella.

Köyhyys sitoo periferian Kremliin

Aleksanteri-instituutin apulaisprofessori Katri Pynnöniemi puolestaan arvelee, että raportti heijastelee enemmänkin yleisiä odotuksia Venäjän kehityksestä.

– Oletus on, että Venäjä joutuu maksamaan poliittista laskua Ukrainassa aloittamansa sodan jälkimainingeissa, Pynnöniemi sanoo.

Sekä Pynnöniemi että Lassila arvioivat, että mistään Venäjän valtion hajoamisesta ei tule olemaan kysymys. Sodan loppulasku ei ole se, että Venäjästä irtautuu itsenäisiä palasia.

Eri alueiden itsenäistyminen ei ole senkään vuoksi todennäköistä, että ne ovat niin köyhiä, ettei niillä ole yksinkertaisesti varaa irtautua Moskovan lieasta. Alueet ovat täysin riippuvaisia pääkaupungista saamistaan tuista.

Sen sijaan molemmat tutkijat näkevät Venäjän tulevien suurien muutosten kulminoituvan Putinin rakentamaan keskusvaltaan.

Voi Putinin valta kitkutella pitkäänkin

– Seuraavan kymmenen vuoden aikana en pidä pelkästään todennäköisenä vaan lähes vääjäämättömänä sitä, että Vladimir Putinin suur-Venäjän imperiumi -projekti ei tule toteutumaan, vaan se tulee päätökseen, Jussi Lassila sanoo.

Myös Katri Pynnöniemi katsoo, että kyse on siitä, miten presidentti Putinin hallintomalli päättyy. Hänen mukaansa raportti ei tarjoa valmista skenaariota siitä, mitä Venäjällä tulee tapahtumaan.

– Millainen se uusi järjestelmä Venäjällä olisi, on useita vaihtoehtoja. Metafora hajoamisesta on jäänyt puheeseen ja voi olla harhaanjohtava, Pynnöniemi arvioi.

Hän muistuttaa, että täytyy myös varautua siihen, että Putinin järjestelmä saattaa sinnitellä vielä pitkäänkin.

Rivit Kremlin kulmilla ovat vielä suorassa, mutta tutkijoiden mukaan Venäjän rapautuminen lähtee juuri keskusvallasta. Kuva: Yuri Kochetkov / EPA

Yksinvaltiaasta toiseen yksinvaltiaaseen

Kremlin nykyisen johtajan väistyminen aiheuttaa luonnollisesti valtavan suuren valtatyhjiön. Sen täyttyminen on oma kriisinsä.

– Erilaiset kilpailevat valtaryhmät yrittävät eräänlaisen huumekartellisodan tavoin nousta valtaan ja vakiinnuttaa paikkansa, Jussi Lassila muotoilee.

Venäjän kehityksen ennustamisessa on olennaista se, että Venäjän kansalaisyhteiskunta, järjestäytyminen ja sananvapaus on Vladimir Putinin aikana lyöty polvilleen.

– Poliittinen tila on otettu täysin hallintaan. Kaikki vaihtoehdot on tukahdutettu. Poliittisen keskustelun areenan palauttamiselle ei ole tällä hetkellä mitään mahdollisuuksia, Katri Pynnöniemi sanoo.

Tämä merkitsee lopulta sitä, että Putinin autoritaarisen hallinnon tilalle tulee jokin toinen autoritaarinen hallinto.

