Wasalandian taustayhtiön ja kaupungin neuvottelut ”kalkkiviivoilla” – tiloissa toimiva Graffitilandia kertoo yhtäkkiä toimintansa olevan vaakalaudalla

Wasa Graffitilandia on vastikään kertonut jatkosuunnitelmistaan ensi kesälle. Nyt kulttuuritoimija vihjaa Facebookissa, että toiminta saattaa päättyä jo huomenna lauantaina. Alueen toimijat ovat tulevasta vähäsanaisia.

Wasa Graffitilandian Facebook-sivuille ilmestyi perjantaina yllättävä ilmoitus (siirryt toiseen palveluun):

“... Vielä muutama päivä olimme täydessä vauhdissa suunnittelemassa kesää ja nyt olemme tässä. Asiasta tiedotetaan lisää kun varmaa tietoa on. Halusimme kuitenkin ilmoittaa, että huominen tosiaan saattaa oikeasti olla vihoviimeinen vierailumahdolisuus.”

Entisen huvipuisto Wasalandian tiloihin rakentunut taidenäyttely on ollut suosittu ja palkittukin. Graffitilandiaa pyörittävä Vaasan katukulttuurisäätiö on hiljattain kertonut jatkosuunnitelmistaan ja Koneen säätiöltä saamastaan yli 100 000 euron apurahasta.

Yhdistyksen puheenjohtaja Aku Siik ei halunnut perjantaina avata huomiota herättäneen Facebook-kirjoituksensa taustoja.

Wasalandian tilat omistaa Puuharyhmä, jonka vuokralaisena Graffitilandia on toiminut. Puuharyhmä on puolestaan Vaasan kaupungin vuokralainen, joka on pyrkinyt irti kalliista vuokrasopimuksestaan jo vuosien ajan.

Kaupunki ja Puuharyhmä ovat neuvotelleet vuokrasopimuksen purkamisesta Wasalandian lopettamisesta lähtien, eli vuodesta 2015. Vuokrasopimus jatkuisi vuoteen 2037 asti.

Viime vuoden loppupuolella neuvotteluihin liitettiin myös Top Campingin tilanne. Top Camping on Puuharyhmän omistama leirintäalue Wasalandian lähistöllä. Puuharyhmällä on vuokrasopimus kaupungin kanssa myös leirintäalueen tontista. Se päättyi vuodenvaihteessa ja leirintäalueen jatko on ollut epävarmaa.

Alueen kohtalo saattaa ratketa pian

Vaasan kaupunkiympäristön toimialajohtaja Markku Järvelä kertoo, että Puuharyhmän kanssa on jatkettu neuvotteluja tällä viikolla. Järvelän mukaan neuvotteluissa on päästy ”kalkkiviivoille” ja asia saatetaan viedä päätöksentekoon piakkoin. Hän ei yksilöi, neuvotellaanko nyt Top Campingista, Wasalandian vuokrasopimuksen purkamisesta vai molemmista.

Yle tavoitti myös Puuharyhmän varatoimitusjohtaja Petteri Järvenpään. Hän myöntää, että alueesta on keskusteltu tällä viikolla rakentavassa hengessä.

– Meillä on siinä Tropiclandia, jonka me omistetaan tontteineen ja Vaasan kaupunki on parisataa vuotta vuotta harjoittanut siinä toimintaa. Uskon, että kaikki toimivat alueen parhaaksi, Järvenpää toteaa.

Tropiclandian Tuomas Luukkonen on hänkin tilanteesta vähäsanainen. Luukkonen kuitenkin kertoo, että neuvottelut jatkuvat vielä ensi viikolla.

Vaasan kaupunki on jo uusinut Wasalandian alueen kaavan kerrostalorakentamista varten.

