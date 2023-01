Tuulivoima-ala ja poronhoitajat kyllästyivät riitelyyn oikeudessa ja istuivat samaan pöytään

Paliskuntain yhdistys ja Suomen Tuulivoimayhdistys ry ovat kehitelleet yhteistä toimintamallia viimeiset pari vuotta tuulivoiman ja poronhoidon välisen vuoropuhelun ja yhteistyön tiivistämiseksi.

Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtaja Anne Ollilan mukaan osa tuulivoiman käyttöön suunnitelluista alueista ovat poronhoidon kannalta niin keskeisiä, että samalle alueelle tuulimyllyjen sijoittaminen on mahdotonta.

– Tässä on pyritty tunnistamaan näitä kipukohtia ja etsitty yhteistä linjaa, miten voitaisiin ilman isompia konflikteja ja jatkuvia oikeusriitoja saada asioita eteenpäin. Minusta tässä on nyt tehty ihan hyvää työtä.

Anne Ollila toivoo, että syntynyt toimintamalli antaa tuulivoima rakentajille osviittaa, että mitä on poronhoitoalueella toimiminen.

– Tuulivoima rakentajien kenttä on hyvin kirjava ja siellä on toimijoita, joille poronhoito on asiana täysin vieras. Tämä on hyvä perehdytyspaketti siihen kokonaisuuteen.

Esimerkiksi kuusamolaiset paliskunnat ovat neuvotelleet tuulivoiman sopivuudesta alueelle viime keväänä yhdessä tuulivoimayhdistyksen ja Kuusamon kaupungin kanssa.

Kuusamolaisen Oivangin paliskunnan poroisäntä Juha Kujala sanoo, että nyt on kuultu ensimmäistä kertaa poronhoitoa tuulivoimaa suunniteltaessa.

– Olemme tyytyväisiä, että neuvotteluyhteys on olemassa. Meidänkin paliskunnasta löytyy tuulivoimalle soveltuva alue. Kyllä eri elinkeinot sopivat yhteen, kun niistä rakentavasti sovitaan, toteaa Juha Kujala.

Pohjois-Kuusamon Saukkovaaraan suunnitellaan parhaillaan 30 tuulimyllyn voimalaa. Alueella on jo toiminnassa seitsemän tuulivoimalaa.

Kainuussa mielipiteet tuulivoimaan jakaantuvat poronhoitajien keskuudessa

Hyrynsalmella ja Puolangalla sijaitsevan Suomen eteläisimmän Hallan paliskunnan poroisäntä Ensio Keränen näkee tuulivoimassa vaaran ainekset poronhoidolle.

– Vaarana on, että tuulivoimalat vievät laidunalueita. Lisäksi liikenne tuulivoima-alueilla lisääntyy, joka haittaa poronhoitoa ja erityisesti vasomista.

Parhaillaan Hyrynsalmen ja Ristijärven rajalle suunnitellaan viiden tuulimyllyn puistoa.

Puolangan ja Suomussalmen alueella sijaitsevan Näljängän paliskunnan poroisäntä Jari Heikkinen ei näe tuulivoimassa suurta uhkaa poronhoidolle.

– Jos myllyalue sattuu poron vaellusreitille ja se sijaitsee lähellä valtatietä. Porokolarit voi toki lisääntyä, kun porot alkavat kiertää myllyaluetta eri reittiä pitkin, toteaa Jari Heikkinen.

Suomen Tuulivoimayhdistyksen operatiivisen johtaja Heidi Paalatien mukaan tuulivoimarakentaminen on aina monen muuttujan summa.

– Luonto ja asutus, muut elinkeinot, sähköverkko, tuulisuus ja poronhoidon huomioiminen on yksi asia siellä monien joukossa. Erittäin tärkeä silloin, kun ollaan poronhoitoalueella.

Heidi Paalatien mukaan tavoitteena ollut alojen välisen keskusteluyhteyden vahvistaminen ja ymmärryksen molemminpuolinen lisääminen on jo lähtenyt toteutumaan.

– Nyt on opittu ymmärtämään paremmin kaksi alaa toisiansa ja ainakin tämä on paremman vuorovaikutuksen alku.

Toimintamallia oli laatimassa työryhmä, jossa oli alojen lisäksi edustus maakuntaliitosta ja ELY-keskuksista.

Mukana ollut konsulttiyhtiö Akordi järjestää yhdistysten kanssa alueellisia koulutuksia toimintamallin viemiseksi käytäntöön. Koulutukset on tarkoitettu alueilla toimiville tuulivoimatoimijoille, paliskunnille, sekä kaavoituksesta ja luvituksesta vastaaville toimijoille.

Nyt luotua toimintamallia on tarkoitus päivittää myöhempien kokemusten avulla.