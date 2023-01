Adidas hävisi vuosia jatkuneen kiistan: Oikeus päätti, ettei luksusbrändin neljää raitaa voi sekoittaa urheiluvaatejätin kolmiraitaan

BBC:n mukaan Adidas on käynnistänyt vuodesta 2008 lähtien yli 90 oikeusprosessia tavaramerkkiinsä liittyen. Tuoreimmassa kiistassa tuomioistuin asettui Adidaksen näkemystä vastaan.

Saksalainen urheiluvaatevalmistaja Adidas on hävinnyt tavaramerkkikiistaan liittyvän oikeudenkäynnin. Asiasta kertoo muun muassa BBC (siirryt toiseen palveluun).

BBC:n mukaan Adidas ja muotisuunnittelija Thom Brownen nimeä kantava luksusbrändi kiistelivät oikeusteitse siitä, muistuttavatko Brownen tuotteissa käyttämät neljä suoraa raitaa liian paljon Adidaksen tunnettuja kolmea raitaa.

Adidas vaati yhtiöltä vahingonkorvauksia yli 7,8 miljoonaa dollaria eli noin 7,2 miljoonaa euroa.

Browne piti tuotemerkkien sekoittumista ostajien kannalta epätodennäköisenä muun muassa siksi, että niissä on eri määrä raitoja. Yhtiö vetosi myös siihen, että merkeillä on erilaiset kohderyhmät, ja että raitojen käyttäminen suunnittelussa on yleistä.

Oikeus asettui asiassa Brownen yhtiön kannalle.

Lähes sata oikeustaistelua 15 viime vuoden aikana

BBC:n mukaan Adidas aloitti asiassa oikeustoimet vuonna 2021, mutta yritysten välinen kiistaa juontaa juurensa yli 15 vuoden taakse.

Browne käytti takeissaan alunperin kolmea raitaa, mutta suostui luopumaan niiden käytöstä Adidaksen vaatimuksesta vuonna 2007. Sen sijaan Browne lisäsi malleihin neljännen raidan.

Yhtiö on ilmaissut toivovansa oikeustaiston lopputuloksen inspiroivan kaikkia, joiden tekemisiä suuremmat yritykset yrittävät haastaa.

BBC:n mukaan Adidaksen tiedottaja kommentoi yhtiön olevan pettynyt oikeuden päätökseen. Tiedottajan mukaan Adidas aikoo kuitenkin jatkossakin valvoa tarkasti immateriaalioikeuksiaan.

Oikeudenkäyntiasiakirjojen perusteella Adidas on vuodesta 2008 lähtien käynnistänyt yli 90 oikeusprosessia ja allekirjoittanut yli 200 sovintosopimusta tavaramerkkiinsä liittyen.

Vuonna 2019 Euroopan unionin yleinen tuomioistuin (siirryt toiseen palveluun) eväsi Adidakselta luvan kolmiraitamerkin omimiseen. Tuomioistuimen mukaan Adidaksen muotoilu ei ole niin omaperäinen, että se ansaitsisi tavaramerkkisuojan.