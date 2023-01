Titanic-näyttely kertoo suomalaisten tragedioista – apulaistutkija Maria Jokela: ”Valtava inhimillinen katastrofi ja järkyttävä kokemus”

Ensi huhtikuussa tulee kuluneeksi 111 vuotta maailman kuuluisimmasta merionnettomuudesta.

Uppoamattomaksi mainostettu, aikansa suurin ja loisteliain höyrylaiva RMS Titanic törmäsi neitsytmatkallaan jäävuoreen ja vei merten syvyyksiin mukanaan 1 517 matkustaa.

Vielä viime vuosiin saakka uskottiin, että laivalla olisi ollut mukana 63 suomalaista. Lukuun on nyt lisätty yksi.

Monilla suomalaisilla oli ruotsinkielisiä nimiä ja he matkustivat Ruotsin kautta, kertoo apulaistutkija Maria Jokela Turun merenkulkumuseo Forum Marinumista.

– Tietenkin ulkomaalaisille on aina hämmästyttävää, että Suomessa on myös ruotsinkielisiä nimiä. Varsinkin jos Englannin Hulliin ja sieltä eteenpäin Southamptoniin on menty Ruotsin kautta, niin helposti on merkitty ruotsalaiseksi. Tämä meidän lukumme 64 perustuu Siirtolaisuusinstituutin viimeisimpään tietoon.

Forum Marinumin näyttely kertoo Titanicilla matkanneiden suomalaisten tarinoita, sekä pelastuneiden että hukkuneiden. Suomalaisista 64 matkustajasta vain 22 pelastui.

Useat Titanicin suomalaisista matkasivat ensin höyrylaiva Polariksella Hangosta Kööpenhaminan kautta Englannin Hulliin. Kuva: Ari Welling / Yle

Yksi pelastuneista on jyväskyläläinen Laina Heikkinen. Hänen tarinaansa museossa kerrotaan kuunnelman kautta.

Vaikka Heikkinen pelastui laivaonnettomuudesta, eivät muistot jättäneet häntä rauhaan.

– Laina meni toisen suomalaisen siirtolaisen kanssa naimisiin. Heidän tyttärensä kertoi, että äiti saattoi yöllä unissaan itkeä. Tämä tuo hyvin lähelle sen, miten valtava inhimillinen katastrofi ja järkyttävä kokemus se on monille ollut. Vaikka itse pelastut, on siellä vedessä kuitenkin satoja.

Museonjohtaja: taas ajankohtainen teema

Titanicilla matkanneista suomalaisista 44 menetti henkensä laivan törmätessä jäävuoreen huhtikuussa 1912.

Forum Marinumin näyttely kertoo niin ikään kuunnelman keinoin yhden järkyttävimmistä suomalaistarinoista.

Ylihärmäläinen Maria Panula matkasi laivalla viiden lapsensa kanssa. Kukaan ei pelastunut. Amerikassa lapsiaan ja vaimoaan odottanut isä sai odottaa turhaan.

– Vaikka isä myöhemmin perusti uuden perheen ja yritti jatkaa elämäänsä, hän ei koskaan päässyt Titanicin tragediasta yli. Hän halusi aina keskustella pelastuneiden kanssa ja kuulla oman perheen viimeisistä vaiheista, kertoo apulaistutkija Maria Jokela.

Museonjohtaja Ulla Teräs on vieraillut Kanadan Halifaxissa, jonka hautausmaalle on haudattu 150 Titanicin uhreista. Kuva: Ari Welling / Yle

Museonjohtaja Ulla Teräs on käynyt Kanadan Halifaxissa, jonka hautausmaalla on tuntemattoman lapsen muistomerkki. Kanadalaistutkijat julistivat 20 vuotta sitten (siirryt toiseen palveluun), että lapsi olisi tunnistettu Panulan perheen nuorimmaksi lapseksi, Einoksi.

– Nyt kuitenkin joitakin vuosia sitten tunnistettiin, että kyseessä ei ollutkaan Panulan perheen lapsi, vaan toinen, englantilainen poikalapsi. Siellä Halifaxin hautausmaalla on runsaasti Titanicin uhrien hautoja, sillä uhreja tuotiin sinne sijaintinsa vuoksi.

Titanicin suomalaismatkustajista kertova näyttely aukeaa Forum Marinumissa torstaina tammikuun 19. päivä. Ulla Teräs pitää näyttelyä erityisen ajankohtaisena.

– Siirtolaisuus on jälleen hirvittävän ajankohtainen teema. Nykypäivänäkin tosi moni joutuu jättämään kotinsa joko vapaaehtoisesti tai pakon edessä. On häkellyttävää, miten sama ilmiö näkyy tässäkin päivässä.

Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella 20. tammikuuta kello 23 asti.