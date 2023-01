Britannian päätös lähettää taistelupanssarivaunuja Ukrainaan avaa padon mahdollisesti myös Saksalle ja Suomelle, sanoo UPIn tutkija

Britanniasta tulee ensimmäinen länsimaa, joka lähettää Ukrainaan taistelupanssarivaunuja. Britannian pääministerin kanslia tiedotti asiasta tänään lauantaina.

Britannian pääministeri Rishi Sunak keskusteli asiasta tänään puhelimitse Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa. Britannian päätös lähettää oikean signaalin, Zelenskyi kirjoittaa Twitterissä.

Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Minna Ålanderin mielestä Britannian päätös on ”padonpurkaja”, jonka taustalla voi olla halu saada laajempaa liikettä taistelupanssareiden lähettämiselle.

– On ollut nähtävissä, että Ukraina tulee tarvitsemaan länsivalmisteisia panssarivaunuja ennemmin tai myöhemmin, koska vanha neuvostokalusto loppuu jossain vaiheessa. Päätös (panssarivaunujen lähettämisestä) täytyy jossain vaiheessa tehdä, Ålander sanoo.

Saksa pantannut päätöstä taistelupanssareiden lähettämisestä

Erityisesti Saksan ja maan liittokansleri Olaf Scholzin päätöstä Leopard 2 -taistelupanssareiden lähettämisestä Ukrainaan on odotettu. Myös Suomen käytössä olevien Leopardien viennille tarvitaan Saksan suostumus.

Bloomberg-lehti (siirryt toiseen palveluun) ennakoi perjantaina (juttu maksumuurin takana), että Saksa tekisi päätöksen asiasta ensi viikon aikana.

Britannian päätös vie Saksalta pois yhden syyn sille, miksi taistelupanssareita ei tulisi lähettää, Ålander sanoo. Saksan näkökulmasta Yhdysvaltojen kanta asiaan on kuitenkin vielä tärkeämpi.

– Vaikuttaa, että Scholz haluaa tietyllä tavalla Yhdysvaltojen siunauksen, eikä halua ottaa uusia askeleita ilman, että se on erittäin läheisesti koordinoitu Yhdysvaltojen kanssa. Mutta vaikuttaa siltä, että koordinointia on ollut paljon viime aikoina juuri näiden asioiden tiimoilta.

Saksa päätti Yhdysvaltain kanssa lähettää Ukrainaan Marder-rynnäkköpanssarivaunuja alkuvuodesta.

Ålander: Suomen osuus Leopardien viennistä todennäköisesti pieni

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi aiemmin STT:n haastattelussa, että Suomi voisi olla mukana taistelupanssareiden lähettämisessä, jos asiassa saadaan yhteiseurooppalainen linjaus. Suomen osuus ei hänen mukaansa voisi kuitenkaan olla määrällisesti kovin suuri.

Puolustusministeri Mikko Savola (kesk.) kirjoitti Twitterissä perjantaina, (siirryt toiseen palveluun) että Saksan rooli on keskeinen Leopard-päätöksessä myös korvaavan kaluston osalta.

– Jos kansainvälinen koalitio taistelupanssarivaunujen toimittamiseksi Ukrainaan syntyy, Suomen panosta tarvitaan. On muistettava, että kyse on kokonaisesta asejärjestelmästä. Siksi tuki on koordinoitava yhdessä, Savola sanoo.

Suomi ei Ålanderin mielestä todennäköisesti voisi lähettää montaa taistelupanssaria Ukrainaan. Jokaisella niistä on oma paikkansa maanpuolustuksessa, ja niitä on hankala korvata nopeasti. Suomella voisi silti olla väyliä osallistua muilla tavoin.

– Se hyöty tällaisessa Euroopan-laajiuisessa ”Leopard-koalitiossa” on, että Suomi voisi osallistua muuten esimerkiksi (panssarivaunujen) huoltoon, logistiikkaan ja ehkä myös koulutukseen, Ålander sanoo.

A-Studio pääsi Leopard-panssarivaunun kyytiin Parolannummella Kanta-Hämeessä. (julkaistu 11.1.2023)

Lue lisää:

Kirjeenvaihtajan analyysi: Saksan Scholz pelkää Leopardien lähettämistä Ukrainaan, mutta paine kasvaa nyt myös omien joukossa

Presidentti Niinistö Leopardeista: Jos yhteishanke avusta syntyy, Suomenkin panosta kaivataan – mutta määrä ei voi olla suuri