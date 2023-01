Sade ja sulava lumi saavat joet tulvimaan – Helsingissä bussi jäi jumiin lätäkköön, Espoossa tie suljettiin tulvan vuoksi

Tulvakartta näyttää, missä päin Suomea on tällä hetkellä erityisen märkää.

Tammikuun puoliväliin mennessä on jo satanut Helsingissä ja Vantaalla enemmän vettä kuin keskimäärin koko tammikuun aikana yhteensä.

Sateinen sää jatkuu koko Suomessa tänään sunnuntaina ja alkuviikosta. Tammikuu on ollut vuodenaikaan nähden tavallista sateisempi ainakin eteläisessä Suomessa.

Etelässä ja lounaassa sateet tulevat tänään vetenä. Helsingissä ja Vantaalla on nyt tammikuun aikana satanut lähes yhtä paljon kuin keskimäärin koko tammikuun aikana yhteensä, kertoo meteorologi Anne Borgström.

Vettä on tullut 45,8 millimetriä vettä, kun koko kuun keskiarvo sademäärissä on yleensä noin 54 millimetriä. Nuuksion ja Tapiolan havaintoasemilla on satanut tammikuun aikana jo yli 60 millimetriä vettä.

Vettä on satanut runsaasti etenkin maan lounais- ja eteläosissa. Kuva: Anne Borgström

Sateet ovat sulattaneet lunta tehokkaasti. Tämä on johtanut jokien tulvimiseen pelloille. Tulvavaroitukset on annettu maan etelä- ja lounaisosiin.

Esimerkiksi Siuntionjoella vedenpinta oli lauantaina samalla tasolla kuin se keskimäärin on vuoden aikana korkeimmillaan.

Borgströmin mukaan sateisiin voi tulla tänään etelässä pieniä taukoja. Turun ja Naantalin seudulla sää oli sunnuntai-iltapäivänä jo poutaantumassa.

Voimakas tuuli liikuttaa sadealuetta nopeasti kohti koillista. Hangossa sää selkenee noin kolmen aikaan iltapäivällä, ja Itä-Uudellamaalla poutasäätä on odotettavissa alkuillasta.

Sateet jatkuvat alkuviikosta

Huomiselle on odotettavissa lisää sateita, mutta ne ovat hajanaisempia kuin tänään.

– Sade tulee etelärannikolla vetenä ja sisämaassa mahdollisesti räntänä. Etelä-Lappiin on maanantaille odotettavissa jopa kymmenen senttimetriä lunta, Borgström sanoo.

Tiistaina sää on aluksi poutainen. Iltapäivälle on odotettavissa lunta koko eteläiseen Suomeen.

Lämpötila voi maanantain ja tiistain välisenä yönä käydä pakkasen puolella myös etelässä, mutta päiväsaikaan ollaan plussan puolella, joten mahdollisesti satava lumi sulaa edelleen tehokkaasti.

Bussi jäi lätäkköön

Runsaat sateet eivät vielä ole työllistäneet Uudenmaan alueen pelastuslaitoksia merkittävästi.

Helsingin seudun liikenteen bussi jumittui eilen lätäkköön Metrovarikonkujalla Itä-Helsingissä ilta kahdeksan aikaan. Vettä oli lähes metrin verran, joten sähköbussin lätäköstä poistaminen vaati hinausauton apua.

HSL hoiti bussin ulos lätäköstä itse, joten pelastuslaitoksella ei ollut kohteessa juurikaan tehtävää.

Helsingin pelastuslaitoksen mukaan heillä ei ole ollut muita vedestä tai tulvimisesta johtuvia pelastustehtäviä eilen tai tänään.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos joutui lauantaina kuivamaan omakotitalon lattioille valunutta vettä. Tänään iltapäivällä Espoossa on jouduttu sulkemaan liikenne Meritiellä kadulle tulvivan veden takia.

Keski-Uudellamaalla oli lauantaina yksi vahingontorjuntatehtävä Tuusulassa. Muutoin heillä on säästytty tulvimiseen liittyviltä tehtäviltä. Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella on myös ollut vielä hiljaista.

– Toivotaan, että pysyy hiljaisena, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen viestinnästä toivotaan.

Porvoon vesi tiedottaa (siirryt toiseen palveluun), että runsaat sulamisvedet ja sateet voivat aiheuttaa mahdollisia ylivuotoja etenkin Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamolta ja jätevedenpumppaamoilta.

Hulevedellä laimennettua jätevettä on jo vuotanut yli Tarkkisen pumppaamosta Pumpputiellä.