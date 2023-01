Supo: Eläköitynyt Matti Saarelainen ei ole aiheuttanut kansallista vaaraa

Supon päällikkön mukaan Saarelaisen toimintaa on selvitetty perusteellisesti, eivätkä ne anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Suojelupoliisin entisen työntekijän Matti Saarelaisen toiminta ei ole aiheuttanut uhkaa kansalliselle turvallisuudelle. Näin sanoo STT:lle suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari.

Viime vuonna suojelupoliisista eläköitynyt Saarelainen työskenteli uransa aikana muun muassa Ulkomaalaisviraston ja Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen johdossa, mutta palasi molemmista pesteistä vähin äänin supoon. Lähtöjen vaietut taustat ovat selvinneet vasta viime aikoina. Julkisuudessa on käsitelty paitsi hänen käytöstään myös hänen mahdollista osuuttaan Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluvan Gennadi Timtshenkon kansalaisuushakemuksen käsittelyyn.

Pelttarin mukaan supo on tehnyt omia selvityksiään Saarelaisen toiminnasta julkisuudessa olleiden tietojen perusteella.

– Hänen toimintaansa on selvitetty meillä perusteellisesti, mutta tämä ei ole antanut aihetta täällä virkamiesoikeudellisiin tai muihin toimenpiteisiin, Pelttari kertoo.

Pelttari ei kuitenkaan avaa tarkemmin sitä, miten suojelupoliisissa on Saarelaisen toimintaa selvitetty tai minkälaisia keskusteluja asiasta on käyty. Uutisointi on kuitenkin herättänyt huolta niin supon henkilöstössä kuin laajemminkin.

– Oma vakaa käsitykseni ja virastomme käsitys on, että kansallinen turvallisuus Saarelaisen toiminnassa ei ole vaarantunut, sanoo Pelttari.

Pelttari: Paluu oli normaalia

Vuonna 2019 Saarelainen palasi supoon virkavapaalta, joka hänelle oli myönnetty hybridikeskuksen määräaikaisen johtajuuden ajaksi. Vapaa olisi Pelttarin mukaan päättynyt kesällä 2022, ellei Saarelainen olisi keskeyttänyt sitä.

Pelttari kuvaa Saarelaisen paluuta normaaliksi käytännöksi tilanteessa, jossa työntekijä ilmoittaa keskeyttävänsä virkavapaansa.

– On oleellista korostaa, että siinä tilanteessa ei ole ollut mitään sellaista tietoa, joka olisi antanut meille mitään perusteita lähteä vastustamaan hänen paluutaan, sanoo Pelttari.

Kyse on Pelttarin mukaan myös työntekijän oikeusturvasta. Hän ei kerro, tiesikö hän todellisen syyn Saarelaisen lähdölle Hypridikeskuksesta.

STT lähetti myös kommenttipyynnön ja kysymyksiä Matti Saarelaiselle Pelttarin haastattelun jälkeen. Saarelainen ei ole vastannut kommenttipyyntöön.

Lue myös:

Hybridikeskuksesta ahdistelun vuoksi lähtenyt virkamies sai palata Supoon – Ex-sisäministeri Kari Rajamäki odottaa Supolta selvitystä