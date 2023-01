Norjalaismediat: Norjaan laittomasti tullut venäläinen on Wagner-joukoista paennut sotilas

Venäjältä laittomasti rajan yli Pohjois-Norjaan tulleen miehen on kerrottu hakeneen turvapaikkaa Norjasta.

Norjalainen VG-lehti kertoo (siirryt toiseen palveluun), että Pohjois-Norjaan viime viikolla Venäjältä laittomasti tullut mies on venäläisen Wagner-palkka-armeijan sotilas. Miehen nimi on Andrei Medvedev ja hän on aiemmin ollut Wagnerissa johtajana, lehti kertoo miehen edustajan Jens Bernhardin antamien tietojen perusteella.

Barents Observer -lehti (siirryt toiseen palveluun) puolestaan kertoo, että mies olisi kuljetettu Osloon turvallisuussyistä. Mies kertoo venäläisen kansalaisjärjestön Gulagu.netin sivulla julkaistussa haastattelussa paon yksityiskohdista.

Videon tietojen mukaan Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n joukot ampuivat laukauksia, kun mies pakeni yli rajan. Yle ei ole pystynyt varmistamaan tallenteen aitoutta.

Wagner on yksityinen palkka-armeija, jolla on merkittävä rooli Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainassa. Viime päivät Wagner on ollut esillä etenkin Itä-Ukrainassa Bahmutin alueella käydyissä taisteluissa.

Jevgeni Prigožinin johtamat joukot väittivät videoviestissä olleensa ratkaisevassa osassa, kun Venäjä sai haltuunsa Soledarin pikkukaupungin tällä viikolla.

Norjan viranomaiset tutkivat miehen taustoja

VG-lehden haastattelema Bernhard kertoo, että Norjaan tullut mies on hakenut turvapaikkaa Norjasta, ja arvioi, että miehen hakemus käsitellään Norjan lakien mukaan tavanomaiseen tapaan.

Finnmarkin poliisipiirin edustaja kertoo VG:n mukaan, että miehen henkilöllisyys pyritään varmistamaan ja että häntä haastatellaan.

Barents Observer kertoi kaksi päivää sitten miehen tulosta Venäjän rajan yli Pohjois-Norjaan.

Lehti kertoi miehen hakeneen turvapaikkaa Norjasta, ja arveli tuolloin paon mahdolliseksi syyksi sitä, että mies pakenisi Venäjän liikekannallepanoa.

Kirkkoniemi sijaitsee Pohjois-Norjassa Venäjän vastaisella rajalla. Kuva: Mapcreator.io / Rea Lemström

Myös Suomen rajavartiolaitokselle tuli tieto rajanylityksestä

Suomen rajavartiolaitos kertoo Ylelle saaneensa perjantaina aamulla tiedon laittomasta rajanylityksestä pohjoisessa.

– Norjalta tuli ilmoitus, että heillä on yksi henkilö ja se on se, mitä meillä on tiedossa, sanoo Lapin rajavartioston apulaiskomentaja Ville Ahtiainen.

Muuta tietoa Norjasta ei ole rajavartiolaitokselle hänen mukaansa tullut.