Oletko kaivannut takaisin armeijan harmaisiin? Nyt se on mahdollista simulaation kautta

Ohi on!

Vai onko?

Vaikka aamukampa olisi jo piikitön, kurkkusalaatit olisi jo palautettu välinevarastoon ja gineseissä gonahtaminen olisi enää muisto vain, ei hätää!

Suomalaista varusmiespalvelusta simuloiva videopeli Finnish Army Simulator vie pelaajan takaisin kasarmille. Aamuherätykset, sulkeiset, rötväilyt, kovapanosammunnat, sotkun munkit, muonituskeskuksen hernekeitot ja lukuisat muut armeija-ajan klassikkoilmiöt ovat mukana pelissä.

Peliprojektin pääluotsi Jeri Haapavuo kävi armeijan Ilmavoimissa Tikkakoskella ja reserviupseerina Hämeen rykmentissä vuonna 2011. Pienestä asti pelejä ja koodausta harrastaneen Haapavuon mukaan Intti-simulaatio on muhinut hänen ajatuksissaan omasta palvelusajasta asti.

– Intti tuntui aikanaan niin erikoiselta omalta maailmaltaan. Jo silloin mietin, että tämä olisi pakko esitellä niille, jotka eivät inttiä itse käy, Haapavuo sanoo.

Nyt kymmenen vuoden suunnittelu ja kahden vuoden tiivis työstäminen ovat kantaneet hedelmää. Finnish Army Simulator julkaistiin viime perjantaina.

Mosat muodossa kassulla. Kuvakaappaus pelistä Finnish Army Simulator. Kuva: FinnishArmySimulator.com

Elä P-kausi uudelleen

Peli pyrkii simuloimaan varusmiesaikaa niin aidosti kuin mahdollista. Pelaaja aloittaa alokkaana P-kauden alussa. Ensimmäiseen pelipäivään kuuluvat muun muassa varustesäkin hakeminen, oman kaapin järjestäminen ja ensimmäiset huudot skapparilta.

Peli sisältää pitkälti samoja asioita kuin P-kaudella eli alokaskaudella yleensäkin armeijassa käydään läpi. Tahtimarssit, aseen kokoamiset, ammunnat, luennot ja välikokeet eli niin sanotut pällitestit.

– Panostimme myös hahmoprofiileihin. Itselleni oli aikanaan intissä yllättävää, kuinka erilaisia ihmisiä eri puolilta Suomea oli yhtäkkiä saman kasarmin alla. Teimme peliin hyvin erilaisia persoonia, Haapavuo kertoo.

Haapavuo ei mainitse nimiä, mutta hahmoprofiilit on osin luotu pelin tekijätiimin armeija-aikaisista tosielämän kokemuksista, hyvässä ja pahassa.

Kuten oikeassa varusmiespalveluksessa, pelissä pyöritään pääosin kasarmialueella ja tehdään erilaisia tehtäviä viikoittain vaihtuvan ohjelman mukaisesti. Iltavapailla pelaaja pääsee sotilaskotiin pelailemaan pajatsoa tai syömään munkkeja. Varustevarastolla voi käydä vaihtamassa puhtaat sukat. Kuntosalillekin pääsee.

– Iltavapailla minuutti pelissä on kuusi sekuntia oikeassa elämässä. Aika kulkee siis nopeammin.

Jos tulee tylsää, voi pelaaja siirtyä omalle taistelujakkaralle jäpittämään ja torkkumaan, jolloin peliaika kuluu nopeammin.

– Kuten oikeassa intissä, myös pelissä on tunne, että on jatkuvasti kiire odottamaan.

P-kauden alokkaat hakevat tavaroita välinevarastolta. Kuvakaappaus pelistä Finnish Army Simulator. Kuva: FinnishArmySimulator.com

Pelialueena on myös läheinen metsä, missä leiriytymis-, suunnistus- ja ampumaharjoitukset järjestetään.

– Mielestäni peli vastaa hyvin oikeaa inttiarkea. Tietty tosielämässä on erilaisia kasarmeja ja niissä eri käytäntöjä, joten ei tämä kaiken kattava kuvaus jokaisesta Suomen prikaatista ole.

Haaveet kaatuu -päivä mukana

Haapavuo ja noin viisihenkinen ydintiimi ovat tehneet pelin harrastuspohjalta leipätöidensä ohessa. Yhteensä tekijöitä on ollut yli 30.

– Peli on tehty humoristisesti, mutta moni on jo laittanut viestiä, kuinka nostalgiaryöppy on vallannut heidät peliä pelatessaan, Haapavuo sanoo.

Nyt peli kestää P-kauden ensimmäiset neljä viikkoa. Pelattavaa on noin 30 tuntia.

P-kauden viimeisenä päivänä pelaaja elää niin sanotun Haaveet kaatuu -päivän, jolloin ilmoitetaan tarkempi sijoitus tiettyyn aselajiin. Samalla ilmoitetaan, kuinka kauan armeija kestää. Sijoitus riippuu siitä, miten pelaaja pärjäsi P-kaudella.

Simulaatiopeli etenee yksi aamukamman piikki kerrallaan. Kuvakaappaus pelistä Finnish Army Simulator. Kuva: FinnishArmySimulator.com

Haapavuon mukaan pelin tekijöiden tavoitteena on, että he voisivat rakentaa sisältöä koko palvelusajalle. Näin ollen simulaatiolla pelaaja voisi päätyä myös erilaisiin palvelustehtäviin tai aliupseeri- tai reserviupseerikouluun.

– Ideoita on jo hirveästi. Odotamme innolla, että pelissä pääsee tekemään TJ 0 -piloja ja katkomaan viimeisiä piikkejä aamukammasta.

Finnish Army Simulator on maksullisesti ladattavissa Steam-palvelun kautta. Demoversiota voi kokeilla ilmaiseksi.

Intistä tuttuja stereotyyppisiä hahmoja

Peli vaikuttaa hauskalta ja se on selvästi suunnattu armeijan jo käyneille, sanoo Varusmiesliiton puheenjohtaja Elina Riutta. Hän tutustui pelin demoversioon Ylen pyynnöstä.

– Siinä on stereotyyppisiä hahmoja, jotka ovat varmasti monelle intistä tuttuja, ja toimintamalleja on huumorilla höystettynä vähän kärjistetty.

Riutta uskoo, että pelin huumori toimii, vaikka ei olisi käynyt armeijaa.

– Se oli tosi hauska ja tuli nostalginen fiilis. Jo mainosvideota katsoessa pääsi nauramaan.

Aiempaa useampi varusmies on valmis pisimpään koulutusaikaan.

Varusmiesten kouluttamiseen pelistä ei hänen mukaansa kuitenkaan ole, vaikka esimerkiksi ampumista voidaan harjoitella armeijassa simulaattorilla.

– Jos osaa ottaa sen huumorin kannalta, niin kyllähän pelistä voi ohimennen oppia sotilasarvoista, ja esimerkiksi siitä, että siellä on muun muassa siivouspalvelusta ja teltan kasaamista, Riutta naurahtaa.

