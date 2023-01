Sotatieteilijä ei yllättynyt Leopardien pitkästä toimitusajasta Ukrainaan: ”Euroopassa ollaan vähän jäljessä koko ajan”

Suomella on käytössään reilut 200 kappaletta Leopard 2 -panssarivaunuja eri versioina. Keskustelu Ukrainan auttamisesta myös panssarivaunuilla on käynnissä, mutta Suomi tarkkailee toistaiseksi muiden maiden aikeita.

Sotatieteiden dosentin ja Aleksanteri-instituutin vierailevan tutkijan Ilmari Käihkön mukaan uutinen Leopard-tankkien pitkästä toimitusajasta Ukrainaan ei tullut yllätyksenä.

Saksalainen asevalmistaja Rheinmetall ilmoitti Bild-lehdelle (siirryt toiseen palveluun) olevansa kykenevä toimittamaan Leopard 2 -panssarivaunuja Ukrainaan aikaisintaan vuoden 2024 alussa.

Käihkön mukaan panssarivaunuja ei saataisi Ukrainan rintamille välttämättä vuodenkaan päästä, vaikka päätös tehtäisiin nyt.

– Parhaassakin tapauksessa, vaikka panssarivaunut olisivat olleet heti käyttökunnossa, siinä olisi kaiken koulutuksen ja logistiikan vuoksi mennyt ehkä puolisen vuotta.

Valmistajan mukaan Saksassa varastossa olevien Leopardien korjaaminen sotakäyttöä varten maksaisi useita satoja miljoonia euroja. Tankit pitäisi hajottaa ja rakentaa täysin uudelleen, jotta ne soveltuisivat sotakäyttöön Ukrainassa.

Käihkö sanoo tilanteen osoittavan, että asejärjestelmien suhteen aikajänne poliittisesta päätöksestä käytäntöön on pitkä. Hän ihmettelee, miksi asiaa ei ole otettu riittävän hyvin huomioon eurooppalaisessa päätöksenteossa.

– Euroopassa ollaan vähän jäljessä koko ajan. On hirveän vaikea sanoa, mikä tilanne Ukrainassa on kuukausien tai vuoden päästä. On tosiasia, että Ukraina toivoo sinne tukea niin nopeasti kuin mahdollista.

Käihkön mielestä tilanne herättää perustavanlaatuisia kysymyksiä Euroopan poliittisesta tahdosta ja kyvystä tukea Ukrainaa sotilaallisesti.

Käihkö: Saksan päätös lisäisi painetta muille

Uutistoimisto Bloombergin (siirryt toiseen palveluun) mukaan Saksa saattaa tehdä päätöksen tankkien lähettämisestä Ukrainalle jo ensi viikolla. Sotatieteilijä Käihkö arvioi, että se saattaa lisätä painetta muille maille tukea Ukrainaa.

– Toisaalta eihän yksikään Euroopan maa hirveästi johtajuutta ole tässä Leopard-asiassa ottanut. Ehkä nyt vähän odotetaan, kuka ottaa ensimmäisen askeleen.

Hän kuitenkin muistuttaa, että Suomikin tarvitsee Saksalta vientiluvan, jos päätös Leopard-taistelupanssarivaunujen lahjoittamiseksi Ukrainalle tehtäisiin.

– Ilman sitä Suomenkin on hyvin vaikea edetä tässä asiassa.

Britannia teki ensimmäisenä länsimaana päätöksen toimittaa Challenger-taistelupanssarivaunuja Ukrainalle. Ilmari Käihkön mukaan Britannian toimittamien vaunujen määrä on niin pieni, että kyse on enemmän poliittisesta kuin sotilaallisesta tuesta.

Hän sanoo, että Leopardien etu olisi, että niitä voisi viedä Ukrainaan paljon. Silloin myös huolto helpottuisi ja perille saataisiin toimitettua enemmän varaosia ja ammuksia.

– Kun on pieni määrä brittivaunuja, niin jo pelkästään logistiikan rakentaminen sinne on vaikeaa Ukrainalle.

Britannian päätös on tutkijan mielestä silti positiivinen signaali, joka voi rohkaista muita maita.

– Poliittisissa päätöksissä päästiin taas yhden niin sanotun punaisen linjan yli. Uusia, moderneja, länsimaisia panssarivaunuja ei ole viety Ukrainaan tähän mennessä, joten tämän myötä päästään tästä rajoitteesta yli.