Mielenosoittajat keskeyttivät hakkuut Aalistunturin suojelualueen lähellä – Metsähallitus: Tavoitteena päästä jatkamaan hakkuita

Mielenosoittajat ovat keskeyttäneet Metsähallituksen hakkuut Aalistunturin alueella Kolarissa.

Elokapinan, Luonto-Liiton ja Greenpeacen aktivistit keskeyttivät hakkuut maanantain ja sunnuntain välisenä yönä, kertoo Elokapina tiedotteessa.

Elokapinan mukaan mielenosoitus estää liikenteen hakkuualueelle vieville talviteille.

Elokapina kertoo Instagram-tilillään, että he haluavat tempauksellaan kiinnittää huomiota luontokadon etenemiseen suomalaisissa metsissä. Heidän mukaansa suojelu ja ennallistamistyö on järkevää aloittaa valtion metsistä.

Hakkuut ovat lähellä Aalistunturin luonnonsuojelualuetta, jota on esitetty laajennettavaksi ja sinne on ehdotettu kansallispuistoa. Aktivistit vaativat Metsähallitusta luopumaan hakkuista, kunnes suojeluesitykset on käsitelty ympäristöministeriössä.

Metsähallituksen mukaan tilanne rauhallinen

Metsähallituksen Metsätalouden aluejohtaja Samuli Myllymäki vahvistaa, että hakkuut on keskeytetty.

– Liikenne työmaalle on estetty, me selvitämme tilannetta, ketä siellä on paikalla, millaisia tavoitteita heillä on, Myllymäki sanoo.

Hän kuvailee tilannetta alueella mielenosoitusten alueella rauhalliseksi. Tällä hetkellä Metsähallituksessa pohditaan jatkotoimenpiteitä.

– Tavoitteena on, että hakkuita päästään jatkamaan, Myllymäki toteaa.

Myllymäki toteaa, että Metsähallitus ei ota kantaa kansallispuistoesityksiin.

– Sen jälkeen, jos ympäristöministeriö päättää käynnistää prosessin kansallispuiston perustamiseksi, me noudatamme ohjeistuksia ja määräyksiä, joita ympäristöministeriö meille antaa, Myllymäki sanoo.

Metsähallituksesta todetaan, että nyt hakkuiden kohteena oleva alue on ollut jo aiemmin metsätalouskäytössä.

Korjattu 16.1. klo 8.31: Hakkuut ovat Aalistunturin luonnonsuojelualueen lähellä, eivät suojelualueella. Lisäksi korjattu eduskunta ympäristöministeriöksi.

Lisätty 16.1. 10.51 Metsähallituksen Samuli Myllymäen kommentit.