Venäjä ei millään pysty toistamaan viime helmikuun kaltaista suurhyökkäystä, arvioivat asiantuntijat

Venäjä teki jälleen viikonloppuna tuhoisia ohjusiskuja Ukrainaan. Ukraina on varoittanut, että Venäjä valmistelee uutta suurhyökkäystä.

Ylen aamussa vierailleet asiantuntijat näkevät merkkejä, jotka puhuvat jonkinlaisen uuden vaiheen alkamisen puolesta.

Everstiluutnantti evp. Juhani Pihlajamaan mukaan yksi tällainen merkki on yleisesikunnan päällikön Valeri Gerasimovin nimittäminen sodan johtoon.

– Voi sanoa, että se on jopa poikkeuksellista, että asevoimien komentaja määrätään yhden operaation johtoon, mutta se voi siis kertoa suurhyökkäyksestä.

Pihlajamaa huomauttaa, että syksyllä liikekannallepanossa kutsutusta joukosta noin 150 000 on tällä hetkellä vielä ottamatta rintamalle.

– Se voi olla se, millä suurhyökkäystä perustellaan. Että kun ne saadaan rintamalle, niin silloin alkaa suurhyökkäys.

Mitään viime helmikuussa nähdyn suurhyökkäyksen tapaista ei ole luvassa, Pihlajamaa uskoo. Silloin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan useasta suunnasta. Uusi ”suurhyökkäys” voisi sen sijaan tarkoittaa sodankäynnin kiihdyttämistä, joihin kuuluisivat myös ohjusiskut.

– Ohjuksetkin kyllä vähenevät koko ajan. Venäjällä on vaikeuksia säilyttää sellaista intensiteettiä, että se ampuisi satoja ohjuksia päivittäin, mutta yksittäisiä ”ohjuspäiviä” voidaan kyllä pitää, Pihlajamaa toteaa.

Putin ei ole perääntynyt tavoitteistaan

Helsingin yliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessori Katri Pynnöniemi muistuttaa presidentti Vladimir Putinin sotaisasta uudenvuodenpuheesta.

– Putinilla ei ollut uudenvuoden puheessaan venäläisille mitään muuta sanottavaa kuin puhe sodasta, sodan jatkamisesta ja sen perusteluista. On helppo päätellä, että tämä on ainoa agenda, joka siinä maassa tällä hetkellä on. Toisaalta hän ei ole missään vaiheessa perääntynyt niistä hyvin maksimaalisista tavoitteista, joita hyökkäyssodalle on asetettu.

Pynnöniemikään ei odota, että tulossa olisi varsinainen uusi suurhyökkäys.

– Ehkä ennemmin kannattaisi puhua intensiteetin nostosta ja pyrkimyksestä pitkittää [sotaa], apulaisprofessori sanoo.

Venäjä ja Valko-Venäjä aloittavat lentosotaharjoituksen

Viime helmikuussa Venäjä käytti Valko-Venäjän maaperää hyökkäykseensä pohjoisesta. Nyt maat ovat aloittelemassa lentosotaharjoitusta.

Se ei ainakaan vähennä painetta Ukrainaan kohtaan, Pihlajamaa sanoo. Toisaalta Venäjä ei pysty lentosotaharjoituksella muuttamaan oleellisesti tilannetta.

– Toki sieltä saattaa kohdistua enemmän näitä ohjusiskuja Ukrainaan. Valko-Venäjältä on helpompi vaikuttaa esimerkiksi Länsi-Ukrainan alueelle.

Lentosotaharjoituksen on määrä jatkua helmikuun alkuun asti.