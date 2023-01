Uuden-Seelannin merivedet ovat lämmenneet rajusti, ja sillä on hyvin vakava vaikutus meren elämään

Kuva: All Over Press

Vaikka lämmin vesi on lomailijoille mukava uutinen, se on monelle eliölle jopa kuolemantuomio.

Uuden-Seelannin meritutkijat ovat huolissaan saarivaltiota ympäröivän merialueen lämpenemisestä.

Meritutkija Joao de Souzan mukaan Uuden-Seelannin Eteläsaaren ympäristössä merivesi on jopa kuusi astetta pitkän ajan keskiarvoa lämpimämpää, mikä rikkoo aiemmat lämpöennätykset. De Souza kuuluu Uuden-Seelannin meriä tutkivaan Moana-projektiin (siirryt toiseen palveluun).

– Meri on rikkonut kaikki ennätykset. Viime vuonna koettiin Bay of Plentyssä pisin merellinen lämpöaalto, joka kesti yli vuoden. Ja nyt suurin poikkema normaalilämmöstä, kun pintaveden lämpötila Haastissa on 23-asteista.

Kuva: Tommi Pylkkö / Yle

Bay of Plenty -lahti sijaitsee Uuden-Seelannin Pohjoissaaren pohjoisosassa. Haast puolestaan on kunta Eteläsaaren länsiosassa, Fjordlandissa.

Moana-projektin meritutkija Robert Smith arvioi Uuden-Seelannin yleisradion RNZ:n haastattelussa, että meriveden lämpeneminen johtuu toisaalta luonnollisesta La Niña -ilmiöstä, toisaalta ilmaston lämpenemisestä, joka vaikuttaa meriveteenkin.

– Alueella vallitsee pitkäaikainen korkeapaine, jossa tuulet ovat heikot. Tästä syystä merivesi ei juuri liiku pystysuunnassa, jolloin veden lämpö ei haihdu ilmaan, vaan syntyy merellinen lämpöaalto.

Smith kertoo RNZ:lle, että koko Uuden-Seelannin ja Australian välissä oleva Tasmaninmeri on lämpenemässä. 100–400 metrin syvyydessä merivesi on yli kaksi astetta normaalia lämpimämpää.

Lomailijoille lämmin merivesi on mukava uutinen. Säätieteilijät uumoilevat kuitenkin, että lämpimässä säässä merestä haihtuu kosteutta, mikä voi tuoda runsaita sateita Uuden-Seelannin sisämaahan.

Huomattavasti vakavampi asia poikkeuksellinen lämpö on niille merieliöille, jotka eivät pääse pakenemaan itselleen liian korkeaa lämpötilaa.

Uudessa-Seelannissa on viime vuosina ollut useita merellisiä lämpöaaltoja.

Merisieni koralliriutalla. Kuva: Michael Workman / All Over Press

– Viime vuonna samankaltainen lämpöaalto Fiordlandissa [Eteläsaaren lounaisosassa] tunkeutui syvälle mereen ja aiheutti laajaa merisienien vaalenemista. Viime aikoina havaittu ruskolevien katoaminen on liitetty myös meren lämpöaaltoihin, Joao de Souza sanoi New Zealand Herald -lehden (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa.

Lähde: Reuters