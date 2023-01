Nepalin turmakoneen mustat laatikot löytyivät

Nepalissa eilen sunnuntaina pudonneen lentokoneen mustat laatikot on löydetty, viranomaiset kertovat. Koneessa oli kaikkiaan 72 ihmistä. Löydettyjä ruumiita on 68. Mahdollisuus löytää elossa olevia on nolla, viranomaiset kommentoivat.

Yeti Airlinesin koneen ohjaamon ääni- ja lentotietojen tallentimien tiedot voivat auttaa selvittämään onnettomuuden syytä. Kone putosi selkeässä säässä juuri ennen laskeutumista Pokharan kaupunkiin. Lento lähti pääkaupungista Kathmandusta. Kone putosi jyrkkään rotkoon, hajosi palasiksi ja syttyi tuleen.

Koneessa olleista 57 oli nepalilaisia. Kateissa olevien etsintä jatkuu tänään maanantaina. Tämän päivä on julistettu maassa surupäiväksi.

Nepalilaiset lentoyhtiöt eivät saa tulla Euroopan unionin ilmatilaan

Liki 350 ihmistä on kuollut lento-onnettomuuksissa Nepalissa tällä vuosituhannella.

Nepalin lentoala kärsii riittämättömästä koulutuksesta ja huollosta. Euroopan unioni on kieltänyt kaikilta nepalilaisilta lentoyhtiöiltä pääsyn ilmatilaansa turvallisuussyistä.

Lähteet: AFP, Reuters