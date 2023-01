Tekoäly oppi tunnistamaan hengenvaarallisen aivoverenvuodon HUSin potilaiden kuvista

Kuvassa A näkyy pään TT-kuvassa laaja-alainen lukinkalvonalainen aivoverenvuoto. Kuvassa B on punaisella merkitty alueet, joissa algoritmi on havainnut verta.

Avoimesti tutkimusyhteisön käyttöön tarjotun algoritmin on määrä auttaa tunnistamaan vakavia seurauksia aiheuttava aivoverenvuoto tarpeeksi nopeasti.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on kehitetty tekoälyalgoritmi, joka tunnistaa aivoverenvuodon TT-kuvista.

HUSin neurokirurgian tutkijat ovat olleet mukana kehittämässä tekoälyyn pohjautuvaa algoritmia, joka tunnistaa tehokkaasti tietokonetomografiakuvista lukinkalvonalaisen aivoverenvuodon (SAV). Lukinkalvonalainen verenvuoto syntyy, kun aivovaltimon repeämästä vuotaa verta aivoja ympäröivien kalvojen lukinkalvonalaiseen tilaan. Lukinkalvo tarkoittaa keskimmäistä aivokalvoa.

Kovan päänsäryn takia päivystykseen tulleille potilaille tehdään tietokonetomografiakuvaus (TT) kriittisten elintoimintojen häiriöiden, kuten aivoverenvuodon poissulkemiseksi. TT-kuvaus on kuvantamismenetelmä, joka perustuu sekä röntgensäteisiin että tietokonelaskentaan.

Tekoälyä opetettiin HUSin potilaiden pään TT-kuvien pohjalta. Tekoälytyökalun toimivuutta tarkasteltiin myös laajemmassa kansainvälisessä aineistossa.

Lukinkalvonalaisen aivoverenvuodon saaneista potilaista jopa 75 prosenttia kuolee vuoden kuluessa uusintavuotoon, jos aivoverenvuotoa ei tunnisteta tarpeeksi ajoissa. Aivoverenvuodon syyn tunnistaminen on potilaan hoidon kannalta tärkeää, kerrotaan HUSin tiedotteessa.

Lukinkalvonalainen aivoverenvuoto on yleisin aivoverenkiertohäiriöihin liittyvä työikäisten äkkikuoleman syy.

– Tekoäly voisi toimia radiologien apuna kuvien tulkinnassa, erottelemalla ne tietokonetomografiakuvat, jotka vaativat kiireellisintä huomiota, Neurokeskuksen neurokirurgian osastonylilääkäri, dosentti Miikka Korja kertoo HUSin tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Neurology-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) tarkasteltiin algoritmin toimivuutta aivoverenvuotopotilaiden diagnosoimisessa.

Algoritmi tarjolla tutkimusyhteisön käyttöön

Tutkimusryhmä, joka on kehittänyt lukinkalvonalaisen aivoverenvuodon tunnistavan tekoälyalgoritmin, on jakanut sen avoimesti jatkokehitykseen. Osana tutkimusta on perustettu internetsivu, jossa kuka tahansa voi testata algoritmia lataamalla sivustolle pään TT-kuvan.

Tutkimusryhmä on jatkanut HUSin koordinoimassa CleverHealth Network -yritysyhteistyössä aivoverenvuotojen algoritmien kehittämistä. Ensimmäinen kliiniseen käyttöön suunniteltu algoritmipaketti tunnistaa lukinkalvonalaisen aivoverenvuodon lisäksi muut spontaanit aivoverenvuodot.

HUS toivoo saavansa uuden algoritmipaketin kliiniseen testaukseen vuoden 2023 aikana. Jatkossa toiveena olisi saada algoritmille viranomaishyväksyntä käyttöön myös potilastyössä.

– Tekoälyalgoritmin avaaminen läpinäkyvästi tutkimusyhteisön käyttöön on merkittävä uudistus lääketieteellisen kuvantamisen alalla ja pidämme tällaista toimintatapaa keskeisenä, kun jatkossa kehitetään kliiniseen työhön tarkoitettuja tekoälyyn perustuvia malleja, toinen tutkimuksen päätutkijoista, HUSin lääkäri Heikki Peura kertoo tiedotteessa.

