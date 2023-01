Vapaaehtoiset alkavat taas pian kolata pesäkinoksia norpille: ”Tarvitaan reipasta urheilumieltä ja peruskuntoa”, sanoo organisaattori

Norpan apukinosten kolaaminen voi alkaa tulevana viikonloppuna, arvioi Riikka Alakoski. Hän on luonnonsuojelun erityisasiantuntija Metsähallituksessa ja vastaa apukinostöiden organisoinnista.

– Toivotaan tosiaan, että tämän viikon lopulla menisi pakkasen puolelle. Jos lunta tulisi vielä lisää, niin pyritään jo tänä viikonloppuna aloittelemaan töitä. Tarpeen mukaan jatketaan helmikuun puolelle asti.

Norpan pesintä alkaa helmi–maaliskuun vaihteessa. Metsähallituksella on lupa jatkaa apukinosten kolaamista helmikuun puoliväliin saakka.

Viime talvi oli luminen, ja norpan pesintä onnistui hyvin. Kuutteja syntyi 92, eikä pesäkuolleita kuutteja löydetty kuin viisi. Nyt lumitilanne näyttää huomattavasti heikommalta.

– Lunta saattaa olla rannoilla ja mantereen puolella. Esimerkiksi eilen kävimme kolaamassa Joutenvedellä (Linnansaaren kansallispuistossa), jossa saatiin kolailtua rannoilta ihan hyvänkokoiset kinokset. Jos on huonompi lumitilanne, niin täytyy tyytyä hieman pienempiin kinoksiin.

Apukinoksista kasataan yleensä muutaman metrin korkeita ja useita metriä pitkiä, vuokaleivän muotoisia kekoja. Kun keko on riittävän iso, ei haittaa, vaikka puolet siitä ehtisi sulaa ennen norpan pesintäaikaa.

Apukinoksia kolataan nyt joka vuosi

Metsähallitus on päivittänyt apukinosten kolaamiseen liittyviä toimintatapoja viime vuodesta.

Apukinoksia kolataan nyt lähtökohtaisesti joka vuosi, eikä siitä tehdä enää erillistä päätöstä jokaisen pesimäkauden alussa.

Erityisasiantuntija Riikka Alakosken mukaan muutos johtuu siitä, että talvista on tullut vaikeasti ennustettavia. Lauha jakso voi sulattaa lumet nopeasti.

– Varaudumme siihen, että jos luonnonkinoksia ei olekaan pesimäaikaan helmi-maaliskuussa, niin toivon mukaan ainakin apukinokset pysyisivät siellä, Alakoski sanoo.

Apukinosten kasaaminen aloitetaan mahdollisimman aikaisin, jotta norpalle ei aiheutuisi haittaa kolaustöistä.

Huonolumisina talvina 80–90 prosenttia kuuteista on syntynyt apukinoksiin, kertoo Suomen Luonnonsuojeluliitto (siirryt toiseen palveluun).

Erityisasiantuntija Riikka Alakoski organisoi norpan apukinosten kolaamista. Kuva: Riikka Alakoski

Vapaaehtoisia kaivataan lisää

Viime vuonna vapaaehtoiset kolasivat 189 apukinosta.

– Tavoitteena on, että sinne main päästään tänäkin vuonna. En pidä mahdottomana, että 100–200 kinoksen välillä oltaisiin tänäkin vuonna, Alakoski sanoo.

Alakosken mukaan vapaaehtoiset ja Metsähallituksen ryhmät tarttuvat toimeen samaan tapaan kuin viime vuonnakin.

Hän on kuitenkin huolissaan siitä, että Metsähallituksen ryhmiin on saatu toistaiseksi vain parikymmentä ilmoittautumista.

– Erityisesti Saimaan alueella kaipailtaisiin vapaaehtoisia pesäkinosten kolaajia.

Metsähallituksen tulevien vuosien tavoitteena on kehittää vapaaehtoisverkostoa niin, että paikalliset vapaaehtoiset vetävät toimintaa omilla alueillaan ja vastaavat niiden apukinostöistä.

Mutta miten kovaa työtä apukinosten kolaaminen oikein on?

– Siellä on aina useampi ihminen. 4–5 henkeä per kinos on sellainen määrä, ettei siinä joudu tarpeettoman paljon rehkimään. Tarvitaan reipasta urheilumieltä, ja tietenkin auttaa, jos on jonkin verran peruskuntoa, Alakoski vastaa.

