Uusi sote-alan keskus selvittää, milloin kalliit hoidot kannattavat ja kuka niitä saa

Suomeen syntyy sosiaali- ja terveysalan vaikuttavuuskeskus, joka kokoaa yhteen tietoa ja osaamista eri puolilta Suomea. Keskuksen rakentamista johtaa Pirkanmaan hyvinvointialue.

Kansallinen vaikuttavuuskeskus etsii vastauksia esimerkiksi siihen, missä tilanteessa leikkaus on paras mahdollinen hoito vai parantaako jokin muu hoito asiakkaan elämänlaatua enemmän. Keskus selvittää myös, milloin kalliit hoidot kannattavat ja kenen niitä kuuluu saada. Keskeinen kysymys on myös, miten hyvinvointialueen rahat saadaan riittämään tarvittaviin palveluihin.

Kansallinen vaikuttavuuskeskus on asiantuntijaverkosto, jonka tavoitteena on selvittää, miten hyvinvointialueilla saadaan tuotettua ihmisten elämänlaatua parantavia palveluja yhdenvertaisesti ja kustannusvaikuttavasti. Keskuksen rakentamiseen on myönnetty kahden miljoonan euron rahoitus EU:n elpymisrahastosta.

Kansallisen vaikuttavuuskeskuksen valmistelua johtaa Pirkanmaan hyvinvointialue, jossa työhön palkataan projektipäällikkö ja 1−2 suunnittelijaa.

Pirkanmaan lisäksi työryhmään kuuluvat Pohjois-Savon, Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen yliopistolliset hyvinvointialueet sekä Helsingin yliopistollinen sairaala HUS.