Norjaan paennut Wagner-sotilas kertoo teloituksista Venäjän joukoissa: ”Heidän bisneksensä on saada ihmiset katoamaan”

Kuva: gulagu.net You Tube

Pohjois-Norjaan viime viikolla Venäjältä paennut Wagner-sotilas Andrei Medvedev väittää, että hänellä on tietoja ja videota Venäjän Ukrainassa tekemistä sotarikoksista. Medvedevin asianajaja vahvisti sanomalehti Verdens Gangille (siirryt toiseen palveluun) sunnuntai-iltana, että tämä on hakenut turvapaikkaa Norjasta.

– Hän tajusi hyvin varhain, että hän oli värväytynyt väärillä perusteilla ja että sodassa tapahtui asioita, joihin hän ei halunnut osallistua. Hän halusi lopettaa ja ymmärsi, että se oli todellisuudessa mahdotonta. Joten hän ei nähnyt muuta vaihtoehtoa kuin paeta, Medvedevin puolustusasianajaja Brynjulf ​​Risnes sanoi VG:lle.

Medvedev on kertonut ajastaan Wagner-palkkasotilasyhtiössä venäläisen ihmisoikeusjärjestön gulagu.net (siirryt toiseen palveluun)-sivustolla ja riippumattomalla The Insider (siirryt toiseen palveluun) -sivustolla. Hän kertoo aloittaneensa palkka-armeijassa neljän kuukauden sopimuksella heinäkuun 6. päivänä. Kun sopimusaika oli kulunut umpeen, hänelle kerrottiin, että sitä jatkettaisiin vielä kuudella kuukaudella ja sen jälkeen vielä kahdeksalla kuukaudella, VG kertoo.

Medvedev päätti paeta. Hänen asianajajansa kertoo (siirryt toiseen palveluun), että Medvedev meni maan alle ja vaihtoi useita kertoja paikkaa Venäjällä. Lopulta hän ymmärsi, että hänen on paettava Venäjältä.

Väittää todistaneensa teloituksia

Medvedev väitti The Insiderin 16. joulukuuta julkaistussa artikkelissa (siirryt toiseen palveluun) tietävänsä kymmenen tapausta, joissa Wagner teloitti taisteluista kieltäytyneitä palkkasotilaita. Hän kertoi olleensa itse läsnä useissa teloituksissa. Hänen mukaansa kahdeksan teloitetuista oli entisiä vankeja.

Medvedev kertoi jo tuolloin olevansa pakosalla ja väitti Wagner-palkka-armeijan jahtaavan häntä. Hän väitti, että hänellä on hallussaan video, jossa kaksi palkkasotilasta teloitetaan Altševskissa Luhanskin alueella, ja mikäli hänelle tapahtuisi jotain, video julkaistaisiin internetissä. Hänen mukaansa Wagnerin turvallisuuspalvelussa on erillinen MED-yksikkö, joka hoitaa teloitukset.

– Heidän bisneksensä on saada ihmiset katoamaan. He nappaavat miehiä ja tappavat heidät joko julkisesti tai piilossa julkisuudelta, Medvedev kertoi.

Medvedev väitti johtaneensa noin 15 sotilaan ryhmää, joka toimi taistelutehtävissä. Hän kertoo, että ryhmään tuli täydennyksiä viikoittain, ja elokuusta lähtien ryhmän kuolleet sotilaat korvattiin entisillä vangeilla. Hänen mukaansa ryhmä kuului neljänteen joukkueeseen.

– Me olimme itsemurhajoukkue – kaikki rikolliset ja kämmärit kuuluivat neljänteen joukkueeseen. Ja muutamassa päivässä vain kolme joukkueen 30:sta miehestä oli hengissä, Medvedev kertoi.

Joidenkin arvioiden mukaan jopa neljännes Venäjän kokonaisvahvuudesta Ukrainassa saattaa olla palkkasotilasyhtiö Wagnerin taistelijoita.

Syytetään laittomasta rajanylityksestä

Medvedev pakeni lopulta Murmanskin alueelta Pohjois-Venäjältä Norjaan, jossa hän pyysi apua paikalliselta asukkaalta.

– Hän ei tullut maahan raja-aseman kautta, vaan kulki maastossa. Siellä on esteitä, joiden on määrä estää kulku. Jo se itsessään oli dramaattista, asianajaja Brynjulf ​​Risnes sanoo yleisradioyhtiö NRK:lle (siirryt toiseen palveluun). Medvedev on myös kertonut, että Venäjän rajavartijat ampuivat häntä kohti.

Norjan poliisi pidätti hänet perjantaina laittomasta maahanylityksestä, ja häntä vastaan on nostettu syyte.

Andrei Medvedeviä syytetään rajan laittomasta ylittämisestä Venäjältä Norjaan. Kuva: Norbert Eisele-Hein / AOP

Puolustusasianajaja Risnes uskoo, että Medvedevin tiedot kiinnostavat paitsi Norjan myös kansainvälisiä viranomaisia.

Medvedev on sanonut olevansa valmis todistamaan Wagner-palkkasotilasyhtiötä ja sen perustajaa ja johtajaa Jevgeni Prigožinia vastaan. Hän on kuitenkin ollut haluton puhumaan omasta osuudestaan mahdollisiin sotarikoksiin.

– On selvää, että häntä tutkitaan myös sen suhteen, puhuuko hän totta ja onko hän mahdollisesti tehnyt jotain laitonta. Hän itse uskoo selvästi, ettei ole tehnyt niin – että hän on vain toteuttanut käskyjä, eikä hänellä ole ollut yhteyttä siviileihin taistelujen yhteydessä, Risnes sanoo VG:lle.

Ukrainan armeijan kuvaamalla videolla näkyy palkkasotilasyhtiö Wagnerin taistelijoita Soledarin kaupungissa.

Norjan poliisin Kripos, joka on kansallinen järjestäytyneen ja muun vakavan rikollisuuden torjuntayksikkö, vahvistaa NRK:lle (siirryt toiseen palveluun) olevansa tietoinen Medvedevin tapauksesta.

– Kriposilla on kansallinen vastuu sotarikosten tutkimisesta. Ukrainan sodan yhteydessä olemme jututtaneet useita henkilöitä, jotka ovat saattaneet todistaa sotarikoksia, osastopäällikkö Tone Lill Solstad sanoo NRK:lle.

Mitä tulee Ukrainassa mahdollisesti tehtyihin sotarikoksiin Kripos kerää tietoa, jota voidaan käyttää kansainvälisessä yhteistyössä, Solstad sanoo.