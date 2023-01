Eteläsavolainen Sulkava aikoo olla Suomen ensimmäinen kunta, joka kattaa sähkönkulutuksensa aurinkovoimalla

Auringosta saadaan toistaiseksi minimaalinen osa Suomen sähköstä, mutta suunta on kääntymässä. Sulkavan aurinkovoimalan on määrä tuottaa sähköä vuosittain yli tuplasti kunnan kulutuksen verran.

Aurinkosähkön osuus kaikesta Suomessa tuotetusta sähköstä on tällä hetkellä alle prosentin. Energiateollisuus ry:stä arvioidaan aurinkovoimalla tuotetun sähkön määrän kasvavan huomattavasti lähivuosina, sillä suurten aurinkovoimaloiden rakentaminen on yleistymässä.

Etelä-Savoon Sulkavalle on rakenteilla yksi Suomen suurimmista aurinkovoimaloista. Noin seitsemän hehtaarin kokoiselle maa-alueelle asennetaan yli 9 000 aurinkopaneelia.

Aurinkovoimala on tarkoitus kytkeä verkkoon maaliskuussa.

Energiateollisuus ry julkaisi viime viikolla vuoden 2022 sähköntuotantotilastot. Niistä ilmenee esimerkiksi se, että hiilidioksidivapaan sähkön osuus on jo 89 prosenttia Suomen sähköntuotannosta.

Miljoonaluokan investointi

Aurinkovoimalan rakentamisesta vastaavan Solarigo Systems Oy:n projektipäällikkö Mikko Tuominen sanoo kaikilla olleen myönteinen asenne SunSulkava-hanketta kohtaan.

– Alusta lähtien yhteistyö Sulkavan kunnan kanssa on ollut sujuvaa: kaikki luvitus- ja sopimusprosessit ovat olleet tosi yksinkertaisia ja suoraviivaisia.

Miljoonaluokan investointi on saanut valtion energiatukea.

– Tämän kokoisten aurinkosähköpuistojen kustannukset pyörivät useassa miljoonassa eurossa, mutta ovat alle 10 miljoonan euron hankkeita. Tähän on saatu investointitukea Business Finlandilta, Tuominen kertoo.

Aurinkovoiman määrä lisääntyy

Sulkavan aurinkovoimalan kaltaiset suurikokoiset voimalat ovat vielä harvinainen näky Suomessa. Energiateollisuus ry:n asiantuntija Marja Rankila sanoo, että Suomeen on tällä hetkellä suunnitteilla runsaasti aurinkovoimaloita. Ja kuten Sulkavalla, osa on jo rakenteillakin.

– Se murros on nyt käynnissä: parin seuraavan vuoden aikana aurinkopuistohankkeet lisääntyvät selkeästi ja aurinkovoiman määrä lisääntyy, Rankila sanoo.

Kiinnostus aurinkosähkön tuotantoon näkyy myös vastikään myönnetyissä investointituissa. Rankila viittaa useisiin aurinkosähköhankkeisiin, jotka saivat rahoitusta työ- ja elinkeinoministeriöltä (siirryt toiseen palveluun) viime vuoden lopussa.

– Viisi uuden energiateknologian hanketta sai rahoituksen, ja näistä neljä on teollisen mittaluokan aurinkosähköhankkeita. Lisäksi yksi teollisuuden sähköistämisen hankkeista liittyy aurinkosähkön tuotantoon.

Lue lisää:

Kallis sähkö sai sijoittajat liikkeelle – Suomeen nousee suuria aurinkosähköpuistoja

Sulkavan aurinkovoimala sijaitsee muutaman kilometrin päässä keskustasta. Kuvassa keskellä Sulkavan kunnantalo. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Askel kohti energiaomavaraisuutta

Sulkavan aurinkovoimala on teholtaan noin 5 megawattia. Sen on tarkoitus tuottaa sähköä vuosittain 4 500 megawattituntia. Se on yli tuplasti enemmän kuin Sulkavan kunnan kaikkien kiinteistöjen, kunnan yhtiöiden, vuokra-asuntojen, vesihuoltolaitoksen, katuvalaistuksen ja liikenteen sähkönkulutus.

Kiinteistöpäällikkö Antti Hulkkonen kertoo Sulkavan kunnalla olevan kunnianhimoiset energiatehokkuustavoitteet.

– Etenkin hiilipäästöjen vähentämisessä aurinkopuisto on iso loikka eteenpäin.

Sulkava on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Solarigo Systems Oy:n projektipäällikkö Mikko Tuominen (vas.) ja Sulkavan kunnan kiinteistöpäällikkö Antti Hulkkonen odottavat innolla kevätaurinkoa ja aurinkovoimalan kytkemistä verkkoon. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Kuntatasolla 2400 asukkaan Sulkava on edelläkävijä aurinkosähköön siirtymisessä. Se on tiettävästi Suomen ensimmäinen kunta, joka kattaa vuosittaisen sähkönkulutuksensa paikallisesti tuotetulla aurinkosähköllä.

– Sulkavan kunta sitoutuu joka vuosi ostamaan oman energiankulutuksensa verran sähköenergiaa oman kunnan alueella olevasta puistosta puhdasta, päästötöntä aurinkosähköä, Solarigo Systems Oy:n projektipäällikkö Mikko Tuominen sanoo.

Solarigon pääomistaja on Suur-Savon Sähkö Oy. Sulkava ostaa sähkönsä Solarigon kanssa samaan konserniin kuuluvalta Lumme Energialta. Lumme Energia vastaa siitä, että kunnan vuosittainen sähkönkulutus voidaan kattaa aurinkovoimalan tuotannolla.

Kaksipuoleiset aurinkopaneelit ottavat talteen myös hajasäteilyä

Solarigon kanssa tehdyn 25 vuoden vuokrasopimuksen myötä aurinkovoimala tuottaa kunnalle myös vuokra- ja kiinteistöverotuloja.

Solarigo Systems Oy:n projektipäällikkö Mikko Tuominen kertoo Sulkavalle asennettavien aurinkopaneelien olevan kaksipuoleisia.

– Olemme arvioineet, että ne tuottavat vähintään 6–8 prosenttia lisää energiaa, kun hajasäteilyä saadaan myös toiselta puolelta talteen.

Kaksipuoleiset aurinkopaneelit on suunnattu kohtisuoraan etelään 30 asteen kulmassa.

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 18.1. klo 23 saakka.