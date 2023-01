Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Ojala-Niemelä: Olen selvittänyt jääviyttäni saamelaiskäräjälaissa

Kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) on toiminut perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana vuoden 2021 kesäkuusta alkaen.

Ylen tietojen mukaan perustuslakivaliokunnan jäsenten joukossa on herännyt keskustelua puheenjohtajan puolueettomuudesta.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) kertoo Ylelle selvittäneensä mahdollista jääviyttään saamelaiskäräjälain käsittelyssä. Ojala-Niemelän mukaan selvityksen asiasta teki virkakunta.

Ojala-Niemelän lähisuhteiden ja lakimuutoksen vastustamisen on epäilty heijastuvan saamelaiskäräjälain käsittelyyn valiokunnassa siten, että asian edistämisessä ei ole pidetty kiirettä. Ojala-Niemelä ei ymmärrä, mistä kuvatun kaltainen kritiikki on peräisin.

Ojala-Niemelä kertoo, ettei itse ole kuullut epäilyjä puolueettomuudestaan. Hän kertoo päätyneensä selvittämään asiaa oma-aloitteisesti.

Perustuslaki linjaa, että kansanedustaja on esteellinen osallistumaan päätöksentekoon ja valmisteluun asiassa, joka koskee häntä henkilökohtaisesti.

– Puolisoni saamelaisuus ei tee minusta jääviä, Ojala-Niemelä sanoo Ylelle.

Hänen mukaansa lakimuutos ei vaikuttaisi hänen puolisonsa asemaan saamelaiskäräjillä. Ojala-Niemelän mukaan saamelaiskäräjien vaalilautakunta on hyväksynyt hänen puolisonsa vaaliluetteloon eikä lain voimaantulo hallituksen esityksen mukaisena muuttaisi hänen oikeuttaan äänestää ja asettua ehdolle saamelaiskäräjien vaaleissa. Vaaliluetteloon merkitsemisen ehtojen selkeyttäminen on yksi keskeisistä hallituksen lakiesitykseen sisältyvistä muutoksista.

Lapin edustajille hankala kysymys

Ojala-Niemelä edustaa Lapin vaalipiiriä. Enemmistö Lapin kansanedustajista on kertonut julkisesti vastustavansa lakiesitystä.

Ojala-Niemelä kertoo pyrkineensä tietoisesti olemaan ottamatta asiaan kantaa.

Lakia on sorvattu jo kolmen hallituksen johdolla, ja Ojala-Niemelä on aiemmin sanonut julkisuudessa vastustavansa saamelaiskäräjälain ja erityisesti saamelaiskäräjien vaaliluetteloon merkitsemisen ehtojen muuttamista.

– Silloin kyseessä oli eri lakiesitys kuin tämä mikä nyt on käsillä, Ojala-Niemelä painottaa.

Saamelaisten oikeuksien edistämistä vastustetaan Lapissa laajasti, ja asiantuntijan mukaan heidän oikeuksiensa tukeminen olisi alueelta ääniä haluavalle päättäjälle poliittinen itsemurha.

Kuulemiset käyntiin ensi viikolla

Saamelaiskäräjälain muuttaminen on jakanut hallituksen rivejä. Keskusta vastustaa lakiuudistusta, ja laki vietiin lopulta eduskunnan käsiteltäväksi riitaisena. Jos edustajia myös muista hallituspuolueista asettuisi vastustamaan hallituksen esitystä, tilanne olisi entistäkin hankalampi. Lain läpimeno vaatii jo nyt tukea oppositiolta.

Perustuslakivaliokunta laatii mietinnön, joka toimii pohjaesityksenä, kun laki palaa eduskunnan täysistunnon käsittelyyn. Eduskunta päätti marraskuun lopulla pyytää laista lausunnot myös maa- ja metsätalousvaliokunnalta, talousvaliokunnalta sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalta.

Osa valiokunnan jäsenistä pelkää, että perustuslakivaliokunnan mietintö ei valmistu määräajassa. Jotkut puntaroivat, että lain käsittelyä olisi voitu valiokunnassa priorisoida, jos siihen olisi ollut puheenjohtajalla tahtoa. Valiokunta kuulee tulevien viikkojen aikana lähes kolmeakymmentä tahoa.

Valiokunta päätti viime viikolla lakia koskevista kuulemisista. Kuulemiset käynnistyvät julkisella kuulemisella ensi viikon keskiviikkona. Tuolloin valiokunta kuulee oikeusministeriön, Saamelaiskäräjien, Kolttien kyläkokouksen, Suomen alkuperäisten saamelaisten yhteistyöjärjestö ry:n ja Inarinsaamelaiset ry:n edustajia. Julkista kuulemista voi seurata verkosta. Muut kuulemiset eivät ole julkisia.

Kuulemisista viimeinen järjestetään 15. helmikuuta, jolloin kuullaan perustuslakiasiantuntijoita. Aikataulu on erittäin tiukka, sillä mietinnön pitäisi olla valmis jo 20. helmikuuta. Eduskunnan vaalitauko alkaa maaliskuun alussa.

