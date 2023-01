Norjaan loikanneen entisen Wagnerin palkkasotilaan todistukset Venäjän sotarikoksista olisivat rikkana rokassa

Tiedusteluviranomaisia kiinnostaa Norjaan loikanneen Wagnerin palkkasotilaan tiedot siitä, miten Venäjällä sodankäynti on organisoitu, arvioi Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Kuvituskuva.

Sisäpiiristä saadut ”loikkarin” tiedot täydentäisivät todisteita venäläisten tekemistä sotarikoksista Ukrainassa. Tämä on myös ehkä ”tilaisuus kurkistaa siihen, miten Venäjä toimii sodassa”.

Norjasta turvapaikkaa hakeva venäläinen mies on kertonut olleensa palkkasotilas ja olevansa valmis todistamaan venäläistä Wagner-palkkasotilasyhtiötä vastaan Ukrainassa tehdyistä sotarikoksista. Näin kertoo norjalaismedia ja ihmisoikeuksia puolustava venäläinen Gulaga.net-verkkosivusto. Venäjältä laittomasti Norjaan tullut mies pidätettiin Kirkkoniemessä Pohjois-Norjassa perjantaina.

Yksittäisen palkkasotilaan todistuksella ei luultavasti sinällään olisi suurta merkitystä, mutta osana isoa kokonaisuutta se vaikuttaisi sotarikosten selvittelyssä. Silminnäkijöitä ja heidän tietojaan tarvitaan.

– Venäjän sotimisen tapa on se, että avoimesti tehdään rikoksia ihmisyyttä vastaan ja näyttöjä niistä on jo paljon. Jos on kyseessä sisäpiirin tieto ja henkilö, niin rikkana rokassa tällä pystytään selvittämään lisää, että mitkä joukot ovat missäkin olleet liikkeellä, sanoo rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio Helsingin yliopistosta.

– Tällainen todistaja voi olla hyödyllinen oikeudenkäynnissä. Venäjän tapa käydä sotaa on avoimesti rikollista. Päivittäin syyllistytään hyvin vakaviin sotarikoksiin. Näyttöä rikoksista on jo paljon ja kertyy koko ajan. Sisäpiireistä tulevat tiedot täydentävät näitä.

Sotarikosten silminnäkijöitä tarvitaan. Mutta ensisijaisesti nyt varmasti tiedusteluviranomaisia kiinnostaa hänen tietonsa siitä, että miten Venäjällä sodankäynti on organisoitu, kertoo Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

– Ja miten Wagner nivoutuu siihen kokonaisuuteen. Tässä on nyt tilaisuus päästä kurkistamaan siihen, miten Venäjä tällä hetkellä toimii, Aaltola sanoo.

Turvapaikka-asia käsitellään ensin

Norjan viranomaiset kartoittavat parhaillaan Andrei Medvedeviksi itsensä esitelleen henkilön tarinaa ja kuulustelevat häntä. Ensin selvitetään, myönnetäänkö miehelle turvapaikka vai palautetaanko hänet Venäjälle.

– Norjan viranomaiset joutuvat nyt kartoittamaan, onko hän vainon kohteena, mutta kuulostaa, että joku syy hänellä on sieltä pyrkiä pois, Nuotio arvioi.

Medvedev sanoo, että hän pakeni henkensä edestä, ja että venäläiset rajaviranomaiset olisivat ampuneet häntä kohti kaksi laukausta pakomatkalla kohti Norjaa.

Hän pääsi Norjan puolelle ja norjalaiset rajaviranomaiset pidättivät hänet perjantaina. Nyt mies on siirretty Osloon ja asiaa tutkitaan. Mies kertoo Gulaga.netille, että norjalaisessa esitutkinnassa hänellä on hyvät oltavat suihkuineen ja plasma-televisioineen.

Palkkasotilas loikkasi Venäjältä Norjaan yli maiden maarajan. Kuva: Mapcreator.io / Rea Lemström

Venäläisen Gulaga.net-sivuston haastattelussa mies kertoo, että hän saattaisi joutua Venäjällä kivuliaan kuoleman omaksi. Mies kertoo, että palveli palkkasotilaana Wagnerissa johtotehtävissä kesäkuusta marraskuuhun, ja että hänen sopimustaan palkkasotilaana jatkettiin ilman hänen suostumustaan.

Tiedossa ei ole vastaavia ”loikkareita” tai venäläisiä entisiä sotilaita, jotka olisivat hakeneet turvapaikkaa länsimaista viime vuosina.

– Kylmän sodan ajalta näitä on. Toisaalta se kertoo tästä nyt hyvin jännittyneestä ja kiristyneestä tilanteesta. On ehkä päässyt henkilö lipsahtamaan Venäjän turvallisuusviranomaisilta, Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola pohtii.

Venäjän rajan yli tulee vuosittain myös Suomeen turvapaikanhakijoita, eivätkä Nuotio ja Aaltola pidä mahdottomana, että joukossa tulisi olemaan myös palkkasotilaita ja asevoimista karanneita henkilöitä.