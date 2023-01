Rahanhaaskausta, ajatteli Nina Lindgren DNA-testeistä, kunnes tytär pyyhkäisi pumpulipuikolla hänelle lauman sisaruksia

Tamperelainen Nina Lindgren on löytänyt viisi sisarusta tyttärensä DNA-kartoituksen myötä. Video: toimittaja Katri Tapola, kuvaaja Helmi Holopainen / Yle

DNA-testejä käytetään paljon sukututkimuksessa ja omien juurien etsinnässä. Ilman isää ja sisaruksia kasvanut Nina Lindgren sai testillä tiedon viidestä sisaruksesta. Luultavasti heitä on vielä lisää.

Vielä muutama kuukausi sitten tamperelainen Nina Lindgren, 66, ei tiennyt sisaruksistaan mitään. Nyt jalkoja lämmittää yhden siskon kutomat villasukat. Yhteisessä viestiryhmässä jaetaan kuvia ja kuulumisia.

– Tuntuu hirveän tärkeältä. Ystävät on kivoja, mutta on se tietysti ihan erilaista kuin se, että on sisarus.

Lindgren oli tottunut elämään ilman isää ja ilman sisaruksia. Kotona ei juuri puhuttu isästä tai isän taustoista. Ensimmäisen kerran hän muistaa kysyneensä asiasta 16-vuotiaana. Sitä ennen se ei ehkä juuri kiinnostanut häntä.

Viime kesänä kuollut äiti ei asiaa mitenkään peitellyt, isästä ei vaan puhuttu. Nina ja äiti olivat tottuneet tulemaan toimeen kahdestaan.

– Äiti hämmästeli joskus, että kuinka me pärjättiin silloin kun olin ihan pieni, kun vartuttuani hoidin kaikki meidän asiat.

Tämän isän kuvan taakse Nina oli kirjoittanut lapsen käsialalla "isäni poliisi". Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Ilman isää kasvaessa Lindgren kehitti oman versionsa asioista.

– Sain äidiltä valokuvan, missä isä on saksanpaimenkoiran kanssa. Keksin tarinan poliisi-isästäni, joka kyllä pitäisi minun puoliani.

Kaikki alkoi tyttären kiinnostuksesta amerikanvaariin

Lindgrenien suku alkoi laajentua viime kesänä, kun Ninan 30-vuotias Krista-tytär halusi selvittää omia etnisiä juuriaan. Tuossa vaiheessa Nina ajatteli tämän olevan lähinnä tyttären rahojen haaskausta.

– Olin kuullut äidiltäni, että vaarini saattaa olla jotakin muuta kansalaisuutta. Todennäköisesti syntyjään amerikkalainen, Krista Lindgren sanoo.

Tulos ei vienyt Yhdysvaltoihin, vaan yllätti odottamattomalla tavalla.

– En pystynyt kuvittelemaan, että testillä löytyisi lähisukulainen, Krista Lindgren kertoo.

Biologista isäänsä etsivä eno oli sattunut käyttämään samaa palveluntarjoajaa, ja niin ruudulle pompsahti mahdollisuus viestitellä uuden sukulaisen kanssa. Ensimmäinen yhteys syntyi enon tyttäreen, myöhemmin enon tekemän testin myötä varmistui sama jaettu DNA.

Alkuun tulos hämmensi. Selkeyden sijaan kysymykset omista juurista vaan lisääntyivät. Varsinkin kun Krista Lindgren halusi aluksi selvittää vaan etnisiä juuriaan, tuntuikin suurelta yllätykseltä, että testi toisikin elämään liudan uusia sukulaisia.

Krista Lindgrenin mukaan DNA-kartoituksen tulos oli täysi yllätys. Tietokannasta löytyi biologista isäänsä etsivä eno. Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Testin kautta Krista Lindgrenin elämään tuli avoimuutta. Äidinisä oli perheessä ollut vaikea aihe, eikä siitä juuri puhuttu.

– En epäillyt, että minulle olisi valehdeltu, mutta olemme selkeästi eläneet epätietoisuudessa, en oikein tiennyt enää mikä on totta ja mikä ei. Nyt koen olevani kokonaisempi. On sellainen olo, että tiedän paljon enemmän, eikä ole enää semmoista tyhjää aukkoa sisällä, myös kysymysmerkkejä on nyt vähemmän, Krista Lindgren kuvaa.

Vaarin elämästä hänelle on syntynyt ristiriitainen kuva. Selvästi vaari eli ilman suurempaa vastuuta suhteiden puolesta ja seikkaili vapaasti, vaikka on myös samalla tehnyt tärkeitä asioita elämässään. Lindgren tyytyy arvailemaan syitä vaiheiden taustalla.

– Kun ei tiedä kaikkea taustaa, että miksi on tehnyt tiettyjä valintoja, niin ei voi täysin muodostaa mielipidettä.

Testien suosio säilyy sukututkimuksessa

DNA-testejä tehdään edelleen paljon. Puolisen vuotta sitten testeissä löytyneiden osumien määrän arvioidaan olleen Suomessa noin 70 000. Tämän lisäksi ovat vielä ne testimäärät, joilla ei ole syntynyt osumia.

Mitä suositumpaa DNA-testien tekeminen on, sitä enemmän näytteitä kannassa on. Sitä kautta myös osumat ovat entistä todennäköisempiä, kertoo Riikka Piironen, Vesilahden seudun sukututkimusseuran puheenjohtaja.

Testattujen määrän lisääntyessä on myös mahdollista, että DNA-testien avulla tulee esille uusia sukulaisia. Piironen muistuttaa, että selvitystyöhön lähdettäessä on syytä varautua myös yllättäviin tuloksiin.

– Tavallisimmin näihin yllättäviin, uusiin sukulaisiin suhtaudutaan positiivisesti.

Isän tarinaa rakennetaan pala palalta

Nina Lindgren tapasi isänsä kaksi kertaa 1970-luvulla Hämeenlinnassa. Hän muistaa myös tavanneensa nopeasti yhden paljon itseään nuoremman siskopuolen. Veljestä tai muista sisaruksistaan hän ei tiennyt mitään.

– Muistan tuosta tapaamisesta sen, että isä teki minulle ruokaa. Hän lisäsi ruokaan herne-maissi-paprika-sekoitusta, siitä tulee aina isä mieleen.

Isä on ollut kuolleena jo vuosikymmeniä, eikä Nina Lindgren oikein osaa sanoa mitä isästä nyt ajattelee.

– Minulle hän ei ole oikeastaan mitään. Monenmoista ongelmaa hän on meille lapsilleen aiheuttanut. Kun itsekin synnyin 1956 aviottomana lapsena se oli aika kova juttu.

1990-luvulla Nina Lindgren otti isään yhteyttä ja pyysi tätä tunnustamaan itsensä lapsekseen. Näin ei kuitenkaan käynyt. Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Sisarukset kokoavat isän tarinaa pala palalta, täydentävät toistensa kuulemia juttuja ja muistoja. Yksi muistaa äitinsä puhuneen vanhempien tapailleen salaisella saarella.

– Minä hihkaisin, että hahaa, tiedän tämän saaren olevan Kangasalla, Lindgren kertoo.

Nyt elossa olevia sisaruksia on löytynyt jo viisi, lisääkin saattaa löytyä. Yhden veljen tiedetään kuolleen.

Ninalla on isästään muutamia äidin säilyttämiä nuoruuskuvia, sekä pari isän kirjettä 1970-luvulta. Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Huhu kertoo poliisikoulua käyneestä veljestä, jota yksi sisko olisi tapaillutkin, ennen kuin kuuli sisaruudesta.

– Lisäksi pitäisi olla vielä Henrik-niminen veli, hänestä emme tiedä muuta, kuin sukunimen alkukirjaimen A:n.

Veljensä Nina Lindgren tapasi ensimmäisen kerran pari kuukautta sitten. Veli oli tehnyt tahollaan paljon työtä selvittääkseen isänsä henkilöllisyyden. Muistisairas äiti ehti kuolla ennen tiedon kertomista.

– Ajattelin ensin, että hän on minulle täysin vieras, mutta kyllä veri on vettä sakeampaa. Meillä natsasi jutut heti ja näytämmekin ihan samalta, nauraa Lindgren.

