Yritykset etsivät tuotteidensa mainostajiksi taviksia, usein nollapalkalla – Tuotelahjoilla ja alennuksilla ei kuitenkaan elä, sanoo Anne Korkiakoski

Sosiaalinen media on yksi nykyhetken vahvimmista markkinointivälineistä.

Mainoksia ja sponsoroitua sisältöä voi bongata isojen vaikuttajien lisäksi myös tuttavapiiristään muutaman sadan tai tuhannen seuraajan Instagram- ja Tiktok-tileiltä.

IAB Finlandin ja Kantarin kolmannen kvartaalitiedotteen (siirryt toiseen palveluun) mukaan sosiaalinen media kattoi kaikesta verkkomainonnasta viime vuonna 33 prosenttia.

Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 12 prosenttia ja määrän uskotaan tulevaisuudessa ainoastaan kasvavan.

Vaasalainen mikrovaikuttaja ja true crime -podcastaaja Anne Korkiakoski kuvaa palkkioiden maksamisen vaikuttajille olevan kuitenkin tällä hetkellä villi länsi.

Yrityksillä on hänen mukaansa suuri valta-asema siinä, millaisia yhteistyöstä saadut palkkiot ovat, eikä pienellä tilillä ole niihin yleensä neuvotteluvaraa.

Kun ensimmäiset vaikuttajat alkoivat tehdä yhteistyötä, olivat tavarapalkkiot alalla pääasiallinen maksutapa.

– Sen jälkeen alkoi liikkumaan raha ja nyt kun mikrovaikuttajat ovat suositumpia, tuntuu että yritykset yrittävät taas mennä vain sillä tavarapalkkiolla, Korkiakoski sanoo.

Jos yhteistöistä saatu palkkio on rahallinen, ovat summat yleensä Korkiakosken mukaan muutamia kymppejä. Ne eivät myöskään ole mikrovaikuttajilla tyypillisesti neuvoteltavissa ylöspäin.

– On eri asia, jos on vaikka Niko Saarinen. Mutta mikrovaikuttajia on niin paljon, että kuitenkin löytyy joku, joka on valmis tekemään sillä kahdella tai kolmella kympillä, Korkiakoski sanoo.

Kaiken lisäksi on mainostettavista tuotepalkkioista vaikuttajan myös maksettava vero.

Korkiakoski tekee sisältöjä Instagramiin muun muassa vähemmistöasioista ja julkaisee Suplassa true crime podcast-sarjaa Roviopod. Kuva: Jussi Itämäki / Yle

Palkkioille ei ole yhtä ohjenuoraa

Esimerkiksi siivousvälineitä valmistavalla Sinillä on ollut sosiaalisessa mediassa käynnissä kesäkuusta lähtien brändilähettiläskampanja, joka on kohdistunut myös pieniin tileihin.

Kampanjaan valituiksi tulleita käyttäjiä Sini pyytää tekemään eri julkaisuvälineisiin tietyn määrän videoita. Julkaisuista ei makseta erikseen.

Sen sijaan palkkiona brändilähettiläs saa 200 euron arvosta Sinin siivoustuotteita yhteistyövideoihin esiteltäväksi.

– Varsinkin monelle aloittavalle, minullekin, tuotelahja oli ensin hieno juttu, mutta sitten palkkiosta pitää kuitenkin maksaa vero, Korkiakoski sanoo.

Yhteistyönsä sosiaalisessa mediassa Korkiakoski on tehnyt erilaisten välittäjäsivustojen kautta sekä ottamalla itse suoraan yhteyttä yrityksiin.

Hänen mukaansa vaikuttajuus on yhä ala, jossa ei palkkioiden suhteen ole kunnollista sääntelyä.

– Joku ohjenuora pitäisi olla, että esimerkiksi tavoittavuudella ja kattavuudella olisi jokin merkitys, eikä katsottaisi vain seuraajamäärää ja sitä, kuka tekee halvimmalla, Korkiakoski sanoo.

Myös PR- ja vaikuttajamarkkinointitoimisto Indieplacen Influencer Networkin päällikkö Pauliina Pajunen tunnistaa ilmiön.

– Tiedän, että sitä tapahtuu ja täytyy sanoa, että lähtökohtaisesti en suosittele ketään pienempääkään vaikuttajaa lähtemään siihen mukaan. Tehdystä työstä täytyy saada rahallinen palkkio.

Vaikuttajamarkkinoinnin määrä Suomessa oli vuonna 2021 noin 40 miljoonaa euroa. Kuva: Unsplash

Tuotelahjasta on lähes aina maksettava vero

Indieplacen vaikuttajamarkkinointiin erikoistunut Pauliina Pajunen huomauttaa, että tuotteilla ja alennuksilla ei saa omia kuluja katettua.

– Täytyy ajatella myös ihan verotuksellisia asioita, eli jos lähetetään tuotelahja, jonka arvo on esimerkiksi viisikymppiä, vaikuttajan täytyy maksaa siitä vielä verot, Pajunen sanoo.

Verohallituksen mukaan tuotelahjat ovat verotettavaa tuloa, paitsi jos tuote on niin kutsuttu tavanomainen mainoslahja. (siirryt toiseen palveluun)

Tavanomaisilla mainoslahjoilla tarkoitetaan esimerkiksi yritysten lähettämiä satunnaisia näytelähetyksiä.

Jos tuotelahja on saatu kuitenkin vastineeksi sen mainostamisesta tai muusta somenäkyvyydestä, on lahja aina veronalaista tuloa.

Anne Korkiakoski toteaa edelleen voivansa ottaa vastaan tavarapalkkion isoista ja hyödyllisistä yhteistöistä, kuten esimerkiksi ruokaboksista.

– Mutta tuote, jota en muuten välttämättä hankkisi, niin ei siinä ole järkeä.

Jos tavanomaisen mainoslahjan arvolisäverollinen myyntihinta on yli 50 euroa, on sekin verotettavaa tuloa. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Pienemmät tilit tarjoavat kohdennetumpaa yleisöä

Mikrovaikuttajista voidaan Pauliina Pajusen mukaan puhua Suomessa alle 10 tuhannen seuraajan tileissä.

Heidän osuutensa on noin kolmasosa kaikista Indieplacen tarjoamista vaikuttajayhteistöistä.

– Mutta jos katsotaan muutamia vuosia taaksepäin, luvut olivat ihan toisenlaiset. Tyypillisesti suosittiin mieluummin sitä, että vaikuttajalla on isompi yleisö, Pajunen sanoo.

Yhden syyn sille, miksi mikrovaikuttajat houkuttelevat yrityksiä, Korkiakoski uskoo olevan yksinkertaisesti se, että heidän käyttämisensä on halvempaa.

– On mahdollista saada huomattavasti halvemmalla monta mikroyrittäjää, kuin yksi iso vaikuttaja ja sitä kautta myös näkyvyys kasvaa, Korkiakoski sanoo.

Vaikka Pauliina Pajusen mukaan vaikuttajan valitseminen on yritykselle usein budjettikysymys, ovat mikrovaikuttajat yleensä yleisöään lähempänä, eikä heillä ole julkisuuden henkilöille tyypillisesti esimerkiksi haamu- tai vihaseuraajia.

Lisäksi mikrovaikuttajat tarjoavat yritykselle kohdennetumpaa yleisöä.

– Ei oululainen kivijalkamyymälä hyödy kansainvälisestä seuraajakunnasta tai etenkään Suomen ulkopuolella olevista seuraajista, hän sanoo.

Samaa sanoo Anne Korkiakoski. Hän uskoo, että mikrovaikuttajat voivat tarjota yrityksille kohdennetumpaa yleisöä.

– Jos olisin vaikka hevosihminen, minua seuraisivat hevosharrastajat ja hevostuotteisiin erikoistuva firma hyötyisi enemmän yhteistyöstä juuri minun kanssani.

Tulevaisuudessa Pajunen uskoo, että yritykset tulevat hyödyntämään yhä enemmän juuri kohdennettua markkinointia, ja siinä sosiaalisen median kanavien algoritmien ymmärtäminen on entistä olennaisempaa.

