Rovaniemi pesi Helsingin some-seuraajissa, joulupukki ja napapiiri lyömättömät kilpailuvaltit

Rovaniemen sosiaalisen median näkyvyys on ottanut aimo harppauksen viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana.

Rovaniemen matkailumarkkinoijan Visit Rovaniemen mukaan heinä-joulukuussa 2022 Rovaniemi sai yli 30 000 uutta seuraajaa. Samassa ajassa Levi keräsi liki 17 000, Helsinki liki 8 000 ja Visit Finland liki reilut 11 000 uutta seuraajaa.

Some-luvut sisältävät Facebookin, Instragramin ja Twitterin seuraajat. Lukuja verrataan vuoden takaiseen tilanteeseen.

Verrattaessa kokonaisseuraajamäärää viime vuoden lopussa Rovaniemi ohitti määrässä Helsingin. Rovaniemen seuraajamäärä oli 311 773 ja Helsingin 269 137. Visit Finlandilla oli samaan aikaa yli 900 000 seuraajaa.

Rovaniemen matkailumarkkinointiyhtiö Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen näkee lukujen taustalla erityisesti ajankohdan.

– Rovaniemellä on ollut todella vahva kiinnostuksen kausi. Nimenomaan syyspuoli on se, jolloin tietysti joulupukin kotikaupunki erityisesti kiinnostaa, Kärkkäinen sanoo.

Visit Rovaniemi vertaa some-lukujaan muihin suuriin Lapin matkailukeskuksiin, Helsinkiin sekä Visit Finlandiin. Kuva: Visit Rovaniemi

Helsinki on partneri matkailussa

Rovaniemellä on aiemmin pidetty 300 000 some-seuraajaa jonkinlaisena haamurajana, mutta nyt se on ylitetty.

– Joulukausi oli meille vilkkaasti liikennöity kaikin puolin sosiaalisessa mediassa, ja pääkaupunkiseutu ohitettiin sillä hetkellä. Toivomme tietysti, että kiinnostus kasvaa seuraavana vuotena, Kärkkäinen sanoo.

Matkailutapahtumissa ja -messuilla eri puolilla maailmaa kulkeva Kärkkäinen näkee, että Helsinki ja Rovaniemi ovat tärkeitä matkailupartnereita. Moni matkailija käy Suomen matkallaan molemmissa kohteissa.

– Rovaniemellä on merkittävä kilpailuetu siinä, että olemme joulupukin kotikaupunki ja sijaitsemme napapiirillä. Se on asia joka erottaa meidät maailmalla, aina kun tehdään markkinointia. Se on kiinnostava, erottuva ja uniikki. Tällä kilpailuedulla Rovaniemen on helppo kasvattaa fanimäärää maailmalla, Kärkkäinen hehkuttaa.

Markkinointi suunnataan kesään

Joulukuussa Rovaniemellä oli yli 100 000 kansainvälistä majoitusvuorokautta. Tarkat majoitusluvut selviävät lähipäivinä. Rovaniemellä on yhteensä 6 700 rekisteröityä vuodepaikkaa.

Rovaniemen suurimpana haasteena on kasvattaa kansainvälistä kesämatkailua. Kesäkuussa kansainvälisten matkailijoiden majoitusmäärät ovat tällä hetkellä vain kymmenesosa joulukuusta. Visit Rovaniemi kohdistaa nyt paukkunsa kesämatkailun markkinointiin Keski-Euroopassa, erityisesti saksankielisellä alueella.

Kesäkauden houkuttimina Rovaniemi käyttää vuorokauden ympäri jatkuvaa valoa sekä kohtuullisia kesälämpötiloja eteläiseen Eurooppaan verrattuna.

