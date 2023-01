Juupajoen tapahtumat alkavat selvitä: tällainen on piirityksestä vangitun miehen pitkä rikostausta, joka alkoi jo vuosituhannen alussa

Poliisi on edistynyt epäillyn tuoreimman rikoksen tutkinnassa. Juupajoella sattui iso piiritystilanne aiemmin tammikuussa.

Juupajoella suurta huomiota saaneen piirityksen tutkinta on edistynyt. Poliisi on kuulustellut vangittuna olevaa epäiltyä. Myös muita asianosaisia on kuultu.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Luhtaniemi sanoo, että tapahtumankulku on tarkentunut. Kyse on yksityishenkilöiden välisestä tilanteesta. Tutkinnanjohtaja ei kommentoi asiaa tarkemmin.

Asiaa tutkitaan muun muassa törkeänä pahoinpitelynä, virkamiehen väkivaltaisena vastustamisena ja ampuma-aserikoksena.

Pitkä rikostausta

Juupajoen piirityksestä vangitulla miehellä on pitkä rikostausta.

Hän on syyllistynyt vuosituhannen alusta näihin päiviin saakka eriasteisiin rikoksiin. 45-vuotias mies on tuomittu lukuisista rikoksista, muun muassa rattijuopumuksesta, huumausainerikoksista, ampuma-aserikoksista ja pahoinpitelyistä.

Tuomioita hänellä on Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan käräjäoikeuksista, joista osa on vuosituhannen alusta. Osa tapauksista on edennyt Turun hovioikeuteen.

Vuonna 2017 hän sai kuuden ja puolen vuoden vankeusrangaistuksen muun muassa törkeästä ryöstöstä, ampuma-aserikoksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

Mies tunkeutui Pirkanmaan Ylöjärvellä yksityisasuntoon ja pahoinpiteli silloista vaimoaan. Hän myös laukaisi mukana olleen aseensa kaksi kertaa, toinen laukauksista osui lähelle asunnossa ollutta 15-vuotiasta poikaa.

Tämän jälkeen hän ajoi päihtyneenä poliisia pakoon, mutta ajoi ulos tieltä. Ulosajon jälkeen mies uhkasi paikalle tulleita poliiseja aseella ja pakotti heidät luovuttamaan poliisiauton. Hän jatkoi pakomatkaa poliisiautolla, kunnes poliisi ampui auton renkaisiin. Vielä tähänkään miehen matka ei päättynyt, vaan hän pakeni metsään, josta hänet saatiin kiinni poliisikoiran avulla.

Toinen piiritys

Vankilassa vietetyt vuodet eivät rauhoittaneet miestä, sillä vuonna 2021 Juupajoella nähtiin toissa viikon piiritystilanteen kaltainen tapahtuma.

Hätäkeskus välitti poliisille tehtävän mahdollisesta väkivaltarikoksesta Juupajoella. Kun poliisi saapui paikalle, vammoja saanut uhri ei enää ollut asunnossa. Poliisi eristi alueen, ja mies uhkasi räjäyttää hallussaan olleet räjähdysaineet, jos poliisi ei poistu paikalta. Piiritys kesti yön yli, ja myös tuolloin poliisi sai miehen ulos asunnosta neuvottelemalla.

Pirkanmaan käräjäoikeus vangitsi silloin miehen epäiltynä esimerkiksi törkeästä pahoinpitelystä. Tapaus on vielä esitutkinnassa. Tarkoitus on tutkia molemmat piiritykset nyt suunnilleen samaan aikaan.

Jumalanpalvelus Juupajoen kirkossa jäi pitämättä piirityksen takia tammikuun puolivälissä . Kirkko ei liittynyt poliisioperaatioon, mutta se sijaitsee viranomaisten eristämän alueen sisäpuolella. Kuva: Kalle Parkkinen / Lehtikuva

Tämä tapahtuneesta tiedetään nyt

Tuoreimmat tapahtumat käynnistyivät toissa viikon sunnuntaina, kun poliisi sai kotihälytystehtävän kello 6.15 yksityisasuntoon Juupajoelle.

Tutkinnanjohtaja Tuomas Luhtaniemen mukaan ulkopuolinen henkilö teki ilmoituksen lähisuhdeväkivallasta hätäkeskukseen. Poliisi lähti selvittämään asiaa, minkä jälkeen tilanne muodostui piiritykseksi. Epäilty mies oli aseistautunut. Useiden tuntien neuvottelujen jälkeen epäilty saatiin rauhallisesti ulos talosta.

Luhtaniemi ei avaa tässä kohtaa tutkintaa sitä, kuka oli epäillyn väkivallan kohde ja millaisia vammoja hän mahdollisesti sai. Poliisi pysyy vaitonaisena myös epäillyn aseistautumisesta.

