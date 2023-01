Jonna Järnefelt näyttelee kokonaisen elämän kolmessa tunnissa: “Katrina ei suostunut tiskirätiksi”

Sally Salmisen vuonna 1936 ilmestynyt saaristolaiskuvaus Katrina oli aikoinaan kansainvälinen hittiromaani. Lähes unohdettu teos on saanut arvonpalautuksen ja ensimmäisen näyttämöversion.

Katrina ei ole samalla tavalla suurelle yleisölle tuttu kuin Tuntematon sotilas tai Sinuhe egyptiläinen, mutta se voisi olla.

Katrina on yli kahdellekymmenelle kielelle käännetty romaani, jolle ehdotettiin Nobelin kirjallisuuspalkintoa peräti kolmeen otteeseen. Se on kotimaisen kirjallisuuden suurimpia menestyksiä maailmalla.

Sally Salmisen vuonna 1936 alunperin ruotsiksi kirjoittama teos on Ahvenanmaalle sijoittuva saaristolaiskuvaus ja rakkaustarina. Se käsittelee naisen selviämistä ja sisua, eikä esimerkiksi miesjoukon suorittamia sankaritekoja.

Vaikka Johan (Jyrki Mänttäri) on vetelys ja suurisuu, Katrinan (Jonna Järnefelt) rakkaus kantaa. Kuva: Kari Sunnari / Tampereen Työväen Teatteri

Vaati kirjailija Juha Hurmeen runsaat neljä vuotta sitten tekemän uuden suomennoksen, että Katrina nousi kunnolla kirjallisuuden kaanoniin. Nyt Tampereen Työväen Teatteri on tehnyt romaanista ensimmäisen näyttämöversion.

Sally Salminen astui monen aikalaisensa varpaille, toteaa esityksen ohjaaja Johanna Freundlich. Hänen mielestään se voi olla yksi syy siihen, ettei teos saanut heti ansaitsemaansa asemaa.

Salminen kirjoitti nuoruutensa elinpiiristä, josta oli lähtenyt Amerikkaan piikomaan. Kirjailijan voimakas sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimus oli piikki suomalaisen porvariston lihassa, Freundlich pohtii.

– Vaikka häntä ylistettiin maailmalla, niin täällä oli tahoja, jotka eivät tykänneet siitä, miten suorasukaisesti heitä kuvattiin. Salmisen ihmiskuva ei kuitenkaan ole yksisilmäinen: sankareissa on puutteita ja roistoissa hyvää.

Jonna Järnefeltin mielestä Sally Salminen ansaitsee erityisen kiitoksen siitä, miten hän tarkastelee naisen asemaa. Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Nimiroolin esittävä Jonna Järnefelt arvelee, että Katrinan kohtaloksi koituivat sodat.

– Suuret tarinat kansakunnista ja niiden selviämisestä veivät huomion naisten asemasta. Tavallaan se on yllättävää, koska naisten rooli korostui sotien aikana. Naiset hoitivat yhteiskunnan ja kaiken muunkin, kun miehet olivat rintamalla.

Katrinan matka on elämän mittainen

Katrina sijoittuu sadan vuoden takaiseen Suomeen. Tarina alkaa, kun pohjalainen porvaristyttö rakastuu Johaniin, ahvenanmaalaiseen merimieheen.

Kartanon kasvatilta lähtivät jalat alta, kun suurisuinen hurmuri maalaa taivaanrantaan parvekkeet, omenapuut ja renkien hoitamat viljavat pellot.

Rakkauspäissään Katrina on valmis seuraamaan miestään minne vaan. Ja seuraakin.

Vehreä omenatarha ja ihana huvila osoittautuvat vinoksi torpaksi karulla luodolla. Mies on kuukausia kerrallaan merillä, ja palaa jos palaa. Kylässä valtaa pitävät kapteenit ja laivanvarustajat. Köyhälistön tehtävä on tyytyä osaansa ja tuottaa uutta orjatyövoimaa.

Katrina saa lopulta omenapuunsa. Kuva: Kari Sunnari / Tampereen Työväen Teatteri

Näytelmä kattaa koko päähenkilönsä elämänkaaren; intohimon, äitiyden, yhteiskunnallisen kamppailun, raskaan työn ja raskaat menetykset, ja lopulta sopeutumisen siihen, mitä ei ole voimia muuttaa.

Jonna Järnefelt, 58, arvelee, ettei olisi voinut tehdä Katrinan roolia aikaisemmin elämässään. Hän on mielestään vasta nyt siinä iässä, jossa tietää, ettei kaikki ole niin päivänselvää kuin nuorena luuli.

– Vasta tässä iässä ymmärtää, miten ihmistä muuttaa äitiys. Ymmärtää, millaista on tehdä elämän mittainen matka omien lasten kasvaessa ja taistella samalla omasta paikastaan.

”Aika vaatii siviilirohkeutta”

Katrina ei ole vain yhden naisen, vaan kokonaisen yhteisön tarina, Jonna Järnefelt toteaa.

– Yhteisö on voimakas puhaltaessaan yhteen hiileen. Toisaalta valtavan suuria konflikteja voi syntyä, kun ihmisillä on erilaisia intressejä. Katrina on kaunis ja omintakeinen tarina voimista ja vastavoimista, yllättävistä ystävyyksistä ja rakkauksista.

Järnefeltiä koskettaa erityisesti teoksen naiskäsitys ja tasa-arvon vaatimus. Katrina on moderni nainen, joka vaatii työstään palkkaa, eikä anna lapsiaan orjiksi.

– Katrina herättää yhteisössään paljon tunteita, koska hän ei suostu ottamaan paikkaansa tiskirättinä muiden joukossa.

Katrinan hahmo muistuttaa siitä, että meistä jokaisella on omanarvontunto, Järnefelt toteaa.

– Siihen pitää luottaa ja se pitää kaivaa esiin. Sitten pitää kestää se, että kaikki eivät ehkä kestä sitä. On vaikeinta sietää, että herättää toisissa ristiriitaisia tunteita.

Ohjaaja Johanna Freundlichin mukaan Juha Hurmeen uusi suomennos oli olennainen tekijä siinä, että Katrina nousi puheenaiheeksi. Näyttämöversio jäi muutamaksi vuodeksi pandemian jalkoihin. Kuva: Helmi Holopainen / Yle

Ohjaaja Johanna Freundlichin mielestä Katrinan ydintä on peräänantamattomuuden ja sopeutumisen välinen suhde.

– Katrina ei ole sillä tavalla hullunrohkea, että löisi itsetuhoisuuteen asti päätään seinään. Tulee tilanteita, joihin on sopeuduttava ja realiteetteja, jotka on hyväksyttävä.

Järnefeltin mielestä Katrina vie katsojan perusasioiden äärelle.

– Tämä aika on sellainen, että vaaditaan paljon siviilirohkeutta ja pokkaa olla jotain mieltä omilla kasvoilla ja nimellä. Me kaipaamme arvoja ja keskustelua siitä, miten kohtelemme toisiamme ja miten siedämme erilaisuutta.

Katso kirjailija Juha Hurmeen ja toimittaja Seppo Puttosen keskustelu Katrinasta:

Kirjailija Juha Hurme ja toimittaja Seppo Puttonen keskustelevat Katrinasta

Kuuntele Sadan vuoden kirjat -sarjan Katrina/Katriina -podcast. Vieraina Juha Hurme ja näytelmäkirjailija Laura Ruohonen.

Voit keskustella artikkelista 20. tammikuuta kello 23 asti.