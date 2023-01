Oulun Vesi kiistää väitteet talousveden huonosta laadusta – syytöksiä vedenlaadun ongelmista on esitetty mainoskirjeissä

Oulun Vesi kertoo, että oululaisten vedenlaadusta on välitetty väärää tietoa. Taustalla on vedensuodattimia markkinoiva yritys, kertoo Oulun Veden johtaja.

Oulun Vedestä kerrotaan, että veden laadusta on levitetty virheellistä tietoa Värtön ja Maikkulan alueilla.

Kotitalouksiin jaettu disinformaatiokirje sisältää Oulun talousvedestä virheellistä tietoa veden desinfiointiin käytetyn kloorin ja väitettyjen epäpuhtauksien esiintymisestä.

Oulun Vedelle tieto kirjeistä on tullut asiakkaiden yhteydenottojen kautta. Kirjeiden takana on yritys, joka markkinoi omaa veden suodattamiseen käytettävää tuotettaan.

– Virheellisellä markkinoinnilla halutaan omalle tuotteelle luoda markkinaa, toteaa Oulun Veden johtaja Jouni Lähdemäki.

Oulun Vesi kertoo, että sen toimittama talousvesi on laadultaan moitteetonta eikä aiheuta terveyshaittoja. Talousvesi täyttää kaikki sille asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet.

– Tämä on meille kuitenkin niin tärkeä asia, että pyritään kaikki keinot käyttämään, että talousvesi on koko ajan hyvälaatuista. Mitään poikkeavaa ei ole tapahtunut, vaan vesi täyttää laadultaan kirkkaasti talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset. On aika raskauttavaa, että vesilaitoksen päätuotteesta tällaista virheellistä tietoa asiakkaille toimitetaan, Lähdemäki sanoo.

Lähdemäen mukaan Oulun Vesi on ollut yhteydessä kirjeitä lähettäneeseen yritykseen ja aikoo olla yhteydessä tarvittaessa myös viranomaisiin.